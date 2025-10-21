默書溫唔入腦？言語治療師分享識字及默書攻略 原來獎勵好重要！

溫默書｜相信最令各位家長頭痛的，莫過於做功課和溫默書，言語治療師兼媽媽向各位家長分享一下與小朋友溫習中英文默書的策略和方法，希望可以幫到大家。

本文作者：言語治療師媽媽Miss Carley



3大學習中文字技巧

中文文字注重字形、音、義的關連，然而，漢字的結構複雜，且筆劃較多，容易讓孩子感到卻步。以下是一些小技巧幫助孩子學習中文字：

1. 創作故事以幫助記憶

家長可以請小朋友分部記憶，把較長的詞語或句子分拆成小部份以易於記憶。另外，家長可以運用漢字的結構特點，和小朋友一起創作一些小故事或聯想以幫助記憶。例如，「休」字可以解釋為「一個人靠在樹上休息」，「明」字可以解釋為「日加月變成了光明」。

2. 把字拆成部首及部件

家長也可以鼓勵小朋友把字拆成部首及部件，如「媽」=「女」+「馬」，並透過卡片遊戲、拼字比賽等方式，請小朋友用告示貼或卡片組合拼字，讓溫習默書變得有趣。

3. 多感官學習法

家長也可以運用多感官學習法，例如請孩子邊讀邊寫、在空氣中或沙盤上寫字，以提升小朋友的學習效能及記憶。家長也可以使用彩色筆標出小朋友易錯的部份，例如容易寫錯的筆劃或偏旁，提升小朋友的注意力。

3大學習英文字技巧

英文文字的字母和發音有一定的對應性，只要掌握串字技巧，就可以提升默書表現。以下是一些提升串字能力的實用建議：

1. 拆成不同音節

英文拼音（Phonics）對提升串字能力十分重要，例如cat這個字，有學習Phonics的小朋友會知道這是由ca-at兩個音去組成，亦知道這兩個音對應的英文字母，故不用死記也能夠輕易串出cat這個字。另外，他們亦會懂得把數個音節的生字分拆成不同音節去串和記，例如vegetables這個較長的字，分開四部份ve-ge-ta-bles，串起來會容易得多。

2. 進行簡單串字遊戲

家長也可以運用一些簡單遊戲和方法，令串字變得有趣。例如，我們可以請小朋友邊拍手或者以簡單樂器邊打拍子邊串字，又或者運用磁石字母、木製字母或者貼紙字母等等請小朋友把生字砌出來，邊動手邊學習，亦同時可以加強記憶。另外，如中文默書一樣，家長可以鼓勵小朋友用不同形式去練習串字，例如用口頭把生字串出來，或者用不同顏色筆把生字寫出來，又或者在空氣中寫字等等，甚至用剃鬚膏或者沙盤上寫字，以多感官方法練習串字。

3. 製作大字報或生字咭片

家長也可以和孩子一起製作大字報或生字咭片，並加上中文解釋或圖畫，隨時隨地和小朋友進行溫習。

4大溫習策略 適當給予孩子獎勵

最後，無論是中文還是英文默寫，家長都須注意以下幾個溫習策略：

1. 創造安靜學習環境

家長應創造一個安靜的學習環境，讓孩子在一個沒有干擾的環境下專注學習，避免電視、手機等令孩子分心。

2. 適當休息 維持專注力

每次溫習默書的時間不宜過長，初小學生建議每次十五至二十分鐘，高小學生則可適當延長，每次溫習後可以給予五分鐘的休息時間，以維持專注力。

3. 設定小目標給予獎勵

在溫習默書的過程中，當小朋友出錯時，家長應多給予鼓勵，與孩子一起分析錯誤，而不是只有批評。家長也可以設定小目標，完成後給予適當獎勵，以增強孩子的學習動機和成就感。

4. 培養孩子自行檢查能力

對於高小的孩子，家長也可以多培養他們的自行檢查能力及對錯誤的意識，例如要求孩子在默寫後以紅筆自行核對，圈出錯誤並作出改正。

《本文獲言語治療師媽媽Miss Carley授權轉載》