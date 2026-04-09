孩子在IG搜輕生字眼？醫：這是青少年求助訊號　關心比責備更有效

Meta旗下社群平台Instagram最近宣布，未來若青少年在短時間內反覆搜尋與「輕生」或「自我傷害」相關內容，系統將主動通知家長。該機制預計先在美國、加拿大、英國與澳洲上路，是否在香港推行及實施時程仍未明朗。



不過，面對青少年可能在網路搜尋輕生或自傷資訊的情況，台灣林口長庚醫院精神科副教授級主治醫師張家銘指出，當青少年在網路上反覆搜尋自傷或輕生關鍵字時，未必代表已經付諸行動，但這類搜尋行為可能反映其內心困擾，值得家長與周遭大人多加留意。

Instagram新制 先在美加英澳上路

綜合《美聯社》、《路透社》報導，Meta旗下Instagram在美國、加拿大、英國與澳洲推出新制，若青少年在短時間內反覆搜尋與「輕生」或「自我傷害」相關關鍵字，系統將主動通知已啟用監護工具的家長。通知內容會透過電子郵件、簡訊或WhatsApp發送，同時在Instagram內顯示提醒，並附上專家資源與溝通建議，協助家長與孩子進行後續對話。Meta表示，未來也規劃將類似機制擴展至其他國家。

搜尋不等於已行動 卻是重要警訊

張家銘醫師受訪表示，現代人想做某件事情時，大多會先去搜尋相關字眼，而當青少年在網上搜尋輕生或自傷關鍵字時，並不一定代表已採取行動，但往往是一種早期求助訊號。他提到一般人若在網路發現相關情況，可在不冒犯他人的前提下，適當給予關心，若得知發文者為自己的親朋好友，除了文字外，也可互通電話問候，或在雙方得空時相約散心，這些行為雖未必會成為阻止憾事發生的力量，卻能形成一種正向連結，增加當事人的正面情緒。

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親子關係是關鍵 質問式開場易將孩子推走

至於家長發現孩子有類似行為時，張家銘醫師坦言，關心比責備來得有用，家長第一時間應讓孩子感受到父母願意站在理解與支持的立場，並避免用質問式語氣當開場白，否則易讓孩子提高防衛心，若情況允許，親子也可約定每一周或兩周一起吃飯，過程中試著把手機放下，用心聊一聊彼此的近況，讓孩子知道「爸媽願意關心我，聽我講問題」。

他也坦言，若親子關係疏離、平時很少互動，家長突然發現問題才急著關心，孩子未必會接受，也可能出現抗拒行為，在這種情況下，家長要介入其實有一定難度，反而關係夠好，孩子才可能願意打開心房。

此外，有些孩子也不願意與在社群媒體與父母成為好友，甚至會另設帳號，只將日常生活與情緒變化分享給非長輩對象。張家銘醫師表示，在此情況下，家長未必能直接在網路看到孩子的近況，因此除了網路行為外，他提醒家長可從實際行為觀察，對學生來說，出缺勤狀況是明顯的指標，若孩子變得常請假、遲到，甚至拒絕上學，就要提高警覺。

自傷不等於自殺 但代表心理已累積痛苦

另當學生在學成績突然退步、上課眼神空洞、無精打采，或沒有朋友、迴避與同儕社交，甚至被孤立或遭霸凌時，教師也應留意相關情況，必要時通知家長。

張家銘醫師表示，孩子所表達的文字內容也值得親師留意，有些青少年會在圖畫、日記、周記上透露負面想法，例如

「我沒有用」

「我沒有價值」

「沒有人在乎我」



等自我否定的訊息，而當進一步出現輕微的自我傷害行為，例如手臂出現莫名割痕，這時候親師一定要介入，

自傷行為不一定代表一定會輕生，但常是心理痛苦已經累積到一定程度的表現。

風險升高應求助專業

最後，當青少年的心理問題已經大到家長無法處理，甚至明顯有較高輕生風險，就應該尋求外部協助，張家銘醫師說，家長可與教師討論學校的輔導資源，也可尋求醫院、診所或心理諮商師、精神科醫師的專業協助。

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