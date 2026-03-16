3月新手爸媽講座｜逾300個家庭現身聽BB急救/臍帶血庫/跨境坐月

新手爸媽講座於3月14日（星期六）完滿舉行，為一眾預備做父母、正等待BB出生的父母、BB剛出生的新手爸媽，解決養育新生兒的各種疑問。現場講座設問答送大獎環節，當日出席的家長更能獲精美福袋，立即回顧講座精彩內容，以及豐富獎品名單！



講座涵蓋育兒及產後主題

全日一共有兩場新手爸媽講座，題目包攬「嬰幼兒急救班」、「認識臍帶血及臍帶膜對寶寶的重要性」、「香港媽媽跨境坐月子新選擇」，分別由前兒童深切治療部專科護士何穎恩姑娘、生寶臍帶血庫臍帶血顧問Lucy Koo、愛帝宮月子中心護理部總護士長及網紅母嬰博主黃楊華擔任講者。

講座內容豐富，新手爸媽可以學習在各種情況下如何為嬰兒急救、深入了解臍帶血，以及跨境到深圳坐月的攻略。現場更送出近10萬港元豐富禮品包及終極大獎！

設Q&A送大獎環節 答問題贏走豐富禮品

現場設Q&A環節，歡迎家長提問，活動更加入問答送大獎環節。當日出席的家長可以親身聽專家分享，除了學到不少育兒知識，更能帶走豐富禮品，收穫滿滿。

01親子「3月新手爸媽講座」豐富福袋獎品

1. Parasol美國Clear+Dry®超透氣水凝尿片試用裝

2. GOO.N大王敏感肌嬰兒紙尿片初生試用裝

3. 思詩樂嬰兒濕潔淨棉試用裝

4. 思詩樂嬰兒專用抗菌清潔棉試用裝

5. Femfresh 清爽防護女性潔膚液250毫升

6. DEAR SKIN 韓國衛生巾試用裝

01親子「3月新手爸媽講座」豐富福袋獎品。（湯致遠 攝）

01親子「3月新手爸媽講座」大獎

1. Cocoonababy 人體工學初生睡窩

2. Suavinex ZERØ.ZERØ™ 零脹氣奶瓶奶嘴套裝

3. b&h Helios UV消毒烘乾機

4. 愛帝宮訂製小夜燈

講座嘉賓及機構介紹

1. 前兒童深切治療部專科護士何穎恩姑娘

何穎恩姑娘為前兒童深切治療部專科護士，擁有香港大學護理系碩士學歷，於兒科臨床領域累積近十年經驗，對嬰幼兒健康及急救處理具豐富專業知識和經驗。何穎恩姑娘亦同時擁有多項專業資格，包括IAIM國際嬰兒按摩導師、MISA國際校園按摩導師，以及TQUK國際認證催乳師與國家高級催乳師。

講座先介紹嬰幼兒最易出現的危急情況，先介紹嗆奶和哽塞的分別，以及以嬰兒公仔示範父母如何緊急處理。而另一個環節，就是介紹嬰兒發燒及痙攣處理，其實嬰兒發燒有多種情況，包括出牙、感冒、病菌感染、注射疫苗後都會出現發燒的反應，但當出現部份情況就需要立即就醫。最後，就是常見忽略的議題「家居安全」，介紹各個家居中伏位，容易造成燙傷、跌倒等等，相信在場人士收獲良多。

2. HealthBaby生寶臍帶血庫

HealthBaby生寶臍帶血庫主要提供臍帶血及臍帶膜的採集、處理及儲存服務，並有完善的儲存及處理系統。機構採用BioArchive®全自動幹細胞處理系統，並在樣本收集後盡快進行處理，以保留幹細胞的活性。

機構重視臍帶血庫的品質和安全標準，已取得多項國際認證，同時在香港科學園配備實驗室設備及處理技術，配備24小時監察系統及液態氮儲存設備，確保臍帶血樣本能長期妥善保存，是全港唯一醫療級臍帶血庫。

生寶亦設有系統化收集流程，包括生產前安排、入院時收集臍帶血樣本，以及生產後送往實驗室進行處理與儲存等，讓整個流程更清晰有序。

現時，生寶已累積多宗幹細胞成功移植案例，可見臍帶血庫的儲存及處理技術成熟。此外，生寶亦設有臍帶血配對搜尋網絡，並提供合約條款及客戶保障安排。多年來，已有不少家庭及星級客戶選用相關服務，是許多家庭的安心之選。

3. 愛帝宮月子中心

愛帝宮月子中心成立至今已有19年，至今已服務超過6萬個家庭，積累不同類型的護理案例。中心以科學服務體系為基礎，設10大科學服務體系及8大專業團隊，為產後媽媽及嬰兒提供全面的護理服務。

當日講座由產後孕婦面對問題、新生兒護理問題都有照顧到，教在場父母分析箇中原因以及如何護理。例如產後媽媽常見五大護理問題，包括傷口、乳房、感染、蕁麻疹、產後出血等；而新生兒問題當然盲是餵養、腸脤氣、腸絞痛等等。當然，介紹愛帝宮月子中心時更向在場人士講解，中心專業人士如何有條理、有系統地照片母嬰需要！

中心提供24小時專業護士守護，護理人員會持續關注母嬰健康情況，並根據媽媽的體質與寶寶的發展狀況，量身制定專屬的護理計畫，涵蓋飲食、康復與餵養指導等，協助媽媽逐步恢復身體狀態。愛帝宮的護理團隊均具備專業護理院校背景及豐富臨床工作經驗，需經過嚴謹的面試篩選及持續專業考核，以確保護理質素。

此外，中心亦提供跨境坐月配套服務，包括交通安排、證件辦理指導及線上育兒指導群，讓香港媽媽能得到全面支援。