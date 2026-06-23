暑假活動｜港產音樂劇85折起探討親子衝突、兒童戲劇班9折再減100

兒童戲劇｜對戲劇有興趣的小朋友及家長注意！「創意劇場教育」團隊將於7月尾帶來公開演出，以校園音樂劇的方式探討人與人之間的差異與衝突。故事以女主角與媽媽因參加校園電台而引發的矛盾為主線，帶出「道歉」不容易，更要學懂「修補」及與他人「同行」的深刻體會；同場加映暑期戲劇營現正開始招生，讓孩子學做戲同時訓練表達力、自信心與團隊精神！



原創廣東話親子音樂劇

《星空下的腳印》－ 學習同理與尊重的成長之旅

01空間獨家早鳥85折 二人/家庭套票 三人套票低至$374！（原價$660）

《星空下的腳印》是一齣以親子視角出發的原創廣東話音樂劇，聚焦媒體素養、校園共融與跨世代溝通。故事以一群學生在成長路上的迷惘與選擇為引線，講述女主角希望參加校園電台卻遭到媽媽反對，及後經過老師與同學的開解，女主角重新向父母解釋清楚並定立目標，最終得到同意繼續追夢。演出帶領觀眾走進一個既真實又充滿想像的世界：當誤會發生、關係拉扯、言語失準，我們如何辨識訊息、理解彼此，並在一次次碰撞後學會承擔與修復。

原創音樂劇 讓孩子在星空下學習同理心

演出特色：

《星空下的腳印》透過節奏明快的原創音樂與歌曲，帶領觀眾在笑聲與感動中重新思考「同理」與「尊重」。無論是家長、孩子，還是關心教育與共融議題的觀眾，都能在這趟成長旅程中找到深刻共鳴。

演出亮點🎭

•原創廣東話音樂劇： 以粵語（輔以少量英語）演繹貼地的成長故事。

•探討熱門社會議題： 聚焦校園共融、跨世代溝通及媒體素養，緊貼孩子日常。

•拆解溝通三部曲： 劇中特別強調「道歉—>修補—>同行」的過程，引導孩子明白化解衝突不僅是一句「對不起」，而是要學會面對、傾聽與一起向前。

上演日期及時間：

2026年7月25日 (星期六) 下午3時, 晚上7時半

2026年7月26日 (星期日) 下午3時, 晚上7時半

地點： 牛池灣文娛中心 劇院

對象： 適合全年齡層家庭觀眾

時長：90分鐘

01空間獨家早鳥套票優惠❗低至85折 人均$176起❗

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- 單人｜Zone A $220

- 單人｜Zone B $150

*(二或三人套票必須同時入場；門票不限年齡，大小同價)

雙語教學戲劇課程

I.R.O.N. Creative Kids Theatre Camp - around the World

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I.R.O.N. Creative Kids Theatre Camp 以戲劇為核心，透過戲劇遊戲、肢體與聲音訓練、角色扮演與即興表演，引導孩子在安全、鼓勵嘗試的氛圍中勇敢開口，學會清晰表達想法，並與同伴建立更好的合作默契。

雙語教學戲劇課程 練戲同時學習多元文化

課程特色：結合肢體與劇本，教孩子用雙語自信表達真實情緒；課程挑選來自世界各地的經典故事或多元背景劇本, 學習演戲同時深研多元文化、學會尊重與同理心。

課程會做什麼？🎭

- 戲劇遊戲／肢體與聲音訓練

- 角色扮演／即興表演

- 故事創作／小組排練

- 舞台小知識：走位、道具、簡單舞台呈現

*每期5天、連證書、可選中/英文班

*逢星期五在課堂結束前進行展演SHOWCASE!

*上課地點：美孚饒宗頤文化館

*上課時間: 4-6歲：10:00am–12:00n.n｜7-10歲：2:00–4:00pm

每週主題帶領孩子探索不同文化：

7月13–17日 東南亞文化、7月20–24日 日韓（北亞）文化、7月27–31日 歐洲文化、

8月3–7日 中華文化、8月10–14日 古埃及文化、8月17–21日 北美洲文化、8月24–28日 南美洲文化。

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關於「創意劇場教育」團隊

「創意劇場教育」（Creative Theatre Education）深信集體創作的力量，並致力創作多元化的原創劇目。團隊擁抱創意風險，在跌跌撞撞中互相扶持，相信每一次嘗試都是學習的機會。在這個數碼化的年代，劇團珍視劇場的在場性與互動性，重視粵語的舞台魅力，堅信本土語言能夠最真切地表達香港人的情感與文化。我們希望透過舞台引發思考、觸動情感，成為觀眾生命中的小註腳，並與觀眾共建充滿溫度與共鳴的對話空間。