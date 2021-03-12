鳳梨｜小朋友進食可減便秘、抗炎症　營養師建議2個食譜

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台灣金鑽鳳梨大量抵港，價錢不貴，味道甜美，令很多媽媽都買回家和小朋友一同分享。雖然名稱叫「鳳梨」，其實和香港市面常見的「菠蘿」亦是同科，不過經台灣農民的改良，味道和樣子略有不同，但對健康也是十分有益！

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香港營養師學會認可營養師黃鶯表示，鳳梨含有水溶性纖維、維他C 和豐富鉀質，可以幫助小朋友防便秘、抗炎症、增強抵抗力和穩定血壓等。惟鳳梨含有菠蘿蛋白酶，會令人的舌頭感到刺痛，如果小朋友對此蛋白酶敏感，則不宜食用。

另外，很多媽媽都喜歡把菠蘿或鳳梨加入菜式，讓小朋友多吃水果，也能令菜式更添香甜的滋味。黃鶯指，熱食鳳梨會令當中的菠藺蛋白酶減低活性，令人的舌頭不會感到刺痛。以下介紹兩個鳳梨食譜，小朋友今晚就有好餸食了！

（photo-ac）

一、鳳梨炒肉片

做法：用鳳梨汁醃製肉片後再炒，肉片會更加滑嫩，而且這道菜式味道酸甜，果香四溢，容易受小朋友喜愛。

二、蝦仁鳳梨炒飯

做法：鳳梨搭配肉類，再配以米飯，能令這道菜式的營養更加均衡，而且鳳梨味道酸甜開胃，可以吸引小朋友食用。亦可以藉此攝取部分膳食纖維。

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