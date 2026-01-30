一條龍幼稚園2026｜龍幼學校名單一覽 一文看清學校特色及收費

一條龍幼稚園2026｜《01親子》搜羅一條龍幼稚園的特色及學校名單一覽，為孩子選擇最合適的學習環境。



一條龍幼稚園，亦俗稱「龍幼」，是指那些與小學及中學緊密聯繫的幼稚園，旨在為孩子提供完整教學內容。這類幼稚園的最大優勢在於，它們能增加孩子直升到同一辦學團體的小學的機會，進一步減輕父母為子女選校的煩惱，同時減低子女的學習壓力。不過，值得注意的是，即使是同一辦學團體的幼稚園，亦不能百分百保證直升到其小學，因此各位家長選擇時需謹慎考慮。

一條龍幼稚園 港島篇

1. 嘉諾撒聖心幼稚園

嘉諾撒聖心幼稚園按照幼兒的能力、生活經驗及學習興趣編制均衡而適切的課程。培養幼兒學習的興趣、自信及創意的能力，啟發幼兒潛能及建立學習的基礎。

根據2023-2024年度畢業生升小一資料，當中有41%畢業生升讀嘉諾撒聖心學校，13%升讀嘉諾撒聖心學校（私立部）。

2025/26學年學費

$1,590（10）

嘉諾撒聖心幼稚園

地址: 香港羅便臣道10號

電話: 2521 0813



2. 高主教書院幼稚園部

高主教書院幼稚園部課程以幼兒為本，提供全面及均衡的教學。透過活動啟發幼兒的學習動機及探索精神，從而引發幼兒潛能及自學精神。

2025/26學年學費

$40,800（10）

高主教書院幼稚園部

地址： 香港北角建華街三十號地下3室

電話： 25661879



3. 銅鑼灣維多利亞幼稚園

維多利亞教育機一直以來為兒童提供優質教育服務，培育幼兒成長為具國際視野、有探討精神和喜愛終生學習的新一代社群。

根據2024-2025年度畢業生升小一資料，當中有49.2%畢業生升讀滬江維多利亞學校。

2025/26學年學費

幼兒班全年學費：$91,564（10）

低班班全年學費：$83,860（10）

高班全年學費：$86,090（10）

銅鑼灣維多利亞幼稚園

地址：香港銅鑼灣興發街32號

電話：25789998



4.聖保祿幼稚園（銅鑼灣）

聖保祿幼稚園本著聖保祿為一切人成為一切的精神，宏揚愛的教育，並竭力為幼兒提供一個愉快的學習環境，每年約有 70% 學生成功升讀聖保祿小學。

2025/26學年學費

$34,050（10）

聖保祿幼兒園（銅鑼灣）

地址：香港銅鑼灣禮頓道140A

電話：25770406



5.救恩學校(幼稚園部)

救恩學校幼稚園以發揚基督博愛精神，提供優質全人教育，為學生及其家長建立一個積極、健康及開朗的學習社群。

2025/26學年學費

$9,950（10）

救恩學校(幼稚園部)

地址： 香港西營盤高街97號A及B

電話： 28030304



6.香港真光中學附屬小學暨幼稚園

香港真光中學附屬小學暨幼稚園以基督博愛精神為典範，實施全人教育，履行校訓「爾乃世之光」的使命，提升專注力及發展學生的高階思維。

而該校高班學生須報名、通過幼稚園校本評核及真光小學面試評核，方能升讀真光小學一年級。

2025/26學年學費

$48,880（10）

香港真光中學附屬小學暨幼稚園

地址：香港大坑道50號

電話：25773569



7. 蘇浙小學校

蘇浙小學校旨在讓學童在輕鬆愉快的遊戲環境中產生濃厚學習興趣、熱衷學習及初步學會如何學習。幼稚園部同時重視全人教育的基礎及兩文和三語的發展。

2025/26學年學費（幼兒班｜低班｜高班）

上午班：$50,800 (10)｜$50,800 (10) - $85,400 (10)｜$50,800 (10) - $85,400 (10)

下午班：$50,800 (10)｜$50,800 (10) - $85,400 (10)｜$50,800 (10) - $85,400 (10)

全日班：- ｜$66,500 (10)｜$66,500 (10)

蘇浙小學校

地址：香港北角清華街30號

電話：25704173



8. 聖嘉勒小學暨幼稚園

聖嘉勒小學暨幼稚園堅信真理必勝，培育幼兒正確的價值觀，以及增進自我了解和自我實現，並學會與人建立良好的關係。

2025/26學年學費（上午校／下午校／全日班）

免費

聖嘉勒小學暨幼稚園

地址： 香港般咸道光景台3-6號

電話： 25472751



9. 聖士提反女子中學附屬幼稚園

聖士提反女子中學附屬幼稚園課程是根據兒童的生活經驗和順應他們的發展規律而設計的，透過故事並配合音樂、視覺藝術等工具從而培養他們的知識、技能和態度。

2025/26學年學費（上午校／下午校／全日班）

免費

聖士提反女子中學附屬幼稚園

地址：香港中環柏道33號地下部份車庫及1樓全層

電話：2548 6607



一條龍幼稚園 九龍區

1. 崇真小學暨幼稚園(幼稚園部)

學校致力推行基督全人教育，著重培育兒童靈、德、智、體、群、美六育的發展，積極營造兩文三語的環境以加強幼兒的語言能力訓練。

崇真小學暨幼稚園(小學部)亦提供了7成位置給崇真小學暨幼稚園的學生升學。

2025/26學年學費

$4,230 (10)

崇真小學暨幼稚園(幼稚園部)

地址： 九龍深水埗大埔道58號

電話： 27773679



2. 聖若望英文書院（幼稚園部）

聖若望英文書院（幼稚園部）學校期望家長、學生和老師一同努力實現共同目標，使學生能夠透過整個綜合課程的愉快和成功的學習體驗，培養積極的態度和價值觀。

2025/26學年學費（幼兒班｜低班｜高班）

上午班：$80,400 (12)｜$51,600 (12)｜$51,600 (12)

下午班：- ｜$51,600 (12)｜$51,600 (12)

全日班：$98,400 (12)｜$98,400 (12)｜$98,400 (12)

聖若望英文書院（幼稚園部）

地址：窩打老道109號

電話： 23362926



3. 香港培道小學幼稚園

香港培道小學幼稚園以德、智、體、群、美及靈等六育均衡並進為宗旨，透過多元化學習活動發揮學生的潛能，培養學生成為活潑、自信、有責任感，並具獨立思考能力。

香港培道小學幼稚園與其他學校的不同之處在於，它是香港少數的幼小一條龍學校，同樣意味著學生可以100%升讀香港培道小學。

2025/26學年學費

免費

香港培道小學幼稚園

地址： 九龍馬頭涌福祥街3號

電話： 27112933



4. 啓思小學附屬幼稚園

啓思小學附屬幼稚園積極在課程中實踐和深化「探索式的學習」。課程結構以遊戲、主題閱讀、延展遊戲等結合成獨特之校本課程，畢業生可優先升讀啓思小學。

2025/26學年學費

$75,790 (11)

啟思小學附屬幼稚園

地址： 九龍九龍塘牛津道2A號地下及一樓

電話： 23361212



5. 德望小學暨幼稚園(幼稚園部)

德望小學暨幼稚園(幼稚園部)之辦學團體為「聖母無原罪傳教女修會」。修會會祖可敬的戴麗雅修女心懷憧憬，希望將天主的愛傳給世界各地的兒童。

2025/26學年學費

$47,000 (10)

德望小學暨幼稚園

地址： 九龍牛池灣扎山道381號

電話： 23202269



6. 民生書院幼稚園

民生書院幼稚園以「光與生命」及「人人為我，我為人人」為校訓，致力提供以基督教信仰為基礎的全人教育，培育學生建立積極而堅毅的人生觀。

根據官網資訊，民生書院小學預留了不少於百分之八十五的小一學額，優先取錄民生書院幼稚園學生。

2025/26學年學費

$52,400 (10)

民生書院幼稚園

地址： 九龍九龍城東寶庭道8號

電話： 36553300



7. 香港培正小學(幼稚園)

香港培正小學(幼稚園)以兒童為中心，配合其身心發展及生活經驗，因應幼兒的學習興趣編排不同主題，培育多元智能的發展。

學校同時設有幼小銜接活動，旨在讓高班學生為升小學作好心理準備，適應新的學習階段，順利過渡，同時讓家長了解小學課程設計及教學模式，協助子女適應新的學習環境。

2025/26學年學費

$50,960 (10)

香港培正小學(幼稚園)

地址： 九龍九龍城窩打老道80號

電話： 27142562



8. 聖母幼稚園

聖母幼稚園重視生命、德育和靈性培育，透過公民教育活動、宗教課和宗教禮儀活動等，提供一套符合基督徒價值觀的培育方法。

2025/26學年學費

幼兒班全年學費：免費

低班班全年學費：免費

高班全年學費：$11,500 (10)

聖母幼稚園

地址： 九龍黃大仙沙田坳道113號

電話： 23207544

