嬰兒健康｜高溫消毒奶樽釋出過百萬微塑膠？附4招減少攝入微塑膠

奶瓶｜曾有研究指出以高溫消毒塑膠奶樽會釋出微塑膠及納米塑膠，到底有甚麼方法可以將奶樽清潔得乾淨之餘，又能確保不會釋出微塑膠？



愛爾蘭曾有研究指出，若以高溫消毒塑膠奶樽及沖調配方奶，過程中會釋出過百萬的微塑膠。研究團隊嘗試以攝氏95°C的水分別為10個不同的奶樽進行消毒，再倒入70°C的水沖調奶粉並搖晃奶樽，發現熱力與搖晃的過程都會製造大量微塑膠。不過，由於納米塑膠體積太小無法量度，團隊只能推斷在沖調過程中至少釋出數以兆計的納米塑膠。

嬰兒一年或攝取近過百萬粒微塑膠 長遠影響健康

研究團隊又指，若持續使用塑膠奶樽餵養嬰兒，該名嬰兒在出生的第一年平均可能攝取近160萬粒微塑膠，長遠會對健康造成以下影響：

1. 影響細胞運作

干擾細胞的代謝，轉由於無法正常排出體外進行代謝，久而久之就會影響細胞運作。

2. 增加過敏風險

由於寶寶的免疫系統尚未成熟，若攝入過多微塑膠，可能會更容易出現過敏、氣喘、異位性皮膚炎的機會。

3. 影響生長發育

塑膠微粒或會釋放內分泌干擾物質，導致人體內分泌失調。包括有機會出現：甲狀腺功能異常、性荷爾蒙受影響（性早熟）以及影響血糖代謝。

4. 影響腸胃健康

寶寶的腸道菌群仍在發育，微塑膠有機會讓他們消化不良、腹瀉或便秘，長遠會令營養吸收變差，影響成長發育

4大方法減少攝入微塑膠

1. 沖奶時切勿加熱水後搖晃奶樽。

2. 沖調奶粉前先沖洗奶樽，減少奶樽釋出的微塑膠。

3. 以非塑膠容器中煲水後，再以用凍水沖洗奶樽3次。

4. 將奶粉在非塑膠容器中沖好，待涼後再倒入奶樽內。

日常生活中如何避免微塑膠？

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