言語治療師提醒新手爸媽常犯五大溝通錯誤 或會致子女不願開口

語言發展｜各位新手爸媽，平日與小朋友溝通時，會否不自覺地犯了以下的錯誤？

本文作者：言語治療師媽媽Miss Carley



【爸媽常犯五大溝通錯誤】1.於句子裡中英夾雜

於同一句子裡中英夾雜，例如「你想唔想食cake」啊？ 小朋友正處於語言學習的關鍵期，需要清晰、有系統地吸收語言的語法規則、詞彙及邏輯。家長於同一個句子內中又中又英會打亂這種系統性，令他們難以區分兩種語言的獨立結構，造成語言混亂，有可能令小朋友說話時亦會中英夾雜，或者混合運用兩種語言的句式及文法。例如小朋友用中文表達 give me a pencil 時會直譯為 「比我一枝筆 」。

【爸媽常犯五大溝通錯誤】2. 不斷向小朋友發問

這樣做可能帶來以下的負面影響：首先，不斷的提問會令孩子處於持續的「被審視」狀態，尤其是當孩子不知道如何回答或怕答錯時，會容易產生緊張、焦慮的情緒，增加小朋友的心理壓力，久而久之更可能令小朋友變得膽小及不敢表達自己。孩子亦可能會覺得被「追問」，從而產生厭煩心理，甚至故意不作聲或敷衍回應，影響親子關係。

另外，孩子在觀察或自主思考時，家長不斷提問會打斷他們的專注力和思維過程，讓他們難以深入感受和思考事物，也阻礙他們獨立思維的能力。

【爸媽常犯五大溝通錯誤】3. 替小朋友作出回應

這樣做可能會帶來以下問題：首先，孩子表達自己的過程也是一個思考的過程，家長太心急回應會妨礙他們自主思考、組織語言，影響小朋友的邏輯思維發展。

另外，孩子說話時，家長急於替他們說出想法，會打斷孩子的表達節奏，剝奪他們表達自己的機會。長期下來，孩子可能會變得不願意主動開口說話，甚至懶得組織語言。

還有，家長替孩子回應時，往往是基於自己的猜測，未必能準確了解孩子的真實想法或感受。例如孩子想說「我其實不想分享這個玩具」，家長卻搶先說「他是願意分享的」，會令孩子覺得不被理解，或被人忽略感受，甚至得不到被尊重，從而不願意再和爸媽深入溝通。

【爸媽常犯五大溝通錯誤】4. 未開口便擁有物品

在香港，很多小朋友由傭人姐姐或家中長輩照顧，家長則須多加留意了！外傭和外公外婆等經常會犯一個通病，就是一看見小朋友有甚麼需要(無論玩及吃的)便急不及待地拿給小朋友，久而久之，或會令小朋友失去溝通動機和開口說話的機會。照顧者平日在給予小朋友想要的東西前，應先請他們開口作出要求，令小朋友明白溝通的真正目的。

【爸媽常犯五大溝通錯誤】 5. 過份糾正發音

對於三歲以下的小朋友來說，口部肌肉和語音掌握也正在發展中的階段，因此有發音不清的問題是正常的。爸媽們毋須急於糾正小朋友的發音問題，否則可能會令他們失去說話的動機和自信心。對於這個階段的小朋友來說，家長應鼓勵他們多說話及表達自己，並以提昇孩子的詞彙量及豐富句子結構為目標。

爸媽們平日與小朋友說話時，記得多加留意，避免以上的五大溝通錯誤，這樣就可以提昇親子溝通的效能，並培育出說話能力高的寶寶了！

《本文獲言語治療師媽媽Miss Carley授權轉載》