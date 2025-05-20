6月新手爸媽講座｜講座贈送豐富福袋 炒米茶/故事書/乳墊/奶嘴

《香港01》旗下「01親子」於2025年6月7日即將舉行「新手爸媽講座」，為一眾預備做父母、正等待BB出生的父母、BB剛出生的新手爸媽，解決懷孕疑問。



一連兩場新手爸媽免費講座，題目包攬媽媽及嬰幼兒保險、臍帶血及臍帶膜對寶寶的重要性、孕婦各樣痛症、妊娠紋處理及產後身體護理 等。現場設有 Q&A 歡迎家長即時提問，活動期間更加入突擊送禮環節。而當天出席並完成登記的家長亦可獲豐富母嬰產品福袋，登記從速！

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率先睇豐富福袋禮品

新手爸媽講座福袋禮品【1】b&h Swiss 極柔優質蜂巢乳墊 (2片裝)

1. 蜂窩導流面層，快速分流，瞬吸液體不成團。

2. 雙層梳理不織布，柔軟親膚呵護媽媽乳房。

3. 3D立體專利設計，360°親膚貼合乳房，立體防漏 。

4. 11cm大直徑，大小胸都可以用。

5. 日本SPA高分子“鯨魚芯“，美國木漿纖維吸收層。

6. 40倍超強吸收力 ，最大可吸收180ml

7. 6層透氣優質材料，排濕透氣不悶熱，無紡布蜂窩表層，單向滲透，透氣防水PE底膜透氣不悶，持久乾爽。

8. 自粘性膠貼，牢牢粘貼，不易移位，撕後無膠痕。

9. 單片獨立包裝，純淨無雜質，不佔收納空間。

新手爸媽講座福袋禮品【2】Beaba Suavinex SX Pro 矽膠安撫仿母乳奶嘴 0-6m+

SX Pro 奶嘴的設計充分考慮了新生嬰兒口腔的特殊性，奶嘴形狀令舌頭在飲奶期間保持在自然位置，適合上下頜骨仍在發育中的新生嬰兒。奶嘴的設計不會干擾嬰兒口腔感覺，給嬰兒在不使用奶嘴的狀態下擁有相同感覺。奶嘴可以與同系列的夾子和奶瓶自由組合。奶嘴由西班牙牙科協會批准並由意大利正畸專業人士協會推薦。

兒科牙醫推薦的設計形狀

讓嬰兒舌頭在嘴裡留出更多空間，令嬰兒以最自然的動作進行吸吮動作

細頸設計可讓嬰兒閉上嘴巴

矽膠彈性可以讓舌頭毫不費力地使奶嘴變形以貼合嘴巴

超柔軟薄矽膠模仿母親乳頭的觸感和質地，以獲得最大的舒適度和貼合度

新手爸媽講座福袋禮品【3】盧太太湯水 炒米茶試飲裝+試餐優惠卷

天然原料：嚴選優質米商、認証中藥材零售草本，無添加劑，純淨健康。

暖宮調理：經過傳統慢炒，富含溫補能量，幫助媽媽們恢復元氣。

方便沖泡：熱水一沖即可享用，坐月期間的貼心飲品伴侶。

(30日份量 / 四週不同配方）產前美肌清胎毒炒米茶：產前掃清胎毒：以助排出體內積存熱毒，減低濕疹，奶癬，過敏等問題皮膚。（試飲包為第三週配方）

(30日份量 / 四週不同配方）產後必備坐月炒米茶：產後促進代謝：補充水分，同時

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新手爸媽講座福袋禮品【4】Bowtie 送出口水肩及紗巾

口水肩及紗巾可以幫助寶寶清潔、抹汗，質地柔軟同時呵護寶幼嫩肌膚。

口水肩及紗巾

新手爸媽講座福袋禮品【4】TLB Group 送出 PATCHIFY 抗皺多功能貼-體驗裝(12片)

PATCHIFY 抗皺多功能貼，是一款具有抗皺功能的護膚品。產品含有腺苷（抗皺成分），可以照顧額頭、眼部和眉間等皺紋；含有透明質酸、維生素複合物和膠原蛋白，以保護貼片部位的皮膚。

PATCHIFY 抗皺多功能貼片

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新手爸媽講座福袋禮品【5】M1 Group 送出 樽裝果茶

無糖果茶系列(適合孕婦飲用)

養氣補血果茶 : 萍果片 + 無花果片 + 新彊紅枣

舒脾解胃果茶 : 萍果片 + 雪梨 + 香橙片 + 新彊紅枣

緩解孕吐果茶 : 涷乾青桔 + 咸話梅 + 涷乾檸檬

無糖果茶系列

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新手爸媽講座福袋禮品【6】Oxford Path English 體驗套裝

Oxford Path是牛津大學出版社專為胎教至6歲幼兒設計的家用語言學習系統（中英數），全面照顧孩子在黃金學習期中各成長階段的學習需要。我們以培養閱讀為主軸，配合多元感官學具，藉着成長連續劇培養孩子的閱讀興趣，發展八大共通能力。

Oxford Path全新體驗套裝乙份（適合孕媽媽／0-2歲寶寶） 內有專家貼士、兒歌及故事試閱，讓爸媽們體驗Oxford Path學材。

牛津寶寶學習海報乙張（款式隨機）及英語兒童讀物《Cheeky’s Nappy》乙本 可以讓嬰幼兒學習字母或數字，並可以與爸媽一起閱讀故事書進行親子共讀。

新手爸媽講座福袋禮品【7】GOON日本大王紙尿片 送出 敏感肌嬰兒紙尿片初生1片試用裝

3大 PLUS 呵護敏感肌

適合人士使用 : 初生 至 5 公斤 (男女BB均適用)

保濕成分PLUS: 接觸寶寶細嫩肌膚的表層，添加膠原蛋白、玻尿酸、甘油，守護寶寶嬌嬌肌。

柔滑質感PLUS: 無摩擦感的柔滑表層，溫柔呵護肌膚。

柔軟合身PLUS: 蓬鬆貼合細嫩小腿腿，不勒痕不紅紅，強力防漏。

GOON日本大王紙尿片敏感肌嬰兒紙尿片初生1片試用裝

新手爸媽講座福袋禮品【8】SUZURAN思詩樂嬰兒 送出 嬰兒專用抗菌清潔棉6片試用裝、嬰兒濕潔淨棉2包試用裝

思詩樂嬰兒專用抗菌清潔棉

100% 純棉，達日本醫療脫脂棉生產基準 ・水力打壓處理 ・符合JTETC認定基準，具抗菌防臭及抑制細菌增生效果 ・乾濕兩用，沾濕暖水使用，避免冷凍滋擾 ・絕無添加化學成分、防霉劑

嬰兒專用抗菌清潔棉

100% 純棉，達日本醫療脫脂棉生產基準

水力打壓處理 ・符合JTETC認定基準，具抗菌防臭及抑制細菌增生效果

乾濕兩用，沾濕暖水使用，避免冷凍滋擾 ・絕無添加化學成分、防霉劑