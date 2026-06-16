小朋友都要戒碳水？ 營養師指「不能戒」！吃早餐對記憶力有幫助

孩子為什麼一定要吃早餐？孩子需要減醣嗎？呂孟凡營養師分享，早餐對孩子絕對非常重要。

本文作者：營養麵包（呂孟凡營養師）



這十年來「減醣」風潮席捲大人世界，呂孟凡營養師發現，不少多人把減「醣」跟減「糖」搞錯了，接著還把減「醣」運用在孩子身上，但孩子真的需要減「醣」嗎？

大腦是個「偏食的吃貨」：只吃葡萄糖！

這種事情不能靠「感覺」，所以我們直接看科學數據：

雖然孩子的大腦重量只占體重的 2%，卻會消耗全身約 20% 的能量 。而且大腦非常挑食，它運作的首選燃料就葡萄糖。文獻指出，孩子的腦部葡萄糖代謝率比大人更高 。如果早上不給孩子優質碳水化合物（全穀雜糧類），大腦就像手機沒電一樣，運作效率會大打折扣 。

研究：有吃早餐記憶力表現更好

早餐會讓血糖升高：

根據最新的研究觀察，有吃早餐的孩子，血糖濃度顯著高於不吃早餐組（99.5 vs. 81.6 mg/dL） 。注意，進食後血糖升高本來就是生理的正常現象，也是身體運作所必須，應該要預防的是血糖過度升高。

記憶力表現更好：

研究發現血糖水平與短期記憶力呈正相關 。在圖片識別測試中，有吃早餐的孩子平均得分為 9.2 分，而不吃的孩子只有 6.9 分 。

過往的系統性回顧文獻也支持，攝取早餐對注意力、執行功能、記憶力都有短期且積極的提升效果 。

營養師提醒 應戒「精製糖」 而非「碳水化合物」

對於孩子，我們該戒的是「精製糖（Sugar）」，但絕對不能戒「碳水化合物」 。

1. 完整早餐是關鍵：

建議要有未精製的全榖雜糧類搭配蛋白質，幫助血糖升得平穩又持久。

2. 別讓身體「拆東牆補西牆」：

碳水吃不夠，身體會被迫燃燒要拿來長高、長肌肉的蛋白質去當能量，這真的是「捨本逐末」 。

呂孟凡營養師最後提醒各位家長，孩子沒有控糖的急迫性，卻有生長的急迫性，同時還有學習良好的重要性。

《本文資料獲營養麵包（呂孟凡營養師）轉載，原文為「吃早餐以及好的碳水化合物對孩子的重要性」》