雅士圖國際幼稚園面試形式 校監胡善盈分享收生準則 著重家庭互動

雅士圖國際幼稚園暨幼兒園一向是家長的心儀學校首選，每年申請入學人數逾千人，面對報名人數持續增加，雅士圖仍堅持採用「一對一」家庭面見，務求更了解每一位申請人及其家庭背景。胡善盈校監強調，比起清晰的規劃路線，學校更期望家長與校方建立夥伴關係，對孩子的成長方向保留一份「問號」，因應著孩子的成長逐步調整期望與培育策略。



雅士圖國際幼稚園暨幼兒園（下稱雅士圖）為學生提供兩文三語課程，打造一個鼓勵學生「多聽、多說、敢表達」的互動學習環境，讓學生不僅能自信學習，更能將語言靈活運用於真實的思考與溝通之中。

申請人數逾千 仍堅持採用「一對一」面試形式

雅士圖的升小表現一向備受肯定，不少畢業生都能在升學階段取得優秀的直資小學或私立小學的錄取名額，使學校每年的申請人數都逾千人，競爭狀況激烈。面對生活節奏急速的世代，雅士圖國際校監胡善盈女士表示，學校每年仍然堅持採用「一對一」的面試形式，務求可以更精準地了解每一位申請人及其家庭背景。

胡校監透露，雅士圖的面試形式採用「一對一」的家庭面見，並會按序審核。過程中會為小朋友提供一個遊玩空間。她強調，面試的目的並非設置任務以作考核，而是透過小朋友的行為表現去觀察其個性、特點等。此外，入學團隊會與申請人家庭進行逐一面見，時長由30分鐘至45分鐘不等，希望能夠讓家長以更輕鬆的心態應對面試，亦可以提供機會讓雙方互相了解。

提供空間讓小朋友展現自我

面對每個學年的報名人數持續增長，胡校監及其教學團隊仍然決定保留「一對一」的面試傳統，原因在於每位小朋友的性格各有不同，部分孩子未必具備足夠的安全感去應對面試。「一對一」的優勢便在於入學團隊可以因應每一個小朋友的適應能力作出彈性安排，自由調節面試時長。

胡校監表示，現今不少面試模式或許較有利於外向型的孩子，較能表達自己的人往往會更容易獲得機會。但她仍然確信，天生內向的小朋友只是未必善於在一百個人之中表現自己，然而背後或許藏有懂得思考、有鋪排、富想像力的特質，因此「一對一」形式能夠確保為小朋友營造一個更自在的空間，讓小朋友更能展現真實的自己。

無需十項全能 強調家校合作

另外，「一對一」面試更能提供一個空間讓家長暢談自己的教育理念、對小朋友的期望等。比起小朋友是否精通琴棋書畫、十項全能，胡校監認為他們更重視小朋友是否在充滿愛和支持的環境下成長：「比起追求一個完美答案的展示，我們更在意的是家長和小朋友的互動本身。」

談及到雅士圖收生準則，胡校監分享，學校未必需要與每個家庭一拍即合，反而會更重視家長本身是否認同學校的辦學理念、願意與校方保持溝通及協商等。

育兒路上宜保留「問號」

與其是早早已為孩子規劃好未來的家庭，雅士圖會更期望家長本身對孩子存有一份「問號」。她確信，每個家長對自己的小朋友都有一定的期望，但這份「期望」或許會隨著小朋友的成長過程而有所調整，所以家長不必一開始就需要完全理解小朋友的成長方向。相反，她更期望與家長建立夥伴關係，讓家校一同商討怎樣共同去培養小朋友的學術技能，因應著孩子的發展作出逐步調節。