孩子突然變得沉默安靜？小心陷入社交孤島　教3方法建心理安全網

早前，接連發生台灣中山站攻擊事件、校園暴力傷害案，以及台灣北一女學生自傷憾事，讓許多家長陷入焦慮，擔心孩子受害，也害怕自己來不及看懂孩子，讓孩子進入自己完全不可知的狀態。



專注青少年領域的台灣振芝映煦心身醫學診所院長蔡佩蓁醫師表示，青少年的痛苦往往會以尖銳情緒、情感麻木、衝動行為等模式出現，「臨床上最需留意的是沉默不溝通，這通常代表信任感正在縮減，彷彿處於『社交孤島』狀態。」她提醒。

社交孤島指的是孩子主觀感受上，找不到可以依靠的人。

蔡佩蓁說明，當青少年受委屈、覺得丟臉或被否定時，腦中若想不到一個可以放心傳訊息、聽他把話說完的人，內在容易出現高度自我保護狀態。這時，孩子不再期待被理解，改以「我自己處理」來維持安全感。

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孩子踏進社交孤島3前兆

臨床上，社交孤島最棘手之處在於求助行為消失，負面情緒卻持續累積。蔡佩蓁指出，孩子踏進社交孤島前往往有3大前兆：

1. 生理狀態改變

心理壓力會先反映在身體上，因此，可能出現睡眠突然大幅縮短或過度嗜睡，食慾驟減或暴增，體重與作息明顯起伏。

2. 語言出現跡象

孩子可能用開玩笑方式說出「消失、報復、活著沒差」等字眼，把心中模糊想法言語化。值得留意的，是孩子開始不再溝通、變得沉默或異常冷靜，這類轉變不完全代表孩子變好了，有時意味著他正在把信任的窗口關起來，決定獨自處理內在的混亂；在少數高風險的情境裡，也可能代表他已把念頭從反覆想像推進到更具體的安排。

3. 出現社交退縮

開始避開與親友的互動，不再參加原本喜歡的活動，也與要好的朋友斷聯，這些往往代表一個人失去對世界的信任。

給家長的3個安全網方案

為此，蔡佩蓁特別提供給家長的3個安全網方案，有助於幫助孩子離開社交孤島，甚至預防踏入。

1. 先傾聽，給孩子安全感

蔡佩蓁說：「傾聽是安全感的起點，當孩子覺得自己有機會被理解，才可能把想法說出來。」家長聽到孩子說出激烈或傷人的話，常會驚訝並要求立刻改正，但這往往只會讓孩子學會偽裝。

建議退一步，先把評語放慢，改用探索式提問：「發生了什麼事？」很多時候，孩子只是不曉得如何正確表達憤怒與痛苦，我們可以一起教他釐清情緒來源，再調整行為。

2. 替孩子多安置一層安全網

蔡佩蓁建議，協助孩子在現實生活中多一位可信任的大人（教練、親友、心理師都可以），讓求助不必只通往父母。這樣除了能降低單一支持網的風險以外，也能減少親子之間因頻繁互動而產生摩擦。

3. 及早引入心理專業，必要時家長先進場

蔡佩蓁說：「精神科領域常見的難題是：越需要幫助的人，越不容易主動求助。」家長可以先到身心科諮詢或進行心理諮商，學會判讀風險、安排資源、調整對話方式。

蔡佩蓁呼籲，沒有父母能完全預防所有風險，但我們可以讓孩子知道，無論發生什麼事，家都是安全的。當孩子知道不需要用極端方式才能被聽見，就更有機會把痛苦留在可被協助的範圍內。

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