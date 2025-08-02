8號風球、黑雨外傭可放假？薪酬怎計？傭主必知惡劣天氣安排

外傭上班指引｜夏季經常有颱風侵襲，不少僱主對外籍家庭傭工在惡劣天氣下的工作安排仍感疑惑：究竟應照常上班還是可以放假？薪酬又應如何計算？以下為大家整理了在8號風球或惡劣天氣下，傭主必知的外傭工作安排。



根據勞工處資料，「風假」或惡劣天氣情況並非法定休息日。僱主可與外傭在簽約前先達成共識，避免日後有紛爭。而根據標準的僱傭合約（適用於從外國聘用的家庭傭工），僱主必須以僱員安全為首要考慮，不應在惡劣天氣下安排外傭外出或進行有潛在危險的工作。

「風假」或惡劣天氣情況並非法定休息日。（陳永武攝）

外傭在家仍需工作避免外出

若外傭的工作地點在僱主家中，當天文台發出八號或以上熱帶氣旋警告，或者黑色暴雨警告時，僱主應避免安排其外出購物、倒垃圾或接送小孩等戶外工作，外傭應留在安全的室內環境內，但是否繼續室內工作，則應視乎實際情況協商安排。

外傭不在家則毋須返回家中上班

至於外出或不在僱主家中的外傭，惡劣天氣期間毋須返回僱主家中上班，亦不應被迫在極端天氣下冒險外出。指引建議，待風球解除後，僱主與外傭應共同商討適當的復工時間，並充分考慮交通狀況與實際安全。

僱主必須以僱員安全為首要考慮，不應在惡劣天氣下安排外傭外出或進行有潛在危險的工作。

工作日仍需支薪 休息日不得要求工作

根據《僱傭條例》，若惡劣天氣日屬於外傭的正常工作日，僱主應支付全日工資，不可以用風球或暴雨警告為由，扣除假期或強制轉為無薪假。如果當日是外傭的例假或休息日，外傭可自行決定是否外出，僱主不應要求外傭執行工作，否則可能違反合約條款。

如外傭受傷僱主須提供免費醫療

根據《職業安全及健康條例》，僱主有責任提供及維持安全的工作環境，如僱主要求僱員在颱風或暴雨警告下工作，必須確保工作危險因素受到適當控制，以及在合理切實可行範圍內把工作危險程度減至最低。如果外傭受傷，根據標準僱傭合約，僱主須提供免費醫療及所需照顧。

參考資料：勞工處、僱傭條例、職業安全及健康條例