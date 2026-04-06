育兒｜該給孩子買手機嗎？專家教3大親子溝通原則　可漸進式給予

到底該不該給孩子個人手機，怎麼做？對孩子才是真正的好。其實，很多家長都曾經在這個問題上反覆思考與掙扎。親職專家提醒：「三件事」可以一起先跟孩子溝通，「給」與「不給」之間，還有第三種選擇！



到底該不該給孩子個人手機？相信很多家長，都曾經在這個問題上反覆思考與掙扎。

首先，我們需要理解一件事。孩子最重要的生命任務，對家長來說可能是「學習」，但在兒童發展心理學上，其實是「自我認同」，而其中很關鍵的一部分，就源自於同儕關係。

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爭取手機，就是想要融入同儕關係

​親職專家趙逸帆就說，當一個孩子在學校少了話題、少了參與，他在建立身份認同的過程中，往往會比較辛苦。也正因為如此，當中學生開始跟家長爭取手機時，背後其實常常傳遞著一個重要訊號——「#我希望能好好融入同儕關係」

然而，我們其實也都知道，手機一旦給了出去，確實也可能帶來許多負向影響。那麼，我們到底該如何溝通？又該如何找到一條比較平衡的做法呢？

​討論規範之前，其實最重要的並不是「說道理」，而是先理解彼此心裡的感受。家長可以說一說自己的擔心與顧慮，同時也聽聽孩子在學校的人際需求。畢竟，情緒本來就沒有對錯，也不需要急著否定彼此的感受。趙逸帆提醒，爸媽跟孩子有三件事可以一起來溝通！

三件事，先跟孩子溝通

1. 孩子有使用權，大人有所有權

​孩子可以使用手機，但管理權仍在家長身上。因此，可以一起訂好使用規則，例如使用時間、下載限制、晚上交回手機等等。當孩子逐漸表現出負責任的使用習慣時，再慢慢增加自由。

2. 孩子有隱私權，大人有監護權

孩子的私人情感需要被尊重，但網路安全仍需要家長保護。例如與陌生人聊天、分享個資，這些往往不只是隱私，而是安全問題。因此可以事先和孩子討論界線，也一起練習如果遇到問題時，應該如何求助。

3. 孩子要學自律，大人也一起練習

自律不是一夜之間就能學會，而是從規範與陪伴中慢慢培養的能力。家庭可以一起訂定明確的數位使用規則；而當衝突出現時，也盡量優先重新討論與調整，而不是只有懲罰。

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「給」與「不給」之間，有第三種選擇

另外，在「給」與「不給」之間，其實還存在第三種選擇！那就是「慢慢地給手機」，趙逸帆提供了逸以下三個具體方式：

第一個方式：是先給孩子平板或電腦

當孩子到了高年級，想要跟上流行話題，或是和三五好友一起玩遊戲，其實並不完全是錯。這時可以先從大螢幕裝置開始。一方面對視力比較健康，另一方面家長也比較容易把關。再加上明確的時間限制與內容管理，也可以引導孩子不只把平板當成娛樂工具，同時下載學習平台與教學影片。這樣在連結同學的同時，也能善用數位工具。

第二個方式：是先從「共同帳號」開始

​如果家長不希望孩子太早擁有自己的社群帳號，可以先採取共用帳號的方式。

例如用一個門號註冊帳號，孩子用備用機或平板登入，而家長也可以從其他裝置登入；甚至孩子也可以先使用家長的帳號。這並不是監視，而是一種階段性的給予，同時也能慢慢討論使用原則與責任，例如好友審核、訊息隱私，以及群組與社群加入時需要注意的事情。

第三個方式：陪孩子一起探索手遊

很多孩子會爭取玩手遊，其實不一定只是貪玩，而是想要和同學一起同歡。某種程度上，就像過去下課一起玩捉迷藏一樣，只是時代改變了，孩子的娛樂方式也改變了。因此就一起「陪伴遊玩」吧。目的並不是要我們也沉迷遊戲，而是透過理解遊戲內容，讓引導更順利。

也可以藉此和孩子討論手遊中的詐騙、聊天室的訊息，以及如何避免虛寶陷阱與不適當的群組。

一起在「給」與「不給」之間，找出一條親子共學的路吧。因為，晚一點給，但早一點陪，也能讓我們給孩子更完整的理解與照顧。

【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：到底該不該給孩子個人手機？親職專家：「三件事」可以一起先溝通！「給」與「不給」之間，還有第三種選擇】