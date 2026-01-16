國際學校2026｜全港10間熱門國際學校國際幼稚園最新學費入學年齡

國際幼稚園學前班幼兒班｜家長都希望為子女選擇合適的學校，為孩子提供優質的學習環境，為日後升學鋪路。不少人都會考慮報讀國際幼稚園。不過，每間國際學校的入學年齡、學費和債券價格都各有不同。以下就整理了2026全港十間熱門國際學校的最新資訊，以供家長參考。



2026國際幼稚園學費

熱門國際學校【1】英基學校協會

英基學校協會（英基）是香港最大型的國際學校組織，於2026/27學年，旗下共擁有6間幼稚園，並總共擁有22所國際學校，包括小學和中學。此外，英基還提供幼兒學前班（pre-kindergarten）課程，適合滿2歲的幼兒入讀。

幼兒學前班及幼稚園

入學年齡：滿2歲以上

學費：HK$124,900（幼兒學前班）

HK$101,300-$126,600（幼稚園）

債券：HK$500,000（A類）／HK$7,000（B類）

報名日期：有待公布

小學

學費：HK$139,000（小學）

債券：HK$500,000（A類）／HK$7,000（B類）

報名日期：有待公布

英基學校協會

電話：25742351

地址：香港北角英皇道510號港運大廈12樓



熱門國際學校【2】漢基國際學校

漢基國際學校於一九八三年創校（Chinese International School），提供「一條龍」中英雙語課程，設有學前班、小學及中學部，中文科會以普通話授課。

幼兒學前班及幼稚園

入學年齡：3歲起

學費：HK$216,100；年度建校費：HK$30,200

債券：不適用

報名日期：申請從入學學年度前兩年9月1日起至入學學年度前一年10月1日截止

小學

學費：HK$286,600起；年度建校費：HK$30,200

報名日期：入學學年度2月28日截止

漢基國際學校

電話：25107288

地址：香港北角寶馬山校園徑一號



熱門國際學校【3】ABC Pathways International Kindergarten

ABC Pathways International Kindergarten 一直主張「Happy Learning」，讓學生可以在輕鬆愉快環境下，透過遊戲來學習，培養他們自主性和追求進步學習精神。

幼兒學前班及幼稚園

入學年齡：滿2歲以上

學費：半日班（太古及黃埔校舍）─ $7,380／全日班（黃埔校舍）─ $9,880 及 $550（膳食費）

債券：不適用

報名日期：現正接受報名

ABC Pathways International Kindergarten

電話：21109993（黃埔校舍）；21101211（太古校舍）

地址：九龍紅磡海逸道8號海逸坊低層地下LG01, 01A ,01B舖及高層地下UG45A-C舖（黃埔校舍）；香港鰂魚涌英皇道1124號康山花園第8及9座地下（太古校舍）



熱門國際學校【4】啟歷學校

啟歷學校分別在薄扶林及九龍灣設校舍，有中、小學部，提供英國國際教育。學校旨在培養學生熱愛學習、領導能力、正面自信的個性等。

幼兒學前班

入學年齡：4歲起

學費：HK$208,800

債券：HKD$1,000,000（公司債券）／HKD$5,000,000（基礎）

資本費：HKD$40,000

報名日期：9月開始接受申請

小學

學費：HK$208,800

債券：HKD$1,000,000（公司債券）／HKD$5,000,000（基礎證書）

資本費：HKD$40,000

報名日期：9月開始接受申請

啟歷學校

電話：3120 0700

地址：香港仔南朗山道23號（預科和小學校園）



熱門國際學校【5】德瑞國際學校

德瑞國際學校，設有山頂、薄扶林及灣仔校舍，分有英文部及德語部，提供英國式與德國式教育。

幼兒學前班及幼稚園

入學年齡：3歲起

學費：HK$197,000

債券：HK$350,000／HK$800,000

資本費：HKD$40,000（購買債券以外的另一選擇）

報名日期：已接受報名，截止日期有待公布

小學

學費：HK$ 203,700起

債券：HK$350,000／HK$800,000

資本費：HKD$40,000（購買債券以外的另一選擇）

報名日期：已接受報名，截止日期有待公布

德瑞國際學校

電話：28496216（山頂校舍）；28496217（薄扶林校舍）

地址：香港山頂僑福道11號（山頂校舍）；香港薄扶林薄扶林道162號（薄扶林校舍）



熱門國際學校【6】新加坡國際學校（香港）

新加坡國際學校（香港）僅提供預備班、預科和小學教育。學校提供從預科到大學預科階段的新加坡式一條龍教育計劃。

幼兒學前班及幼稚園

入學年齡：2歲起

學費：HK$103,000

債券：HK$200,000（個人債券）；HK$500,000（公司債券）

資本費：$20,000（個人債券持有人）／HKD$160,000（公司債券持有人）

報名日期：即日起至2026年9月30日

小學及中學

學費：HK$161,100

債券：HK$200,000（個人債券）；HK$500,000（公司債券）

資本費：$20,000（個人債券持有人）／HKD$160,000（公司債券持有人）

報名日期：即日起至2026年9月30日

新加坡國際學校（香港）

電話：28720266

地址：香港仔南朗山道23號（預科和小學校園）



熱門國際學校【7】蒙特梭利國際學校

香港首所蒙特梭利國際學校（The International Montessori School）全面採用蒙特梭利教具，應用於語言、數學、文化和生活技能等科目，同時首創完善的中文課程，營造雙語環境，讓孩子們得以全人發展。

幼兒學前班及幼稚園

入學年齡：1歲起

學費：HK$36,000起

債券：HK$150,000

年度建校費：HKD$35,000

個人提名權：HKD$120,000

本金券：HKD$150,000

報名日期：現已接受申請

小學

學費：HK$209,500

年度建校費：HKD$35,000

個人提名權：HKD$120,000

本金券：HKD$150,000

報名日期：現已接受申請

蒙特梭利國際學校

電話：27722468



熱門國際學校【8】哈羅香港國際學校

哈羅香港國際學校，位於屯門掃管笏，校舍佔地3.7984公頃設幼稚園及中、小學部。學校提供英式獨立學校教育模式予幼稚園至中學預科13年級學制。

幼兒學前班及幼稚園

入學年齡：4歲起

學費：HK$175,812

債券：學校已沒有發行個人債劵

資本費：HKD$60,000（如未持有資本證書或債券，需每年繳納資本費）

（未持有資本證書或債券的學生，需每年繳納HKD$60,000資本金。）

報名日期：即日至2026年10月10日

小學

學費：HK$201,314

資本費：HKD$60,000（如未持有資本證書或債券，需每年繳納資本費）

（未持有資本證書或債券的學生，需每年繳納HKD$60,000資本金。）

報名日期：即日至2026年10月10日

哈羅香港國際學校

電話：28249099

地址：屯門青盈路38號



熱門國際學校【9】香港猶太教國際學校

香港猶太教國際學校為來自不同的猶太裔學生提供教學。學校是向學生一條龍提供課程，設有學前教育部、幼稚園及小學和中學。

幼兒學前班

入學年齡：1歲起

學費：HK$114,000起

債券：不適用

報名日期：全年接受申請

小學

學費：HK$202,600

報名日期：全年接受申請

香港猶太教國際學校

電話：36655388

地址：香港筲箕灣筲箕灣道460號



熱門國際學校【10】耀中國際學校

耀中國際學校注重培養學生的雙語能力和中西文化發展，倡導以解決問題為核心的學習活動，讓學生共同探索和學習。

幼兒學前班

入學年齡：6個月起

學費：HK$58,542起（嬰幼兒學習課程）；HK$134,728（半日制）；HK$223,036起（全日制）

債券：HK$150,000（第一名子女）；HK$100,000（第二名子女）；HK$75,000（第三名子女或以上）

報名日期：全年接受申請

小學

學費：HK$265,420

債券：HK$350,000（第一名子女）；HK$175,000（第二名子女）；HK$87,500（第三名子女或以上）

報名日期：全年接受申請

香港耀中國際學校

電話：23387106

地址：香港九龍塘多福道3號

