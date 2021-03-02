K11 MUSEA名潮食館爆疫近50人中招　醫生：帶孩子進餐要揀呢啲位

撰文： 鄧煥儀 最後更新日期： 2021-03-02 21:02

尖沙咀K11 MUSEA商場食肆名潮食館爆疫，截至今天（3月2日）為止，群組累計至少49人染疫。有兒科醫生指，在非常時期，若家長要帶孩子外出用膳，最好做足準備，小心選擇用餐地點及時間，餐廳坐的位置也要留意，更要減少帶孩子自助餐！

按圖即睇外出用膳防疫建議

+ 4 + 4 + 4

鮮風量不足、食具感染致爆疫

K11 MUSEA商場食肆名潮食館近日爆疫，港大微生物學系講座教授袁國勇昨日（3月1日）到餐廳視察，指爆疫有兩大可能，包括短距離空氣傳播和食具交叉感染，形容店內空氣流動情况「很不理想」，鮮風輸送量僅達牌照要求的三分一。

熱水浸餐具非有效消毒方法

兒科醫生陳欣永表示，新冠病毒傳染性高，外出用膳，或到人多地方，如有確診者在現場，受感染的機會的確會因而提高。「尤其係帶小朋友，不論咩歲數，都會走嚟走去。最驚係周圍掂野，又未必控制到。」

他續指，要減低感染機會，最重要的是家長注意衛生，外出用膳不妨自攜食水及餐具。他又提醒，僅以熱水浸餐具，並非一個有效的消毒方法。「中國人好興喺飲茶用熱水浸一浸餐具，但其實實際用途唔會好大，好多時係家長嘅心理作用。如果用酒精、濕紙巾清潔，抹得嚟都要『捽一捽』，用力磨擦表面。」惟他補充，萬一餐具已被新冠病毒污染，仍然有機會中招。

兒科專科醫生陳欣永（受訪者提供）

減少食自助餐 宜坐近窗口位戶外位置

陳醫生建議，在非常時期，最好暫時減少外出用膳。如要外出用膳，也宜預先好好計劃。「揀彈性時間、唔好太多人嘅餐廳。小心選擇位置，如果係短距離空氣傳播，坐近窗口位、戶外位置，通風都會好啲，唔會喺個好密封嘅地方食飯。家長可以帶定小玩具，盡量令小朋友安坐飯桌，等佢唔好走嚟走去。」

他又提醒，家長宜減少帶孩子進食自助餐。「自助餐一定係盡量減少，始終行嚟行去，就算戴晒口罩，多咗機會接觸其他人，感染機會亦更高。」

相關文章：K11 MUSEA名潮食館累計30人染疫 醫生教路帶小朋友外出食飯要咁

按圖即睇實測30分鐘自助餐人人皆中招

+ 6 + 6 + 6

實際情況或更嚴重