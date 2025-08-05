長時間看屏幕恐養壞脾氣、致語言發展遲緩　必知4招戒斷電子奶嘴

現時電子屏幕產品種類繁多，不少家長都習慣使用各種電子產品，孩子在生活上也難免會接觸到。同時也有家長認為讓小孩接觸電子產品，可以幫助學習。不過電子產品其實會對兒童造成多方面的負面影響。以下會整理電子產品的危害，以及戒掉「電子奶嘴」的方法。



電子產品對兒童的6大影響

電子屏幕產品能提供極速的資訊，並備有多姿多采的畫面和聲效，可以吸引兒童學習。衞生署指出幼兒在學前階段吸收能力固然很強，但嬰幼兒利用電子媒體學習是否有長遠的成效，目前還未有定論。國際研究卻已肯定過量進行這類過於靜態的「屏幕時間」活動，會對兒童造成多方面的負面影響。

1.削減應有的體能活動量，導致肥胖

2.影響骨骼、視力發育

3.妨礙動作技能發展和語言發展

4.養成不良的飲食習慣

5.模仿不當行為，包括暴力行為

6.影響睡眠、專注力、社交和溝通能力

過量進行靜態的「屏幕時間」活動，會對兒童造成多方面的負面影響。（Freepik）

為安撫給予電子產品 變相鼓勵錯誤行為

若孩子已養成觀看或使用智能手機、平板電腦的習慣，可能會因為被家長拒絕而「扭計」、哭鬧。家長或怕孩子不肯進食或在街上哭鬧，而繼續給孩子使用電子產品，這種安撫行為就像給嬰兒咬奶嘴一樣。

事實上，觀看或使用任何電子產品都會令孩子分心，不能享受進食的樂趣，從而打擊他們學習自行進食的動機，令他們慣性依賴別人餵食，並導致食量過多或過少。另一方面，使用這類產品去安撫孩子，「安撫」卻變成「獎勵」哭鬧或不吃飯的行為，令不理想的行為持續。

戒掉電子奶嘴4大貼士

1.當幼兒扭計、哭鬧時，家長可先陪在他的身邊，並用簡單的言語來認同他的感受和表達他的需要，例如：「我知你好想玩，而家冇得玩好唔開心，好嬲。」或用分散注意的方法，讓他安靜下來，然後才引導幼兒聽從指令。

2.對於較大的孩子，家長可刻意忽視孩子的哭鬧，待他稍為安靜，便引導他跟從，並以其他活動協助他渡過需要「電子奶嘴」的時間。

3.如孩子的哭鬧持續，家長可考慮劃出短暫的時段讓他冷靜下來。

4.最好就是訂明「無電子屏幕」的時段及地點，幫助孩子和家人一起養成良好習慣。

資料來源：衞生署家庭健康服務