育兒｜陪孩子做功課反削弱學習動機　善用鷹架式學習培養思考能力

許多家長習慣盯著孩子寫作業（功課），但過度監督可能削弱學習動機。專家建議建立固定學習環境，讓孩子保有自主性；當孩子求助時，家長應以提問引導思考，而非直接給答案。透過清楚界定責任與培養學習習慣，孩子才能建立獨立思考與自我管理能力。



孩子寫作業時，許多家長會坐在旁邊盯著，從提醒寫字工整、檢查答案，到一題一題講解，彷彿家長也重新讀了一次小學。表面上看似負責，其實這種高度介入的方式，往往讓親子關係變得緊繃，也削弱了孩子的學習自主性。

從親職教育與發展心理學的角度來看，陪伴學習與「接管學習」其實是兩件完全不同的事。家長的角色不應是第二個老師，而是協助孩子建立學習能力與自我管理能力的引導者。

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陪寫作業：過度監督反而削弱學習動機

許多家長會陪著著孩子寫作業，通常出於兩種焦慮：一是擔心孩子寫錯，二是害怕孩子拖延。於是孩子一邊寫，家長一邊糾正，甚至不斷提醒「專心一點」、「這題不是這樣寫」。然而，這種即時糾錯其實會讓孩子逐漸依賴外部監督。

美國心理學家愛德華．德西（Edward Deci）的「自我決定理論」（Self-Determination Theory）指出，學習動機需要三個核心條件：自主感、能力感與連結感。當家長過度監督時，孩子會感受到的是「被控制」，而不是「自己在學習」。久而久之，孩子可能只在家長盯著時才寫作業，一旦沒人監督就失去動力。

因此，與其盯著孩子寫作業，不如先建立固定的學習時段與環境，例如每天晚餐後30分鐘為作業時間。家長可以在附近做自己的事情，但不需要一直干預。這樣的陪伴方式能讓孩子感受到支持，同時保有自主性。

孩子不會就問父母？關鍵是「怎麼問、怎麼答」

另一個常見情況是，孩子一遇到不會的題目就立刻問父母。許多家長會直接講解答案，甚至一步步教到寫出正確結果。短期看來問題解決了，但長期卻可能削弱孩子的思考能力。

教育心理學中有一個概念叫做「鷹架式學習」（Scaffolding），意指成人提供適度的引導，但不直接完成任務。換句話說，家長可以協助孩子思考，但不要替孩子思考。

例如當孩子說「這題我不會」，家長可以先問幾個問題：

你覺得題目在問什麼？

課本或筆記裏有沒有類似的例題？

你已經試過哪些方法？



問這些問題的目的是讓孩子重新整理思路。很多時候，孩子其實不是完全不會，而是卡在某個步驟。透過提問引導，孩子往往能自己找到答案。

如果孩子真的完全不理解，家長可以簡單示範「思考過程」，而不是只給答案。例如說：「如果是我，我會先把題目拆開看……」讓孩子看到解題策略，而不是單一解答。

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培養學習責任感：功課是孩子的任務，不是父母的

許多家庭的功課衝突，往往來自角色混亂。當家長過度介入時，功課很容易變成「父母的任務」。孩子只要拖延或寫不好，家長就會焦慮、生氣，甚至出現責罵或爭吵。

然而在健康的學習關係中，功課的責任應該屬於孩子。家長可以提供資源、環境與支持，但不需要為結果負責。

一個實用的方法是建立「學習責任界線」。例如家長可以說：

作業是你的事情，如果需要幫忙我可以協助，但你要先自己試試看。

這樣的訊息既表達支持，也清楚界定責任。

同時，家長也可以幫助孩子培養學習習慣，例如教孩子如何安排時間、如何拆解大型作業、如何檢查自己的答案。這些能力比單次作業的正確率更重要，因為它們會陪伴孩子一生。

長遠來看，真正重要的不是孩子今天的作業分數，而是他是否學會面對困難、嘗試解決問題，以及對自己的學習負責。

從「盯功課」走向「支持學習」

孩子寫作業時，家長的角色不在於隨時糾正錯誤，而是提供穩定的學習環境與適度的引導。當孩子遇到困難時，家長可以陪伴思考，而不是直接給答案。透過逐步放手，孩子才能建立自主學習能力與責任感。

教育的核心，其實不是讓孩子每一題都寫對，而是讓他在面對不會的題目時，仍然願意思考、嘗試與學習。當家庭從「盯功課」轉向「支持學習」，作業時間也能從親子衝突的戰場，變成孩子成長的重要練習場。

【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：你會陪著著孩子寫作業？過度監督反而削弱學習動機】