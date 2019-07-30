iPad無法取代閱讀！0至3歲最關鍵　實體書能培養的9大技能

「親子共讀」從小孩0歲就要開始培養，能刺激孩童前額葉以及右腦顳葉的活動性，是一個可以促進語言發展、學習能力、認知能力、理解能力的親子活動，對於智商發展也影響深遠。 諮詢醫生：陳慧如（台灣馬偕兒童醫院兒童神經科資深主治醫生）

很多家長和孩子一起閱讀繪本時，常常遇到挫折，或是不懂怎麼一起共讀，導致用錯方法，在共讀時因為小孩好動或不願聽就放棄閱讀，或是變成對孩子考試，造成孩子壓力，漸漸的孩子就不想讀，甚至是拿3C產品讓小孩自己看，缺少能活化孩子腦部的「爸媽的聲音」，這些因素都會影響小孩發展，所以要先知道到底為什麼要共讀，再用正確方法來引導孩子，才能事半功倍！

為什麼要親子共讀？

比起花大錢去上腦部發展課程，其實家中環境才是影響發展的關鍵因素，只要家長陪在孩子身旁一起閱讀書本，很快就會發現，孩子有顯著成長。

孩子3歲前腦部發育最快，親子共讀能有效學習到這9種重要技能（點圖瀏覽）↓↓↓

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掌握親子共讀技巧很重要

在和小孩說故事時，對話式共讀（Dialogic reading）是目前最推薦的方式。對話式共讀強調親子互動技巧，利用問與答的形式，鼓勵孩子參與閱讀過程，一本童書可以有不同引導方式，例如1歲半-2歲，可以詢問指認圖書的圖案；3歲可以詢問上下空間概念；4歲可以詢問前後空間概念；5歲則可以詢問順序概念等。也可以利用對話方式幫助父母了解自己的小孩的反應是否適當，是否符合其年齡發展。

很多媽媽在共讀時，只是單純的唸，卻忽略孩子反應的重要性，孩子也缺乏口語回應的機會。而且掌握「大聲讀」並且「開心讀」的技巧也是非常重要，透過父母的聲音，對於小孩的大腦活化程度會更好，而在閱讀時也要保持愉快的心情與孩子互動，這樣一來不僅能讓孩子知道和媽媽共讀是非常好玩有趣的事，更能增加親子間互動關係，記住這兩個技巧「大聲讀」及「開心讀」，共讀效果也會事半功倍！

什麼是「對話式共讀」?

對話式共讀（Dialogic reading） 是一種強調親子互動的方法，最初是由美國心理學家Whitehurst教授，在1998年開發的一種親子閱讀方式，理念主要是改變傳統父母與孩子的角色，使孩子成為主要的講故事者，讓父母在旁聆聽並引導孩子，增加孩子與父母間的語言互動，達到心智發展的效果，這種閱讀方式也遵循三種原則：1. 鼓勵孩子參與；2. 鼓勵孩子回饋；3. 依據孩子語言能力，調整大人的閱讀方式。

2至3歲時的「對話式共讀」

這個時期的孩子已經可以回答出簡單的問句，在對話式共讀上有7種方式：

1. 可以問這是「什麼」？ 2. 並順著孩子的答案再發問，例如小狗是什麼顏色？ 3. 重複孩子說的字詞，讓孩子聽大人正確的發音。 4. 當孩子答不出問題時，適時地幫忙回答，並讓孩子重複仿說。 5. 在對話時多給孩子一些鼓勵讚美的話。 6. 可以順著孩子的興趣閱讀。 7. 最重要是用愉悅的方式閱讀，搭配遊戲或動作。

進階的問答方式有3種： 1. 問開放性問句，例：這個東西看起來如何，或是該怎麼做才會比較有幫助？ 2. 延伸孩子語句的內容或長度，例如：孩子說這是一隻大象，可以延伸這隻大象怎麼會在這裡？ 3. 可以輪流說故事。

3C產品如iPad並無法帶來實體書閱讀的好處。（Jelleke Vanooteghem/Unsplash）

4至5歲時的「對話式共讀」

這個時期的孩子已經可以回答事情什麼時候發生和經過，這個階段就可以用「CROWD」誘發技巧來問孩子問題：

1. 填空行問題（Completion prompts），當孩子了解書中常見的固定句型後，家長再說此固定句型時，可以少說句尾詞彙，等孩子用口語補上。例如，家長說：「衣服洗好了，褲子洗好了，那襪子＿＿?」，等孩子回應「洗好了」。 2. 回憶型問題（Recall prompts），家長講完部分故事內容時就可以問孩子，請孩子述說剛剛看過的內容。例如，家長說：「小豬做出了這個蛋糕，你記得他用了哪些器具嗎？」 3. 開放式問題（Open-ended prompts），用開放式問題來引導孩子用自己的詞彙，回答跟故事有關的問題，也就是鼓勵孩子用自己的話語描述故事。例如，家長說：「你看這一頁發生什麼事了？、「你猜猜看他後來怎麼了？」 4. WH問句（Wh-prompts），wh問句包含：什麼（what）、哪裡（where）、為什麼（why）、何時（when）以及如何（how）。例如：「這個是什麼？」、「他現在在哪裡？」、「他為什麼會在這裡？」 5. 連結生活經驗問題（Distancing prompts），藉由對話把故事延伸到生活做連結討論。例如，家長說：「你難過的時候會怎麼辦？」、「如果是你，你會怎麼幫助他？」

如何選擇正確的繪本共讀？

繪本對小兒科醫師來說，是理解孩子腦神經發展的「聽診器」，而對家長來說是幫助參與孩子發展的橋樑，一出生就接觸繪本，目的是讓孩子熟悉這個工具，在孩子繪本選擇上也要把握幾項原則：

1. 故事書選擇可以考慮孩子喜好哪種類型。 2. 選擇適合孩子「能力」的書，而非只是根據年齡選書，但要知道孩子的能力，前提是要陪伴孩子一起讀。 3. 要選擇圖案大，且色彩明亮，加上構圖簡單的書，不須太複雜，應簡單明瞭。 4. 內文可以是韻文，或是簡單故事，來提升孩子的興趣。

【本文獲「嬰兒與母親」授權轉載。】