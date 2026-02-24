3月新手爸媽講座｜免費講座包嬰幼兒急救/臍帶血臍帶膜/跨境坐月

《香港01》旗下「01親子」於2026年3月14日(星期六)舉行「新手爸媽講座」，為一眾預備做父母、正等待BB出生的父母、BB剛出生的新手爸媽，解決懷孕疑問。



一連兩場新手爸媽免費講座，題目包攬媽媽及嬰幼兒急救班、臍帶血及臍帶膜對寶寶的重要性、香港媽媽跨境坐月子新選擇等等。現場設有 Q&A 歡迎家長即時提問，活動期間更加入突擊送禮環節。而當天出席並完成登記的家長亦可獲豐富母嬰產品福袋，登記從速！

立即登記

活動詳情：

日期：2026年3月14日(星期六)

時間：上午10時至下午3時正

地點：ClubONE 德藝會（德福廣場）

九龍灣德福花園平台P13-14號

對象：孕媽媽及準爸爸

費用：全免

參加者可獲贈精美禮品包乙份。

請注意：每位已登記出席者需完成上或下午場講座，活動完結後憑入場QR Code即場獲得禮品包一份，每人限領一份，送完即止。

截止報名日期：2026年3月12日晚上11時59分

*成功登記者將會收到電郵通知確認出席。

倘若閣下拒絕或未能正確提供表格內被列明為「 必須填寫」的資料，閣下將被視為放棄報名參加「新手爸媽講座」。

立即登記

上午場

上午場：

上午10時30分至11時正

主題：嬰幼兒急救班

講者：何穎恩姑娘、前兒童深切治療部專科護士

上午11時15分至中午11時45分

主題：認識臍帶血及臍帶膜對寶寶的重要性

講者：Lucy Koo 生寶臍帶血庫臍帶血顧問

立即登記

下午場

下午場：

下午1時30分至2時

主題：嬰幼兒急救班

講者：何穎恩姑娘、前兒童深切治療部專科護士

下午2時15分至2時45分

主題：為何香港媽媽選擇跨境來深圳坐月子（坐月攻略、服務範疇、證件辦理）

講者：愛帝宮月子中心護理部總護士長，網紅母嬰博主 黃楊華

立即登記

講座條款及細則

1. 參加者於登記後，將會收到電郵登記確認通知。

2. 由於座位數量有限，若報名人數過多名額將以先到先得形式決定。成功登記者將於講座前收到電郵通知並回覆確認出席。活動當日請出示確認電郵，並由現場工作人員驗證 (工作人員有權要求會員出示身份證明加以核實) 無誤後即可進場。

3. 每位參加者必須於講座開始前10分鐘到場登記，遲到之參加者可能不獲安排入場。

4. 每位已登記出席者完成上午場（10:00 - 12:00）或下午場（13:00 - 15:00）講座，活動完結後才即場獲得禮品包一份，禮品禮物隨機送出，名額共300份，送完即止。

5. 主辦單位有機會將活動當日所拍攝的相片或影片作日後宣傳用途。

6. 參加者提交之個人資料將用於是次活動有關之管理、資料整理、聯絡安排及宣傳用途，詳情可參閱本公司之《收集個人資料聲明》。

7. 「香港01」擁有最終決定活動舉行或取消之權利 (如天氣或環境因素等) 及按需要保留或更改原定行程 (如出席嘉賓等) 之權利而毋需另行通知參加者。

8. 惡劣天氣下之活動安排：若活動開始前3小時香港天文台已懸掛八號或以上颱風信號、紅色或黑色暴雨警告信號，「香港01」將有權取消或順延活動，毋須另行通知。

9. 參加提交資料即表示同意HealthBaby 生寶臍帶血庫及深圳愛帝宮勤拓容科技发展有限公司使用您的個人資料，包括使用和提供您的個人資料，以作接收推廣。

10. 如有任何爭議，「香港01」將保留一切最終決定權。