6月新手爸媽講座｜免費講座包攬母嬰保險、臍帶血、孕婦各種痛症
《香港01》旗下「01親子」於2025年6月7日(星期六)舉行「龍年新手爸媽講座」，為一眾預備做父母、正等待BB出生的父母、BB剛出生的新手爸媽，解決懷孕疑問。
一連兩場新手爸媽免費講座，題目包攬媽媽及嬰幼兒保險、臍帶血及臍帶膜對寶寶的重要性、孕婦各樣痛症、妊娠紋處理及產後身體護理 等。現場設有 Q&A 歡迎家長即時提問，活動期間更加入突擊送禮環節。而當天出席並完成登記的家長亦可獲豐富母嬰產品福袋，登記從速！
活動詳情：
日期：2025年6月7日(星期六)
時間：上午10時30分至下午3時正
地點：ClubONE 德藝會（德福廣場）
九龍灣德福花園平台P13-14號
對象：孕媽媽及準爸爸
費用：全免
參加者可獲贈精美禮品包乙份。
請注意：每位已登記出席者需完成上或下午場講座，活動完結後憑入場QR Code即場獲得禮品包一份，每人限領一份，送完即止。
截止報名日期：2025年6月3日下午6時
*成功登記者將會收到電郵通知確認出席。
倘若閣下拒絕或未能正確提供表格內被列明為「 必須填寫」的資料，閣下將被視為放棄報名參加「新手爸媽講座」。
上午場
下午場
上午場：上午10時45分至11時正
主題：從媽媽到寶寶：健康保障的每一步（懷孕期到初生BB常見醫療洗費、BB 保險注意事項）
講者：Mingo Tsang 市場營銷及品牌總監 Bowtie 保泰人壽
上午場：上午11時15分至中午12時正
主題：認識臍帶血及臍帶膜對寶寶的重要性
講者：Sandy Mak 副銷售經理 生寶臍帶血庫
下午場：下午1時15分至1時30分
主題：保障寶寶健康，臍帶血幹細胞醫學新資訊
講者：Yannes Chau 高級臍帶血顧問 生寶臍帶血庫
下午場：下午2時15分至2時30分
主題：胎產期痛症與現代經絡治療
講者：Vincent Cheung 香港浸會大學中醫藥學碩士、香港推拿師公會理事及永久會員
下午場：下午2時30分至3時正
主題：孕期及產後身體護理 （ 孕婦按摩、身體變化、紮肚示範）
講者：Tracy So 資深紮肚師
講座條款及細則
1. 參加者於登記後，將會收到電郵登記確認通知。
2. 由於座位數量有限，若報名人數過多名額將以先到先得形式決定。成功登記者將於講座前收到電郵通知確認出席。活動當日請出示確認電郵，並由現場工作人員驗證 (工作人員有權要求會員出示身份證明加以核實) 無誤後即可進場；
3. 每位參加者必須於講座開始前10分鐘到場登記，遲到之參加者可能不獲安排入場
4. 每位已登記出席者完成上午場或下午場講座，活動完結後才即場獲得禮品包一份。
5. 主辦單位有機會將活動當日所拍攝的相片或影片作日後宣傳用途。
6. 參加者提交之個人資料將用於是次活動有關之管理、資料整理、聯絡安排及宣傳用途，詳情可參閱本公司之《收集個人資料聲明》；
7. 「香港01」擁有最終決定活動舉行或取消之權利 (如天氣或環境因素等) 及按需要保留或更改原定行程 (如出席嘉賓等) 之權利而毋需另行通知參加者；
8. 惡劣天氣下之活動安排：若活動開始前3小時香港天文台已懸掛八號或以上颱風信號、紅色或黑色暴雨警告信號，「香港01」將有權取消或順延活動，毋須另行通知；
9. 如有任何爭議，「香港01」將保留一切最終決定權。