雅士圖國際幼稚園校監胡善盈談提升自信秘訣 別急於更正孩子作品

《香港01》旗下頻道「01親子」主辦的「全港學生創作比賽2026」正式開始，本年度有幸邀請雅士圖國際幼稚園暨幼兒園校監胡善盈女士作為評審之一。胡校監表示，是次比賽不僅是培養繪畫技巧及創作力，更是一次構建親子回憶的經歷。她鼓勵親子共同協作，提醒父母切勿急於「更正」孩子的作品，同時透過適切鼓勵與引導式提問，幫助孩子建立自信與思考能力。



「全港學生創作比賽2026」由即日起至2026年7月10日接受作品遞交，學生可按班級揀選參賽組別，以「繪畫填色」或「中文作文」形式參賽。本次比賽設有幼兒組、初小組、中小組及高小組四大組別，是次比賽有幸邀請到雅士圖國際幼稚園暨幼兒園校監胡善盈女士（胡校監）擔任「繪畫填色」的評審之一。

繪畫更看重創作力 任何媒介的物料皆可用

在審閱參賽者的作品時，胡校監指出，比起繪畫技巧，她會更看重創作力。她以「種子」比喻為小朋友的創作潛能，而家長的技巧則被比喻為「花盆」，兩者並存沒有衝突，但「種子」仍是最重要。她更形容：「一顆好的種子要有好的花盆去盛托著」，接著就是用心地持續栽培，讓種子逐步茁壯成長。

雖然繪畫講求運筆的技巧，但胡校監表示她會更著重於物料的運用：「身邊所有的物品，都可以是繪畫的表達工具。」她舉例道，棉花、貝殼、雪條棍、廁紙筒，甚至樹葉或樹枝，其實都能夠靈活運用在畫作之中。她亦提醒，家長應培養孩子的觀察力，讓孩子多留意日常物件如何協助自己表達情感與想法，讓作品更具個人特色與想像空間。

繪畫是傳遞情緒的渠道 有助促進溝通

繪畫為何是一種表達情感的工具？胡校監認為，繪畫過程本身涵蓋多方面的解難，包括上色及構圖都需要靠自己逐步摸索才能慢慢掌握起來。 畫作上的色彩運用以及構圖安排，往往能夠反映出作畫人的內心世界與感受。另一方面，儘管是同一幅畫作，在不同人的眼中可能觀察到多樣的含意。因此，畫作不僅是傳遞情緒的渠道，更是一種促進人與人之間的理解、互相溝通的媒介。

繪畫往往能夠反映出作畫人的內心世界，是一個傳遞情緒的工具。 雅士圖國際幼稚園校監胡善盈

畫畫本質無分對錯 父母不應進行「更正」

除了培養繪畫技巧及創作力，胡校監指出是次比賽更是一個親子回憶的構建過程。她鼓勵家長與孩子可以一同參與創作，但強調父母不應在過程中「更正」小朋友的畫作。胡校監以「獅子」為例解釋，成人世界眼中的「獅子」，或許跟小朋友所理解的「獅子」並不一樣。

但畫畫本身並無對與錯之分，繪畫時所出現的缺失或「失手」，都可透過孩子的創造力加以延伸與扭轉。因此，家長對畫作成品會抱有合理期望，胡校監表示理解，但同時呼籲父母亦應接納孩子多樣化的表達方式，以非糾正。

胡校監建議，家長日常可作引導式思考，讓小朋友增加靈感及創作。例如，當孩子繪畫獅子時，家長不妨嘗試提問：「你覺得這隻獅子之後會去哪裡呢？」、「你覺得牠有甚麼朋友呢？ 」等等，通過拋出引導性的問題，讓孩子懂得自行決策，以增加繪畫靈感與創作方向，從中構成合理或天馬行空的點子。

適切協助與鼓勵 有效地建立自信心根基

胡校監坦言，現今的小朋友普遍都缺乏逆境自信的能力，一旦結果不如預期，便容易出現情緒的落差。面對孩子在創作中失去自信時，胡校監建議，家長應放手讓孩子自由發揮，尊重他們意念同時擔當協助者的角色，幫助他們慢慢地表達事情。

當在孩子完成作品後，她提醒家長應盡力對孩子的成果作出嘉許與肯定。由於小朋友在成長的過程當中，會偶爾對自己存有懷疑的態度。若想直接有效提升自信心，胡校監分享需由第三方去給予孩子鼓勵，營造出正向的氛圍，她強調：「通過被欣賞，小朋友自我感覺會更良好，從而就會創作出更多的畫作。」

01親子香港學生創作比賽2026

相關閱讀：01親子全港學生創作比賽2026 發揮創意展現才華傳正面價值贏大獎

《香港01》旗下頻道「01親子」主辦「全港學生創作比賽2026」，誠邀學生發揮無限創意，宣揚正面訊息。學生可按班級揀選參賽組別，以「繪畫填色」或「中文作文」形式參賽。

． 幼兒組（K1-K3）的比賽形式為「填色」，題目為「搭東鐵北上之旅」圖畫填色，用繪圖及填色描繪乘搭東鐵線列車，經港鐵羅湖或落馬洲北上的旅程體驗。

． 初小組（小一-小二）的比賽形式為「繪畫填色」，題目為「最快樂的一次鐵路旅行」，填色同時可以發揮創意繪畫，為題目主題加入其他圖畫元素。

． 中小組（小三-小四）比賽形式為「中文作文」，完成「我最幸福快樂的夢境」中文文章。