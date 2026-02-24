3月新手爸媽講座｜講座贈送豐富福袋 紙尿片/清潔棉/潔膚液

《香港01》旗下「01親子」於2026年3月14日(星期六)即將舉行「新手爸媽講座」，為一眾預備做父母、正等待BB出生的父母、BB剛出生的新手爸媽，解決懷孕疑問。



一連兩場新手爸媽免費講座，題目包攬媽媽及嬰幼兒保險、臍帶血及臍帶膜對寶寶的重要性、孕婦各樣痛症、妊娠紋處理及產後身體護理 等。現場設有 Q&A 歡迎家長即時提問，活動期間更加入突擊送禮環節。而當天出席並完成登記的家長亦可獲豐富母嬰產品福袋，登記從速！

率先睇豐富福袋禮品

新手爸媽講座福袋禮品【1】Parasol美國Clear+Dry®超透氣水凝尿片試用裝（2片）

1. 天然透氣材質，完全無氯尿片：更柔軟更乾爽，RashShield®，Dermatest® 保護功能，防止刺激性尿疹。

2. 不含氯、酒精、染料、化學品、香料、乳液、苯甲酸酯、防腐劑、乳膠

3. 高腰圍和柔軟彈性設計可確保穩固貼身，不易滲漏。

4. SAP水凝加量 吸水力提升30% 瞬間吸收不回滲

5. 採用GSM高透氣醫療等級，韓國進口3D柔舒印花材質：

6. 跳脫傳統框架擺脫花俏圖案，創造新型態無Logo簡約時尚感尿片。

7. 「3R」：減量(Reduce)開發新科技，使用少於業界50%的木棉，仍保有超強吸水力。重複使用(Reuse)包裝採用防水材質，可重複使用做尿片垃圾袋、收納袋。回收(Recycle)經國際認證，包裝和紙箱皆為回收材料。

Parasol美國Clear+Dry®超透氣水凝尿片試用裝。

新手爸媽講座福袋禮品【2】DEAR SKIN 韓國衛生巾試用裝

DEAR SKIN 韓國衛生巾無化學吸水物料（NO SAP），純淨守護你的肌膚，達致更安全、更透氣、更舒適。

零刺激配方，獲得德國 DERMATEST 優秀認證，對肌膚無刺激、低致敏；獨特的 AIR EMBO 空氣泡棉墊設計，能減少與肌膚接觸面，配合三層鎖邊防漏設計，進一步提升整體防護力，透氣不悶熱，告別濕黏不適。

DEAR SKIN 韓國衛生巾

新手爸媽講座福袋禮品【3】GOO.N 大王敏感肌嬰兒紙尿片初生1片試用裝

GOO.N 大王敏感肌嬰兒紙尿片適合5kg以下寶寶：

1. 全面透氣，屁屁不悶熱。

2. 柔貼後背，背背不外漏。

3. 合身蓬鬆，腿腿不外漏。

4. 極速吸收，肚肚不外漏。

5. 尿濕顯示，清楚好辨識。

Goon大王敏感肌嬰兒紙尿片初生1片試用裝。

新手爸媽講座福袋禮品【4】思詩樂嬰兒濕潔淨棉2包試用裝

思詩樂嬰兒濕潔淨棉含100% 純棉純水，達日本醫療脫脂棉生產基準高壓高溫滅菌處理，絕無添加化學成分及防霉劑。獨立包裝設計，方便攜帶使用。

新手爸媽講座福袋禮品【5】思詩樂嬰兒專用抗菌清潔棉6片試用裝

思詩樂嬰兒專用抗菌清潔棉為100%純棉設計，達日本醫療脫脂棉生產基準水力打壓處理，符合JTETC認定基準，具抗菌防臭及抑制細菌增生效果絕無添加化學成分及防霉劑。

思詩樂嬰兒濕潔淨棉及嬰兒專用抗菌清潔棉。

新手爸媽講座福袋禮品【6】Femfresh 清爽防護女性潔膚液250毫升

1. pH值平衡配方，與女性私密部位pH值相近，有助維持女性私密部位酸性環境。

2. 有利於Lactobacilli益菌生長，抑制有害細菌及預防受細菌感染。

3. 經專業皮膚科與婦科衛生組織測試，適合每日使用，低敏無皂，不含MIT及Paraben。