港媽設計外傭工作時間表 圖列工作內容簡單易明 附工作紙下載連結

許多家庭都會僱用外傭打點家務、照顧老幼，但不是每位外傭都有豐富經驗。有港媽僱用了首次從海外來港工作、零經驗的外傭，為了幫助外傭記得每日日程，她製作了圖表詳細交代工作事項，網民都留言大讚有心機！文末附工作紙下載連結，家長可自製圖表。

(獲資料授權轉載)



港媽於「外傭僱主必看新聞訊息」分享了自製工作紙的相片，她表示近日聘請了沒有經驗的海外印傭，外傭每日主要負責日常清潔、煮一日三餐以及照顧2歲大幼兒，為了讓她易上手以及記得每天日程，於是便請了一星期假，教導外傭做所有事項，更自製「有圖時間表」。

製作詳細圖表記錄工作內容

她指即使有時間表可循，外傭仍有不少「甩漏」，所以她再製作一份詳細圖表，要她每做完一個工作就剔格子，其後她的工作表現也有改善。從相中可見，港媽仔細劃分了不同時時段的工作內容，例如早上8時半開始寶寶會起床，要為他換上日常衣物，接著更換尿片、沖150mL奶。



港媽更在表上加入答題空格，讓外傭寫下幾點完成工作，並記錄寶寶飲用的奶量。她更製作了外出攜帶物品清單，非常用心。

分享外傭大懵事件

港媽亦指出外傭有時也較「大懵」，試過幾次開冷氣後忘記關窗；出街忘記戴口罩；連續四晚忘記關燈，開著燈睡覺。她亦籲其他僱主聘請海外傭工後，要給他們適應期適應新環境和建立新的生活習慣。

網民大讚：好有心機

不少人留言大讚港媽用心：「僱主好有心機，不過最緊要姐姐肯聽教」、「你啲圖無得彈」、「指引好清晰」、「好認真，咁都唔領情就真係無良心啦」。有網民詢問下發現原來她曾是幼稚園老師，有製作教材的經驗，最後港媽亦徇眾要求，分享工作時間表的範本讓大家下載。

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