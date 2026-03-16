安撫奶嘴｜矽膠vs乳膠 奶嘴應選甚麼材質? 長期吸吮或易患中耳炎

安撫奶嘴是安撫嬰兒口腔期需求、提供安全感的育兒用品，到底要選擇哪一類型的奶嘴，才是最適合寶寶？



奶嘴材質：矽膠和乳膠有何分別？

安撫奶嘴材質主要分為矽膠和乳膠，矽膠沒有特殊氣味、不含BPA、PVC等成分、外表光滑透明，好處是耐熱度較高。

乳膠則材質柔軟，早產嬰或吸吮力較差的寶寶，會優先選擇此材質。不過，由於乳膠的耐熱度較矽膠低，高溫消毒後讓材質易被破壞，使用壽命約只有3至4周，汰換率較高。若是寶寶沒有特殊狀況，可以考慮選擇建議使用矽膠奶嘴。

奶嘴形狀視乎寶寶喜好

安撫奶嘴的形狀亦分為拇指型、圓形、雙扁型，一般圓形的奶嘴對於寶寶來說會比較容易適應。不過基本上奶嘴的形狀沒有最好或最合適，所以父母們可以讓寶寶嘗試不同的款式，找到看寶寶喜歡的奶嘴。

安撫奶嘴清潔方法 高溫消毒最佳

安撫奶嘴的清潔方法可以使用奶瓶清潔劑洗淨晾乾，亦可以搭配高溫消毒，例如以消毒機或明火煮沸約5分鐘，再按壓出奶嘴中的多餘水份或晾乾則可。

奶嘴一般建議每三個月便需要更換一次，不過若出現破裂、褪色等情況建議立即更換，以免脫落的橡膠堵塞呼吸道。若寶寶出現口腔感染的情況，亦應將曾用過的奶嘴全部更換掉。

奶嘴與齒列問題無關 3歲前應戒掉奶嘴

不少父母都會擔心讓寶寶吸吮安撫奶嘴會導致小朋友日後牙齒生長不好，出現哨牙，甚至上下兩排牙齒咬合不夠緊密。不過，其實寶寶直至三歲之前，使用奶嘴引致齒列問題的機會不大，因此建議寶寶應在3歲前戒掉安撫奶嘴。

長期吸吮或引發中耳炎

有護理師表示，6個月大的寶寶若還持續使用安撫奶嘴，耳朵感染中耳炎的比率較高，這和耳咽管功能發育有關。由於寶寶在沒有生病時，耳咽管能讓鼻子裏的鼻涕流到口腔中。不過在長時間使用安撫奶嘴，寶寶持續吸的動作會造成耳咽管受到壓力而變扁，導致鼻水無法順利引流到口腔中，有機會引發中耳炎。

使用安撫奶嘴注意事項

（資料來源：衛生署家庭健康服務）

1. 選購堅固和物料不易剝脫的奶嘴，避免脫落的橡膠部分哽塞呼吸道。

2. 千萬不要把奶嘴用繩掛在寶寶的頸或手上，以免他被繩子所纏，造成窒息。

3. 經常檢查奶嘴有否破裂損毀，以免碎膠哽塞呼吸道，造成窒息。如發現奶嘴殘舊或褪色，便要更換新的了。

4. 為免細菌感染，奶嘴是需要先消毒。當寶寶六個月大後，奶嘴使用後只需用清潔劑及清水沖洗便可。最好多預備幾個奶嘴，以便弄髒後還有另一個代替。

5. 若嬰兒需要吸啜奶嘴來入睡，當他睡着後把奶嘴吐出，便不應再放進他的嘴內。

6. 不可在奶嘴上塗上有甜味的飲料。

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