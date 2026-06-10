言語｜每日睇片學英文依然無進步？言語治療師分享五大選片標準

言語發展｜明明已經給小朋友每天看英文影片，英文還是沒有進步？其實在幼兒語言發展中，「看甚麼」比「看多久」更重要！言語治療師分享5個選片標準，培養雙語！

本文作者：🇭🇰Miss Speech | 言語治療・幼兒發展



節奏過快、畫面閃爍的影片，容易令幼兒大腦「認知超載」(Cognitive Overload)。他們只會被聲光刺激吸引，根本沒有多餘的腦容量去消化單字和句意，最後反而帶來反效果！

2至5歲螢幕使用時間 不應多於1小時

根據美國兒科學會（AAP）指引，18個月以下應避免使用螢幕（視像通話除外），而2至5歲的孩子每日不多於1小時，並強烈建議家長「陪伴觀看」（Co-viewing）！

由於每日只有寶貴的1小時，我們就更要「重質不重量」！有「英文歌、ABC、顏色」不代表就有教育意義。在言語治療師眼中，充滿強烈聲光刺激的卡通，分分鐘會令孩子注意力變差！

真人片 vs 卡通片，點揀好？

家長可能會有疑問，「係咪睇真人片好過卡通？」，其實兩者各有好處，要按小朋友的語言階段去配合！

真人片：適合語言發展初期

用來觀察發音口型、模仿語調，以及學習基礎單字。

卡通片：已有一定詞彙基礎後

用來學習日常對話、理解生活情境及社交溝通。坊間的真人幼兒節目偏向「單向教字」，較缺乏角色之間的「情境對話示範」，這方面不少優質卡通片做得更完整。

五大選片標準

標準一：能清晰示範「發音口型」

初期首選：幼兒需要觀察真實的臉部肌肉和舌頭位置來模仿發音，這是 2D 卡通做不到的。

推薦：Ms. Rachel

主持運用「父母語」（高音調、慢語速），加上極多「互動留白」（對著螢幕發問並停頓 3 秒等孩子答）。完美模擬真實對話，是學發音的黃金教材！

標準二：節奏必須「慢」

應避開快節奏影片，由於畫面每 2-3 秒切換一次的兒歌神曲，會令幼兒大腦認知超載，只留意聲光刺激而忽略語言。而慢節奏的影片，畫面切換慢，讓大腦有足夠時間處理。

推薦：Trash Truck

畫風溫和，節奏慢，對白清晰不密集，適合幼兒平靜地吸收語言的卡通。

標準三：畫面與語言高度一致

角色說甚麼，畫面就清楚做甚麼，孩子容易跟隨。例如說 "The apple is falling"，畫面就會特寫蘋果掉下來。這能大大降低心理壓力，讓孩子不用翻譯也能猜中字義。

推薦：Peppa Pig

旁白與畫面配合得很，對話緩慢清晰，能將動作與單字完美連結。

標準四：有「互動留白」時間

優質的教育卡通會直視鏡頭，當觀眾為互動對象。

例如角色會直接望着螢幕問：「Where is the ball?」然後停頓 3-5 秒等待觀眾回答，才繼續劇情。這種設計能把被動觀看（Passive viewing）轉化為雙向對話（Two-way interaction），極度推薦！

推薦：Dora the Explorer

Dora 遇到難題時，都會直視鏡頭問觀眾問題，之後畫面安靜停頓 3-5 秒，有足夠時間讓小朋友回答！

標準五：教「生活語境」多於「背誦」

很多卡通只教不停背誦：1到10、ABC。這會造成詞彙發展不均。

高質卡通重視功能性溝通：劇情圍繞日常生活（逛超市、去公園），讓孩子學會日常打招呼、表達情緒的實用句式。

推薦：Bluey（布麗）

神級家庭卡通！節奏自然，教懂極多實用生活對話，父母更可從中偷師學習高質素的親子互動。

言語治療師溫馨提示

請盡量減少幼兒觀看：

1. 無劇情純感官刺激（只有音樂狂 loop、畫面狂閃）

2. 無對白搞笑片（角色只發出「咿咿呀呀」的聲音）

3. 節奏過快的 3D 動畫

避免過多 Screen Time（美國兒科學會 (AAP) 指引）：

1. 18個月以下：避免使用螢幕（視像通話除外）。

2. 2至5歲：每日不多於 1 小時，並強烈建議家長「陪伴觀看」（Co-viewing）！

《本文資料獲🇭🇰Miss Speech | 言語治療・幼兒發展轉載，原文為「言語治療師分享5個選片標準，培養雙語！ 」》