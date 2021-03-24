自助餐便利店汽水機、飲水機藏菌污染飲料　醫生：直接交換口水

撰文： 王淑君 最後更新日期： 2021-03-24 18:10

隨着限聚令放寬，很多父母都多了帶小朋友外出用餐。不少餐廳都會提供自助汽水機讓客人自行選擇想喝的飲料，例如橙汁、汽水和檸檬茶等。早前有外國網站公布了數張「一周沒有清洗」汽水機的內部照片，只見汽水機內部非常骯髒，糖漿混合物堆積在機器四周，非常可怕。家庭醫生關嘉美指出，汽水機和飲水機等同「直接交換口水」，呼籲大家「千萬不要再用」。

香港多間連鎖快餐店、便利店等都提供自斟汽水服務，但究竟店鋪的汽水機多久清洗一次，其衛生情況令人關注。早前，外國網站《ViralCak》公布了數張「一周沒有清洗」汽水機的內部照片。從照片中可見，短短一星期的時間汽水機的角落都堆積了很多糖漿混合物，看起來非常骯髒。另外，香港一間便利店亦曾經被投訴汽水機斟出蟻屍，衛生情形令人憂慮。

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蒸餾水機一樣高危：

飲水機亦容易有細菌。（圖片：getty image）

醫生：等同交換口水

家庭醫生關嘉美在接受訪問時說：「很多人用自己用過的水壺『塞』入水機拿飲料，水壺接觸到水機的『嘴』（出水口），就會將使用者的口水傳播到飲水機，然後便會將病毒傳播開去。」她強調使用水機就如「直接分享口水」，並建議這個情況下應該停止使用汽水機及飲水機，最好還是喝樽裝水或在家中準備水。

「不論是飛沫傳染、接觸性傳染的菌，都有機會透過水機傳播。除了口水的菌，使用者不小心用手接觸到出水位，會將細菌散播出去，包括大腸桿菌、金黃葡萄球菌、流感病毒、冠狀病毒等等。因此在疫情下大家應該停止使用這些水機。」關嘉美醫生指出。

家庭醫生關嘉美

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