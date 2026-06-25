暑假好去處2026｜全港150+親子活動推介 商場打卡/展覽/遊樂場

暑假好去處｜放暑假啦！各位父母計劃好如何與孩子們慶祝暑假了嗎？本文羅列暑假必睇展覽、戶外活動、商場打卡佈置、親子餐廳等等。以下為大家整合超過150個暑假好去處及暑期活動，即睇有甚麼心水活動！



暑假好去處2026【1】限定展覽／其他活動

暑假好去處2026【1.1】香港迪士尼樂園度假區「Pixar Summer Fest」

首個「Pixar Summer Fest」在香港迪士尼樂園度假區盛大登場。Pixar主題體驗將遍佈整個度假區，由熟悉的遊樂設施、舞台演出、巡遊表演、與角色見面互動，以至夜間匯演，香港迪士尼帶領賓客走進精彩好玩的Pixar世界，投入由日玩到夜的沉浸式夏日派對。來自《反斗奇兵》、《超人特工隊》、《玩轉腦朋友》、《玩轉極樂園》、《沖天救兵》等人氣Pixar好友將現身度假區各處。

+ 2

日期：6月12日至8月31日

地點：香港迪士尼樂園度假區



人見人愛、人氣高企的雪人小白將於５月上旬起驚喜現身香港迪士尼樂園度假區（香港迪士尼），賓客將在魔雪奇緣世界偶遇這位阿德爾王國特別親善大使！自由走動的機械人角色將為大家帶來沉浸式互動體驗！獨家低至半價換購門票＋連玩2日優惠

+ 2

地點：香港迪士尼樂園度假區



暑假好去處2026【1.2】全新「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展

創意品牌 AllRightsReserved（ARR）再度與官方授權方 Spiralcute International 合作，呈獻全新「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展（吉伊卡哇：藝術宇宙）將於 假尖沙咀 K11 MUSEA 及海濱舉行！CHIIKAWA 插畫家 Nagano 更特別為本次展覽創作全新《CHIIKAWA 迴旋木馬》，除了化身全球首座 CHIIKAWA 巨型迴旋木馬裝置藝術外，更有多款全球首發限定紀念品，萬勿錯過！

+ 11

日期：2026 年 8 月 1 日至 9 月 6 日

地址：假尖沙咀 K11 MUSEA 及海濱



暑假好去處2026【1.3】啟德The Twins雙子匯：展出日本當代藝術家草間彌生經典作品《南瓜》

國際知名藝術家草間彌生（Yayoi Kusama）的代表作——《南瓜》（Pumpkin）——高達3米的藝術作品，由6月6日起於雙子匯1期露天廣場作首個常設公開展出。「利福國際」同時預告，更多草間彌生及其他國際級藝術家的作品將陸續登場，誠邀公眾一起沉浸於世界級藝術作品與當代藝術典藏之中，展開一場觸動心靈的文化藝術之旅。

日期：6月6日起

地點：雙子匯1期露天廣場



暑假好去處2026【1.4】「新加坡,樂趣滿FUN!」締造溫馨奇幻家庭時光

暑假不妨考慮短航路線新加坡，由海陸到卡通元素都一一照顧。迪士尼遊輪全新「迪士尼探險號」，船上七大主題區到餐飲完美展示迪士尼經典故事；聖淘沙名勝世界「夏日出逃探遊寶藏計畫」(即日起至8月30日)展示泡泡瑪特、Sanrio、Minions & Monsters等驚喜，同場更有夏日嘉年華狂歡。別忘新加坡環球影城裡更有Sanrio朝聖，好萊塢區的「明星精品店」與「明星咖啡廳」可以欣賞Hello Kitty、My Melody、Cinnamoroll 及 Kuromi 等超人氣角色。

+ 2

愛大自然的可到星耀樟宜樂高®幻彩花展(即日起至8月30日)，今年以LEGO植物系列為靈感，於星耀樟宜(森林谷和星空花園)打造LEGO版經典花園。而新加坡濱海灣花園驚奇不斷，先在7月4日至12日舉辦新加坡花園節，展示世界各地創新園藝產品同時設有嘉年華式款待；而即日起至27年3月14日，再次開啟迪士尼奇妙花園，每個角落均有多位迪士尼朋友陪伴賞花。

愛動物的可考慮萬態野生動物世界「探索世界」，以室內多媒體自然體驗作沉浸式體驗。巨型LED地球儀、360度巨人秀看五億年演化歷程；其他區域仿如設身勘探極地、沙漠、雨林等領域。新加坡海洋生態館「寓教於樂」，輕鬆理解海洋污染及保護等議題。夏日不忘水上活動，聖淘沙名勝世界「暮光樂遊」體驗，包括水上探險樂園的「暮光週六」、新加坡環球影城「暮光狂歡」以及新加坡海洋生態館的「暮光之浪」，均支援16:00後入園。

- Klook 平台獨家優惠套票：由即日起至 2026 年 7 月 15 日，旅客可尊享一系列獨家優惠套票，涵蓋熱門景點、主題樂園及郵輪體驗等



- PayMe x Klook 專屬快閃優惠：由即日起至 2026 年 6 月 30 日，凡於 Klook 預訂新加坡行程並以 PayMe 付款，即可解鎖多重即時折扣禮遇。



暑假好去處2026【1.5】AIRSIDE GATE 33藝文館《茶記百科 - 看不到的設計學》

展覽凝聚跨界別創作人，包括建築師、產品設計師、平面設計師、木工職人、學術研究者員、電影人、廚師等，以「設計」作為核心切入點，全方位解構「茶記」，透過視、聽、觸、嗅等多重感官體驗，以「重現」與「再創作」的方式，將研究結果轉化為七個展區當中豐富多元的展覽內容，梳理「茶餐廳」於香港流行文化中的獨特位置。

AIRSIDE GATE 33藝文館(SHOP 312)

日期：2026年3月12日至7月31日



暑假好去處2026【1.6】港鐵《迷你兵團與大怪獸》電影主題輕鐵列車

港鐵公司與照明娛樂跨界合作，推出《迷你兵團與大怪獸》電影主題輕鐵列車！過百隻迷你兵團及電影的怪獸角色集結於車廂內外，化身為超吸睛的主題輕鐵列車穿梭各站。以港幣$88購買《迷你兵團與大怪獸》「輕鐵旅遊證」套裝，即可於指定日子及時段乘搭主題輕鐵列車一次及於同日無限次乘搭其他輕鐵路綫，附送《迷你兵團與大怪獸》電影換票證一張、《迷你兵團與大怪獸》電影主題玻璃貼紙一份！

日期：6月27日至7月12日期間的星期六、日及公眾假期(共7日,包括7月1日)

路線：在輕鐵兆康站獨家啟航，行走指定「輕鐵發現號」旅遊專綫並前往輕鐵屯門站及天水圍站



暑假好去處2026【1.7】Summer Card Fest 2026｜紅磡置富都會商場｜獨家9折

全港卡牌迷注意！「Summer Card Fest 2026」7月11至12日登陸紅磡置富都會！雲集逾50檔卡牌單位（如Pokémon、海賊王），對戰大獎隨時贏走日本來回機票及PSA 10鑑定卡，萬勿錯過！

【門票價格】

一天單人通行門票 $20

【01獨家】一天二人同行門票 $36

焦點福利一：線上早鳥專屬！只要透過線上平台成功預購門票，即可自動獲得「抽獎資格」！

*豐厚獎品： 有機會贏取極具收藏價值的滿分 PSA 10 鑑定卡、精美卡牌禮盒與原盒！

焦點福利二：每日首 300 名入場限定！免費暢玩 Bula Bula 遊戲區

*早鳥入場獎賞：活動期間每日最先入場的首 300 位觀眾，將免費獲贈 30 個 Bula Bula 電子玩樂代幣！

*玩樂設施： 憑代幣可於現場盡情挑戰經典的「擲彩虹」與超人氣「夾公仔機」。

日期：2026年7月11至12日

地點：紅磡置富都會商場7樓中庭



暑假好去處2026【1.8】Bubble Planet 泡泡星球體驗展

「Bubble Planet 泡泡星球體驗展」亮點：鏡面光影無限空間（Infinity Room）夢幻光影迷宮、VR奇幻之旅，體驗虛擬現實世界、 泡泡海洋（Bubble Ocean），盡情遊走泡泡仙境 。門票獨家減$20換購 低至$204入場｜打卡11大夢幻主題展區

VIP 門票包括：

個人入場券一張（VIP票項包含）免排隊優先入場、VR沉浸式體驗、免費行李寄存、泡泡星球紀念海報

+ 10

日期：2026年6月10日至7月31日

地點：啟德郵輪碼頭二樓

時間：

星期一、四及日：10:00–19:00（最後時段18:00）

星期五及六：10:00–20:00（最後時段19:00）



暑假好去處2026【1.10】香港樂高®探索中心 LEGOLAND｜獨家78折起

香港樂高®探索中心（LEGOLAND）以 LEGO 為主題的互動遊樂體驗，讓小朋友可以盡情發揮創意，動手又動腦，今個暑假更推出獨家門票優惠：

香港樂高®探索中心Legoland｜門票獨家77折起

1.香港樂高探索中心

成人（獨家78折起）｜$189起

小童票｜（獨家78折起）｜$189起

2.香港樂高探索中心門票+樂高®VR動感賽車體驗

成人（獨家77折起）｜$215.3起

小童票｜$215.3起

+ 1

暑假好去處2026【2】景點門票

暑假好去處2026【2.1】香港挪亞方舟主題公園｜門票獨家5折起

香港挪亞方舟主題公園以寓教於樂為理念，結合親子遊樂、互動體驗及主題設施，為一家大細帶來輕鬆又有啟發性的假日好去處。今個暑假更有限定門票優惠，低至5折起，適合想一家人同遊、又想兼顧娛樂與教育的家庭。

門票獨家5折起

+ 3

暑假好去處2026【2.2】西九文化區香港M+博物館｜全館通行門票、M+夜不同

M+作為亞洲首間全球性當代視覺文化博物館，匯聚視覺藝術、設計、建築及動態影像等多元展覽，適合喜歡藝術文化、又想趁假期充實一下行程的大小朋友。現時可選全館通行門票及多個特別展覽，包括「M+夜不同」、「李昢展」、「坂本龍一」及「致電一首詩」等，門票即買即用，方便快捷。

全館通行門票、M+夜不同｜李昢展、坂本龍一、致電一首詩

+ 1

暑假好去處2026【2.3】香港海洋公園 · 水上樂園｜投奔初夏入場門票低至9折

香港海洋公園 · 水上樂園今個初夏繼續帶來清涼玩水體驗，園內設有多個主題水上設施，適合一家人投入濕身派對。現時推出「投奔初夏入場門票」優惠，適用於5月16日至7月3日所有日期，成人、小童及學生均有折扣，家庭票亦有多款組合選擇。

投奔初夏入場門票（有效期由5月16日至7月3日之所有日期）

9折｜成人 $259（原價 $288）

95折｜小童* $137（原價 $144）

92折｜學生^ $132（原價 $144）

家庭票（1位成人+1位小童*）$391（原價 $432）

家庭票（2位成人+1位小童*）$650（原價 $720）

家庭票（2位成人+2位小童*）$782（原價 $864）



暑假好去處2026【2.4】香港故宮文化博物館｜門票$35起

香港故宮文化博物館設有特別展覽及全館通行門票，適合一家大小趁假期欣賞中外文化藝術。現場亦有家庭套票可選，門票低至$35起，可一次過走訪多個展廳，感受古今中外文明交會的魅力。

門票$35起｜特別展覽、全館通行門票、家庭套票｜古埃及文明大展、世界珠寶珍藏展

+ 2

暑假好去處2026【2.5】太平山頂纜車優惠套票｜第六代山頂纜車＋凌霄閣摩天台

想輕鬆觀景打卡，太平山頂一向是不少家庭放假首選。今次優惠套票集合第六代山頂纜車及凌霄閣摩天台，既可欣賞沿途山景，又可在高處俯瞰維港景致，最啱一家人慢慢行、慢慢影。

太平山頂纜車優惠套票｜第六代山頂纜車＋凌霄閣摩天台

暑假好去處2026【2.6】香港海洋公園｜獨家94折起入場門票

香港海洋公園結合動物保育、教育及娛樂，一直是不少家庭暑假熱門選擇。現時更推出獨家94折起入場門票，並有大熊貓護理揭秘活動工作坊可參加，即買即用，方便安排即興親子行程。

獨家94折起入場門票｜大熊貓護理揭秘活動工作坊｜即買即用

+ 3

暑假好去處2026【3】商場打卡／市集

暑假好去處2026【3.1】FOREVER TOYS@海港城

五大主題體驗區 ，讓大小朋友親身投入玩具與科技的對決之中！《玩具對科技》 遊戲室設於海運大廈露天廣場，逾2米高的胡迪、翠絲及紅心雕塑，穿過以電影中莉莉平板為靈感的隧道後，便會進入四大遊戲區！

唯一官方The Forever Toy House 反斗奇兵5期間限定店將於海運大廈地下展覽大堂， 匯聚超過30個國際及本地人氣品牌，帶來逾800款精品。場內設有多個可愛大型打卡場景，更有Snapio限定主題自拍亭。渣打銀行迪士尼推廣專櫃設於海運大廈地下中庭，一眾迪士尼與彼思好友化身成 可愛糖果造型的打卡裝置。而AIA 反斗好友打卡位設於港威商場廣東道入口，設有胡迪、翠絲及莉莉平板打卡裝置！

+ 20

暑假好去處2026【3.2】BEAUTY&YOU「BROWN & FRIENDS打卡點」

位於7樓離境大堂南、北電梯旁的 LINE FRIENDS打卡裝置，由LINE FRIENDS 的BROWN（熊大）帶領多位LINE FRIENDS 朋友仔換上「BROWN 15週年」主題造型。6樓BEAUTY&YOU 店前LINE FRIENDS「BROWN 15 週年」打卡牆移步至6樓東大堂南店（近1號登機閘口）和北店（近5號登機閘口），BEAUTY&YOU 店前已被可愛的BROWN與多位LINE FRIENDS「可愛包圍」!

日期：即日起至7月6日

時間：4月30日：下午3時至晚上8時、5月1日至6日：上午11時至晚上8時

地點：德福廣場一期地下中庭



暑假好去處2026【3.3】MOSTown x Namagaki MOST-Vibrant 沙灘仲夏探索營

3位超人氣生蠔聯「萌」成員 - 生蠔寶寶、蛤蜊及扇貝，將以全新造型在約3000平方呎巨型海藍浪天幕下登場。現場設有4大主題打卡區及2大互動玩樂區，帶你沉浸式暢玩這個盛夏派對：佔地近千呎「Baby Namagaki夏浪綠沙海」特設「沙海寶藏大發『掘』」玩樂區及6.5米高「Baby Namagaki彩虹流水光影塔」、「Baby Namagaki仲夏營地集合點」、「MOST-Chic & Chill 『蠔』派對」及裝扮區，以及「巨型Baby Namagaki扭蛋機」， 一眾「蠔粉」勿失潮聖良機！

日期：7月4日至8月23日

地點：MOSTown



暑假好去處2026【3.4】MCP 新都城中心「Cinnamoroll & Usahana 夢想飛行樂園」

Cinnamoroll（玉桂狗）與Usahana將乘著「夢想飛行號」空降「Cinnamoroll & Usahana 夢想飛行樂園」，場內設有6大吸睛打卡位，包括全港首度曝光、身穿機長制服的巨大化Cinnamoroll震撼現身，與化身空中服務員的Usahana，乘坐全長12米的巨型飛機造型裝置，帶領大家衝上雲霄！

+ 1

日期：7月3日至8月30日

時間：上午10時至晚上10時

地點：MCP CENTRAL （新都城中心2期）L1天幕廣場



暑假好去處2026【3.5】元朗YOHO「Sanrio characters x YOHO小麥肌旅行團」

KUROMI、My Melody及My Sweet Piano將變身可愛導遊，帶領你穿梭充滿夏日氣息的YOHO系商場，3大角色更首次以健康亮澤的小麥肌膚色熱爆登場，並換上清新又俏皮的夏日度假造型，你可瞬間走進像童話般的向日葵花海、或是坐上經典名勝的小木橋，盡情享受壯麗風景，感受元朗區的獨特魅力！

日期：7月11日至8月30日

地點：YOHO MALL I：元朗元龍街9號

YOHO MALL II：元朗朗日路8-9號

YOHO MIX：元朗朗樂路1號

YOHO PLUS：元朗鳳翔路2-6號



暑假好去處2026【3.6】iSQUARE國際廣場 x Binggrae 奇「milk」 足球嘉年華

場內設有「百發百中神射手」挑戰區，在霓虹燈牆閃耀GOAL字樣下盡情起腳射球；及「奇『milk』足球360度照相亭」，在旋轉舞台的燈光下閃閃生輝，留下動感MAX的打卡回憶。從體力挑戰到趣味打卡，讓你親身感受這個世界性賽事的熾熱氣氛！

日期：2026 年 5月 30 日至 7 月 19 日（逢星期六、日及公眾假期）

時間：下午1時至晚上 ７時

地點：3樓iFUNCTION



暑假好去處2026【3.7】時代廣場 X Minions & Monsters: Bello! Hollywood

人氣角色Minions迷你兵團今個暑假帶同全新電影《迷你兵團與大怪獸》回歸大銀幕，講述征服荷里活的Minions準備拍攝怪物電影。整個商場都將被Minions佔領，電影元素遍佈每個角落。三位新主角占士（James）、阿亨（Henry）與阿德（Ed）以不同造型聯同全新角色咕米（Gommi）及多特（Dort）穿梭於地面露天廣場的多個互動拍攝場景。

日期：2026年6月26日至8月31日

時間：上午10時至晚上10時

地點：銅鑼灣時代廣場露天廣場及2樓中庭



暑假好去處2026【3.8】Flower Miffy Pop Up Shop

以荷蘭插畫家Dick Bruna筆下知名繪本角色Miffy為主題的花店 Flower Miffy Pop Up Shop，為本地粉絲帶來一場融合花藝、美感與療癒氛圍的限定體驗。於日本深受歡迎的 Flower Miffy主打各式精緻主題花束、花藝擺設及生活雜貨,原創的周邊商品巧妙結合繽紛的花卉元素。店內另一大亮點是「Flower Buffet」專區。顧客可自由挑選不同的人造花材，配搭成個人的專屬花束。

日期：2026年6月18日至8月16日

時間：下午12時至晚上9時

地點：銅鑼灣時代廣場露天廣場及2樓中庭



暑假好去處2026【3.9】LCX《守護甜心！》

《守護甜心！》主題活動「Shugo Chara! in HONG KONG」，以「My Heart, Unlock！」為主題，誠邀一眾粉絲重新打開塵封已久的心靈之蛋，重返聖夜學園，與主角亞夢及一眾守護甜心展開一場結合青春回憶、時尚美學與收藏熱潮之旅，活動特設多個經典動畫打卡場景、逾50款首發的周邊商品限定店、收藏卡企劃及多重購物禮遇。

日期：2026年6月13日至7月12日

時間：上午10時至晚上10時

地點：尖沙咀海港城海運大廈三階 LCX正門



暑假好去處2026【3.10】「THE MONSTERS復古理髮店主題展」@ 太古城中心

由藝術家Kasing Lung（龍家昇）創作、風靡萬千大小朋友的THE MONSTERS (LABUBU)，為香港帶來首個以THE MONSTERS為主題的理髮店主題展！THE MONSTERS一眾小精靈以13個全新《THE MONSTERS HAIR SALON》系列造型精彩亮相，粉絲可藉此近距離接觸當中11個巨大化THE MONSTERS立體裝置，共度開心玩味初夏！此外，ZIMOMO更化身4米高「首席造型師」立體裝置，為大家打造個人化的至潮SUMMER LOOK，與摯友暢遊多個美式復古主題打卡場景，共享「LIVE HAPPY快樂識放」的時刻！

+ 13

日期：2026年6月26日至8月2日

時間：星期一至五12nn – 9pm；星期六、日及公眾假期11am – 9pm

地點：太古城中心



暑假好去處2026【3.11】KYUBI MARVEL 期間限定店

「KYUBI MARVEL 期間限定店」，限量發售 KYUBI MARVEL 主題服飾及潮物，將 AIRSIDE 化身成為 MARVEL 粉絲與潮流愛好者的終極朝聖地。這場結合熱血賽事、獨家周邊與打卡體驗的年度潮流盛事，開創「IP藝術 x 街頭時尚 x 體育」的多元新篇章，不僅是 MARVEL 粉絲的圓夢之旅，更是本地街籃玩家展現實力與態度的頂級爭霸！

日期：2026 年 7 月 25 日 - 8 月 30 日

時間：上午 11 時 至 晚上 10 時

地點：AIRSIDE 2 樓 210 號舖｜九龍啟德協調道2號



暑假好去處2026【3.12】Summer Refresh「富」「褲」Fun

馬鞍山廣場開始夢想啟航 Reset 假期、置富都會揮汗玩盡仲夏 Relax 沙灘祭、+WOO嘉湖High爆參與「聲」級 Recharge Party，再到置富第一城挑戰匹克球Release大決鬥，於馬鞍山廣場及+WOO嘉湖，更會推出期間限定店，多款角色周邊販售，當中更有首發精品，歡迎粉絲們在醜萌的世界裏，享受着角色正負能量情緒的微妙平衡。

日期：7月4日起至10月19日



暑假好去處2026【3.13】荃新天地 ‧ JUMPTOPIA「向偉大航道啟航」 水戰Party

荃新天地1期中庭將化身為小小航海探險家訓練基地，小探險家們需乘坐專用漂流船，在迷霧與聲效導航中完成航海探險訓練，解開隱藏密碼並完成射擊任務；完成訓練後，即可轉戰花園廣場的全港首個商場「戶外水上攻防戰區」，投入水花四濺的攻防對決。

荃新天地1期戶外花園廣場設有「戶外水上攻防戰區」，水戰園區中心設有「偉大航道激戰區」及「風暴水炮」，直徑達10米的圓形水池中央設有大型可進入的探險船造型裝置，營造立體攻防戰場。小朋友可於船上展開激烈水戰，智取防守據點；亦可操控四周高壓水槍，向中央目標發射強力水柱，體驗多角度攻防樂趣。

+ 4

日期：2026年6月26日至8月31日

地點：荃新天地1期中庭、荃新天地1期戶外花園廣場



暑假好去處2026【3.13】玩具"反"斗城 40 周年慶典 海運大廈店全新世界級玩具旗艦店

全新空間首度設有 9 間 IP 主題店中店，更有品牌店中店首度登陸香港。旗艦店融合兒童、家庭與「大朋友」(Kidult)元素，引入創新零售設計、沉浸式體驗與收藏文化元素, 集玩樂、互動與潮流文化於一身，為香港以至亞洲帶來嶄新的玩具文化地標。

+ 25

地點：海運大廈



「TOMICA BRAND STORE」作為官方專賣店，把店舖外觀打造成巨型 TOMICA 經典包裝盒。香港店將設有街景模型，利用 TOMICA 模型重現香港的城市街景。此外，「TOMICA FACTORY」預計於 2026 年冬季進駐，屆時訪客可以自行挑選喜愛顏色的零件，親手打造專屬的 TOMICA車仔。

+ 17

地點：海運大廈



暑假好去處2026【3.14】JOYPOLIS SPORTS HONG KONG x「SONIC STADIUM 超音鼠競技場」

全球首個由 SEGA授權，設於 JOYPOLIS SPORTS HONG KONG 內的主題運動場館「SONIC STADIUM 超音鼠競技場」，將聯同全港最多元室內運動樂園 JOYPOLIS SPORTS HONG KONG，即將舉行「最強挑戰者之巔 THE ULTIMATE CHALLENGER」。由「館長」超音鼠作為主軸，將橫跨五大樓層的整個樂園全面升級為極速競技旅程。

+ 1

地點：啟德體育園



暑假好去處2026【4】玩樂篇

暑假好去處2026【4.1】暑假戶外活動2026｜5大精選活動 山海夏令營體驗獨家優惠82折起

暑假戶外活動2026

暑假好去處2026【3.2】暑期活動2026｜20+興趣班/兒童夏令營推介！暑假課程快閃優惠

暑期活動2026

暑假好去處2026【4.3】親子餐廳2026｜香港20+親子餐廳推介 送兒童餐禮物 自製薄餅蛋糕

親子餐廳2026

暑假好去處2026【4.4】親子自助餐2026｜精選13+小童免費自助餐 任食鴨肝/龍蝦/生蠔

親子自助餐2026

暑假好去處2026【4.5】全港10+室內遊樂場推介 任玩波波池/滑梯/迷宮/彈床

親子室內遊樂場

暑假好去處2026【4.6】親子好去處2026｜香港40+戶外免費公園/商場遊樂場/滑梯跳彈床

戶外公園/遊樂場

暑假好去處2026【4.7】親子商場2026｜精選20+親子商場 育嬰室/親子餐廳/遊樂場/泊車

親子商場