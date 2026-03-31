奶樽幾耐要換？初生BB要用圓孔奶樽？教你比較玻璃/塑膠/矽膠奶樽

奶樽推薦｜奶樽比較、奶樽消毒、奶樽推介，看似容易卻暗藏大學問。到底應該點揀奶樽？買奶樽係唔係要全面配合BB發展階段？



三大奶樽材質：玻璃樽、塑膠、矽膠

奶樽材質粗分為玻璃、塑膠、矽膠等3大類。每款奶樽各有優點缺點。玻璃奶樽的耐熱度高，通常建議放在家裏使用，塑膠奶樽輕巧且容易攜帶的特性，一般會建議外出使用。

玻璃奶樽

玻璃奶樽主要分為一般玻璃及硼矽酸鹽玻璃，前者的顏色透明，可耐高溫達攝氏180度以上。後者的膨脹係數較低，可耐高溫可達攝氏600度以上，且能承受約150度至200度的瞬間溫差，安全冷熱交替。相比起普通的玻璃奶樽，硼矽酸鹽玻會更輕更強韌。

塑膠奶樽

塑膠奶樽比起玻璃奶樽更強韌，不過，塑膠材質會較玻璃材質更容易產生刮痕，使用及清洗時需格外小心，否則容易損耗。

塑膠材質奶樽以PPSU、PES、PP為主流。PPSU及PES呈霧面瓶身，可耐高溫達攝氏180度以上，耐摔、輕巧。不過PES材質會比起PPSU更容易留下刮痕，通常使用6個月後建議更換。而PP材質的奶樽霧面通常是眾多塑膠奶樽之價格最為相宜的一款，不過耐熱度會較低，通常達120度左右。

矽膠奶樽

矽膠奶樽輕巧、具回彈性，可耐高溫可高達250度。在使用時，父母亦可以輕輕擠壓瓶身，有助寶寶吸吮。由於是矽膠材質，因此在使用時也易於清洗，不怕留下刮痕。不過，材質由於比起玻璃和塑膠更柔軟，品質不良的矽膠奶樽有機會出現容易滴漏的情況。

奶樽口徑都是奶樽比較重點 「一般口徑」vs「寬口徑」

奶樽口徑亦分為一般口徑和寬口徑，一般口徑奶樽較輕巧，而寬口徑瓶奶樽的直徑約 5cm 或以上，由於口徑較大，沖泡奶粉不易灑出及能夠減少翻倒風險。

若爸媽沒有特殊堅持，通常會優先選擇寬口徑奶樽。而寶寶在銜接親餵的過程中，會建議由一般口徑奶樽轉為寬口徑，後者較接近媽媽的乳房大小，可讓寶寶練習把嘴巴張大。

奶嘴孔洞別亂揀 新生兒最好由圓孔SS號開始

Y字孔vs十字孔vs圓孔vs一字孔

奶嘴孔洞大小一般分為圓孔、十字孔、Y字孔和一字孔。新生兒一開始以使用圓孔奶嘴為主，3個月以上寶寶可以開始嘗試十字孔、Y字孔和一字孔奶嘴。

BB由圓孔SS號開始 教你留意BB情況轉換其他孔洞

寶寶剛出生時通常使用圓孔SS號開始，但如果各位父母發現寶寶一餐奶只喝到30至40分以上、吸吮力不足、常喝到睡著等狀況可改成S號奶嘴；又或是當寶寶換成大一號的奶嘴後，比起以前更容易嗆到，可能是因尺寸太大而導致喝得太快，父母便可以先為寶寶換回原本的奶嘴孔洞。

當寶寶可自己控制喝奶的速度時，可讓他循序漸進地嘗試流速由慢至快的Y字孔、十字孔，尤其，進入副食品階段吃米麥精（建議用湯匙餵食）等大分子食物時，由於較難吸吮，也會逐漸地換成Y字孔、十字孔等，只是爸媽要注意寶寶是否因流速過快而嗆到，或是吸得太費力導致奶嘴變扁，隨時因應寶寶狀況調整孔洞大小。

奶樽奶嘴幾耐換一次？

材質 時長 PPSU / PES 奶樽 建議每6個月更換一次。 PP 塑膠奶樽 耐熱度較低，建議每3-6個月更換。 玻璃奶樽 壽命較長，如無明顯裂痕或損傷，通常1年換一次。 矽膠奶樽 材質柔軟且容易染色，建議3-6個月更換一次。

奶嘴則建議每1-2 個月換一次，不過亦需視實際情況而定，一旦出現霧化、變色變形、失去彈性或有異味，甚至破損，便需要更頻繁地更換。

點洗奶樽最好？

步驟1：

先沖掉瓶內殘奶：打開奶樽用清水沖掉殘留的奶。

步驟2：

使用稀釋的清潔劑：清潔劑可預先稀釋，但稀釋好的清潔劑不能儲存太久，否則液體容易產生惡臭。

步驟3：

以奶樽刷清洗底部：奶樽刷要在死角部分稍微滾動，才能確保底部可確實沖洗乾淨；並以奶嘴刷（或根據奶樽口徑進行刷具調整）清洗奶樽蓋、奶樽環和奶樽頸部。

步驟4：

用剩餘泡沫洗滌奶嘴心：奶嘴心、奶嘴頭部分，可利用剩餘泡沫來清洗。必須注意，使用奶嘴刷用力不當時，可能會不小心刷壞矽膠奶嘴心，因此可拆下來用手輔助搓洗。