雅士圖國際幼稚園玩轉職場・學以致勝，專業升學支援成就競爭力

在AI資訊蓬勃發展的時代，培養扎實的語文能力、批判性思維和現實感知力已成為篩選資訊、自主學習的關鍵。雅士圖以「沉浸式語境」和「培養學生面對未來變革的適應力與學習力」為核心理念，打造一個鼓勵學生「多聽、多說、敢表達」的互動學習環境，讓學生不僅能自信學習，更能將語言靈活運用於真實的思考與溝通之中。



雅士圖設有兩種學制：為2至6歲孩童提供兩文三語課程（英語、普通話、粵語）及國際課程（英語、普通話）。每班皆設英語外籍教師或專業中文及普通話教師，中英語教學時間各佔一半。為進一步提升英語學習成效、加強師生互動，學校除班主任外，更特別安排助教協助每班進行小組學習，透過小組討論與成果匯報，培養學生的自信與表達能力。為提升學生的語言應用能力。

雅士圖透過全英語互動環境、情境化教室布置、日常對話實踐及多元化活動，讓學生自然融入語言氛圍，在模擬或真實情境中活用英語，同時鍛鍊邏輯思考與創造力。學校積極推動學生閱讀，根據學生的語言程度與興趣，搭配數千本讀本，如 Oxford Reading Tree、新聞短文、經典故事等，鼓勵每周持續閱讀。並透過小組討論、情境演練、創意朗讀等方式，積累學生閱讀量，培養學生理解與實際應用能力。

Aristle × MINISO 全能店長大作戰，讓學生在真實職場中玩出學習力

雅士圖深信，學生學習始於興趣與探索，因此每年持續為學生設計多元的親子體驗學習活動。本學年，我們攜手 MINISO 跨界打造「全能店長大作戰」一場專為幼稚園學生設計的親子探究式職業體驗，讓孩子化身小店長，展開充滿趣味與挑戰的職場探索之旅！

學習，從真實場景開始

雅士圖國際幼稚園暨幼兒園胡善盈校監分享說：「雅士圖團隊始終相信，最好的學習發生在課堂之外。從與Big C、茶木、URBAN CAFÉ合作的小店長活動，到走進書店、髮型屋的職業體驗，我們不斷打破教室的框架。此次與 MINISO 的合作，正是這一教育理念的延伸：老師不再是單純的指導者，而是學習的引導者與提問者。孩子們在整理貨架、分類商品、接待顧客的過程中，自然而然地運用分類邏輯、溝通表達與空間規劃能力。這些看似遊戲的任務，實則是幼兒階段關鍵能力的紮實鍛鍊，為未來自主學習與適應力奠定基礎。我們期待與更多像MINISO這樣的品牌合作，將學習自然地融入生活各角落，讓孩子從小接觸真實社會場景，培養面對未來變革的適應力與學習力。」

親子協作，看見孩子的另一面

「我從沒想過他這麼認真分享。」一位參與的家長驚喜地說。在親子協作環節，家長不再是旁觀者，而是與孩子共同完成「顧客服務情境模擬」的隊友。透過觀察孩子如何解決問題、表達想法，家長往往發現孩子未被發現的優勢：也許是出乎意料的創造力，也許是細緻的觀察力，也許是勇敢的表達力。

活動中，老師為幼兒設計循序漸進的挑戰，包括：辨識商品類別與擺放、親子共創貨架規劃、模擬處理顧客需求等。每項任務皆融入幼兒的發展目標，如精細動作、語言表達、社會互動與問題解決。學生在體驗中不知不覺鍛鍊了思維，提升了未來學習所需的核心素養。

雅士圖持續推動多元真實學習體驗，安排學生走進餐廳、書店、髮型屋、服裝店等場域，透過趣味職業探索，激發學生的興趣與潛能。在完成各項小任務的過程中，學生充分發揮想像力與創造力，同步鍛鍊邏輯思維、協作能力與創新解難技巧，為迎接未來社會所需做好全面準備。

學校每年依據不同學習主題，設計豐富有趣的實境學習體驗，引導學生走出課堂。我們以活動教學啟發學生，系統化培養邏輯思維、創新應用、協作解難等未來共通能力，協助孩子自信應對未來。

雅士圖20+多智能課堂，啟動學生無限可能

雅士圖學校深信每個學生都是獨特的個體，各自擁有不同的天賦與潛能。為系統性地發掘並培育學生多元能力，學校自去年起積極優化課時安排，於課後和下午時段增設「多元智能課程」，提供超過二十項豐富多彩的特色小組活動，讓學生在探索中認識自我、發揮所長。

雅士圖多智能課堂設計以多元智能理論為基礎，針對不同智能領域精心規劃：

肢體動覺智能：透過劍擊、跆拳道等活動，鍛鍊身體協調與意志力。

人際溝通智能：藉由合唱團、童軍「快樂小蜜蜂」、團隊協作班等，培養合作精神與溝通技巧。

視覺空間智能：創意藝術班激發想像力與美感表達。

邏輯數學智能：數學推理課程強化思維與解難能力。

語文智能：中文聆聽技巧班、普通話朗誦訓練提升語言表達與理解力。

透過這些多元而具深度的學習經歷，學生不僅能發現自己的興趣與強項，更能在實踐中建立自信、享受學習的快樂。許多學生因而在學術與體藝比賽中嶄露頭角，取得亮麗成績，真正實現「從潛能到卓越」的成長歷程。

雅士圖以「多元智能課程」為平台，致力營造一個讓每個孩子都能閃耀自信、快樂成長的教育園地。

從校內舞台，走向國際賽場

雅士圖深信「舞台」不只在課室，更在每一次展現自我的機會中。因此，我們積極為學生創造多元的實踐平台，安排他們於新城市廣場、Popcorn、工展會等不同場景演出與交流，讓他們在真實的場景中累積寶貴經驗，於大大小小的舞台上自信發光。

為進一步發掘學生潛能，雅士圖每年更舉辦「Talent Show」，鼓勵學生透過歌唱、樂器演奏、魔術、舞蹈等才藝，勇敢展現獨特個性與學習成果。我們相信，每個孩子都值得擁有專屬的舞台，因此持續創造豐富的演出機會，平均每學期至少舉辦兩次以上大型公開表演，讓學生習慣面對觀眾，將所學化為從容與自信。

這些經歷不僅培養了一技之長，更鋪就了通往更大舞台的道路。雅士圖學生在累積實戰經驗後，於香港乃至國際公開賽事中屢獲殊榮，成就令人鼓舞。雅士圖團隊始相信：不同的舞台，能啟發不一樣的可能；而每一次勇敢展現，都是邁向未來成功的重要一步。

雅士圖相信，教育的視野遠超越課堂。我們致力於為學生搭建多元舞台，讓他們在實踐中發掘潛能、培養一技之長。學校不僅每年舉辦專屬的Talent Show，讓每個孩子都有機會成為焦點，更平均每學期安排至少兩次大型公開演出，從校內才藝展示到校外公開場合，累積豐富的舞台經驗，自信展現所學。

雅士圖學生從大大小小舞台出發，進而在香港乃至國際的各類公開賽事中屢獲殊榮，踏上更廣闊的成功之路。

雅士圖1:1升學支援：專業規劃，卓越成果

在孩子的教育旅程中，升學不僅是關鍵的轉捩點，更是家庭與學校共同投注心力的重要階段。雅士圖深信，真正的升學支援不應只是最後階段的密集訓練，而應是一場始於早歲、貫穿成長的細緻陪伴。我們致力為每一位學生鋪設穩健的起跑線，透過一對一的精準升學規劃，將學生的獨特性轉化為無可取代的競爭力，助他們自信從容地走向理想一線直資小學。

這份專業升學支援，源自雅士圖校監胡善盈女士的深厚教育視野與努力耕耘。胡校監身為資優教育及 IB 課程專家，每年親身探訪多間熱門小學校長，持續掌握教育動態。她透過 Facebook 專頁「校監隨筆」，無私分享第一手升學資訊與實用育兒心得，成為眾多家長信賴的教育夥伴。同時，雅士圖亦與多間知名直資小學保持緊密聯繫，定期為家長安排學校簡介會專場，並透過與各校校長的深度訪談，幫助家長從多元角度認識學校文化與教學理念，從而作出貼合孩子需要的選擇。

校監電台訪問小學校長相

為確保支援落實到每個學生身上，雅士圖不僅設有「一對一升小支援」及「免費升小面試班」，更重視因材施教，針對每位學生的學習節奏與報考學校的面試模式，提供量身訂造的指導。過程中，學校著重提升孩子的自信心、面試禮儀與應對技巧，同時鞏固學術基礎，讓孩子由內而外展現潛能。胡校監和校長亦會細心觀察學生個性，為家庭提供選校建議，共同制定從容有效的面試準備策略。

雅士圖國際幼稚園暨幼兒園胡善盈校監再補充分享說：「我們深知資訊清晰方能幫助家長安心規劃。因此，學校整合了詳盡的升學資料庫，系統梳理各校收生準則、教學特色與常見面試題型，讓家長運籌帷幄，在關鍵時刻作出明智決定。從孩子入學開始，雅士圖便以長遠視野推動學術與軟技能的雙軌發展，透過日常教學與活動涵養表達力、創意思維與情緒韌性，讓升學準備自然融入成長歷程。」

這份全方位升學支援，成就了雅士圖學生亮眼的升學表現。近年來，學生榮獲多間頂尖小學錄取，包括拔萃男書院附屬小學、拔萃女小學、聖保羅書院小學、優才（楊殷有娣）書院小學部、聖方濟各英文小學、英華小學、港大同學會小學、啟基學校、聖瑪加利男女英文中小學、培僑書院及香港培道小學等。即使在叩門階段，學生亦屢傳佳音，成功入讀聖方濟各英文小學、聖若瑟英文小學、民生書院小學、真光小學等優質學府。

雅士圖學生憑藉扎實的學術能力、從容的談吐與全面的準備，難怪每年均能順利升讀心儀的直資、私立及國際學校，踏上更寬廣的學習舞台。筆者始終相信，升學之路沒有標準答案，唯有透過專業、貼心且持續的支援，才能讓每個孩子發掘自身光芒，穩步走向屬於他們的卓越未來。

雅士圖2025-2026小一升學結果

Aristle International Kindergarten and Nursery

2026-2027 學年網上報名：https://zh.aik.edu.hk/schoolapplication

2025-2026 小一升學結果：https://www.aik.edu.hk/apply-online

「校監隨筆」網誌：https://www.facebook.com/mswuschool

校園參觀：WhatsApp 6689 6165

學校電話：2323 2982

學校地址：九龍太子大埔道28號號 翠峰28地下及1 樓（ 彌敦道與界限街交界）

學校現有校車線：深井荃灣青衣線／長沙灣荔枝角線／荔景葵涌大窩口線／油尖旺大角咀線／何文田紅勘土瓜灣線／ 石硤尾九龍塘畢架山線／九龍城油塘東九龍線／將軍澳線／大圍沙田馬鞍山線