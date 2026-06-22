暑假戶外活動2026｜5大精選活動　山海夏令營體驗獨家優惠82折起

暑期戶外活動2026｜暑期不妨幫小朋友報名山海體驗夏令營、戶外常規成長課程、足球訓練營，或者一同參加精彩的親子水上活動，包括SUP直立板、獨木舟、溪降體驗等。暑假活動有獨家優惠62折起，現在更設限時推廣碼，指定活動額外可減$50-$100！



家長計劃好暑期為小朋友報甚麼戶外活動嗎？小朋友參與戶外活動有許多好處。心理學研究指出，置身綠色環境能有效降低人體的皮質醇，即壓力荷爾蒙，多接觸大自然環境，就是最好的減壓方法！

暑期參與戶外活動對身心有益

面對長假期，不少人都會出現「假期憂鬱」，容易因生活節奏驟變，感到空虛和失落。到戶外活動揮灑汗水同時吸入芬多精，能刺激大腦分泌安多酚，幫小朋友徹底釋放整個學期的學業壓力，放鬆精神。

除了維持心靈健康，戶外活動也能促進健康。香港學童學業繁重，極度缺乏肌肉與體能鍛鍊。在戶外跑跳、攀爬，都能鍛鍊到室內活動未能動用的大肌肉群，能提升手眼協調與平衡力。

小朋友亦可趁暑假走出室外接觸陽光，適度曬太陽能幫助身體製造維他命D，對促進骨骼發展、增強免疫力、抵抗疾病至關重要，暑假正是補足「陽光債」的最佳時機！

走出舒適圈 培養抗逆與解難能力

此外，暑假亦是鍛鍊小朋友彈性與解難能力的最好時機，在商場或其他室內地方，周圍環境都是完美受控的。但是在大自然，小朋友會流汗、污糟、疲累，甚至可能跌倒，在這環境下，透過專業導師的引導，小朋友會逐步學會面對逆境。

暑假與其讓小朋友留在家中用電子產品解悶，不如讓小朋友探索大自然，徹底遠離螢幕，改善對「電子奶嘴」的依賴，在觀察和體驗中重新認識真實世界。

01空間限時推廣碼：指定課程額外減$50-$100

01空間現設限時推廣碼，報名指定暑期活動營，輸入優惠碼【50SUMMER】減 $50、【100SUMMER】減 $100！優惠至6月30日或額滿即止。 涵蓋運動訓練、生態遊、文化藝術、室內外樂園等應有盡有。親子互動之餘，趁假期持續學習，發掘興趣，在玩樂中成長！

暑假戶外活動2026【1】Funpeak暑期山海體驗夏令營｜獨家79折｜5-12歲｜連證書

【暑期山海體驗夏令營系列｜獨家82折起｜5-12歲獨立營】

想幫小朋友預留今年暑假最難忘嘅放電、挑戰自我行程？由擁有專業資格嘅資深戶外導師帶領，帶小朋友行出冷氣房，上山下海學真技能！小朋友不懂游水都可以參加！專業教練全程1:8陪伴，玩得安全又開心！今個暑假在山海之間，為孩子種下伴隨一生的勇氣種子！費用已經包括教練、膳食、活動、保險、住宿、全套專業安全裝備，連證書！

訓練目標：

‧浮潛、直立板、獨木舟、溪降飛索——每日解鎖「人生第一次」，克服恐懼、鍛煉膽量，學真技能！

‧團隊協作與領導力： 玩住學合作、解難，發掘領袖潛能！

‧資格證書：完成計劃後，將獲頒《Funpeak戶外探索家資格證書》，記錄孩子的卓越成長！

👉立即報名

活動時間：每日 09:30 - 16:30

活動地點: 西貢｜住宿地點：西貢麥理浩夫人度假營 （宿營）



1.山海體驗夏令營 - 五日四夜【全能探索家】

價格：$4780（原價$5,780）

5日4夜終極挑戰營！每日解鎖「人生第一次」，全方位玩盡浮潛、直立板、獨木舟、溪降及飛索體驗。教練團隊會在安全的環境下引導小朋友克服恐懼、鍛煉膽量。課程更融入團隊任務，讓孩子學懂溝通、合作與解難，發掘領袖潛能。完成後將獲頒《Funpeak戶外探索家資格證書》，記錄卓越成長！

可選時間：

【7月營】7月27日(一) 至 7月31日(五) 【09:00 - 16:30】

【8月營】8月10日(一) 至 8月14日(五) 【09:00 - 16:30】



2.山海體驗夏令營 - 三日兩夜【上山下海】

價格：$3140（原價$3,640）

專為想體驗野外生活的孩子而設。內容涵蓋基礎山藝知識、初級樹木攀爬、石澗探索以及精彩的水上歷奇。小朋友會學習如何進行戶外風險評估，並在導師指導下體驗紮營與自我照顧，大大提升手腳協調、核心肌群及獨立解難能力，跨出自主第一步。

可選時間：

【7月營】 7月29日(三) 至 7月31日(五) 【09:00 - 16:30】

【8月營】 8月12日(三) 至 8月14日(五) 【09:00 - 16:30】



3.山海體驗夏令營 - 兩日一夜【水上初體驗】

價格：$2390（原價$2590）

夏日精華水上歷奇特訓！教授基礎獨木舟及直立板操控、水上安全防護與救生常識。導師秉持鼓勵但不強迫的原則，帶領小朋友在極高安全系數的環境下與海洋接觸，克服對大自然和高度的恐懼，鍛煉膽量與體能。

可選時間：

【7月營】 7月27日(一) 至 7月28日(二) 【09:00 - 16:30】

【8月營】 8月10日(一) 至 8月11日(二) 【09:00 - 16:30】



4.山海體驗夏令營 - 單日【戶外體驗營】

價格：$800（原價$900）

超高彈性的戶外精華放電營！每日解鎖不同的野外主題（包括直立板浮潛 / 溯澗飛索體驗等），讓小朋友能在有限時間內體驗最精采的戶外項目。家長可根據小朋友的暑期時間表，靈活為孩子增添單日的大自然奇幻行程。

可選時間：

【7月營】 7月27日(一) 至 7月31日(五) 【09:00 - 16:30】

【8月營】 8月10日(一) 至 8月14日(五) 【09:00 - 16:30】



+ 3

【暑假戶外成長興趣班｜獨家79折起｜常規成長課程】

想子女挑戰自己，但又擔心Camp要過夜，幾天無法與小朋友見面？Funpeak暑期恆常班無需過夜，一樣可以讓小朋友過一個充滿挑戰的夏天！而且課程是小班教學，1:5師生黃金比例，照顧周到，令家長放心！

活動時間：每日 09:00 - 18:00

活動地點: 荔枝角



1.常規成長課程 - 小小探險家（5-8歲）

價格：$3,880（原價$4,880）

透過親手觸摸、嘗試、感受，建立自信，發掘對大自然嘅好奇心，培養小朋友基本的戶外求生技巧。

可選時間：

每星期2上課: 14/7, 21/7, 4/8, 11/8, 18/8, 25/8

每星期5上課: 17/7, 24/7, 7/8, 14/8, 21/8, 28/8



2.常規成長課程 - 領袖培訓計劃（9-12歲）

價格：$4,180（原價$5,180）

除了培養基本的戶外求生技巧，這個年齡的小朋友會參與於旅程路線規劃、評估風險等「小領袖」工作當中，學習承擔責任，帶領團隊，提升解難、策劃同領導能力。

可選時間：

每星期2上課: 14/7, 21/7, 4/8, 11/8, 18/8, 25/8

每星期5上課: 17/7, 24/7, 7/8, 14/8, 21/8, 28/8



【親子同樂日（1大1小）｜獨家95折】

1.親子同樂日 - SUP直立板

價格：$650（原價$680）

可選：28/06, 18/07, 15/08

2.親子同樂日 - 獨木舟探索

價格：$650（原價$680）

可選：28/06, 18/07, 15/08

3.親子同樂日 - 溪降體驗

價格：$750（原價$780）

可選：19/06, 19/07, 08/08

4.親子同樂日 - 螢火蟲夜探

價格：$280（原價$310）

可選：20/06, 28/06, 01/07, 05/07, 11/07, 19/07, 25/07, 01/08, 09/08, 15/08, 23/08

5.親子同樂日 - 深度跳島遊

價格：$650（原價$680）

可選：13/06, 11/07, 16/08

6.親子同樂日 - 攻防箭體驗

價格：$400（原價$430）

可選：1/7, 12/7, 29/8

+ 2

暑假戶外活動2026【2】長洲西園STEAM 冒險家 : 西園暑期探索營 2026｜8-10歲

正在為孩子漫長的暑假作準備？快來報名參加西園三日兩夜的「STEAM 冒險家 - 西園暑期探索營」！在「長洲西園」這個安全而天然的環境中，孩子們將與來自不同家庭的新朋友，共同度過充實的三日兩夜。在探索營裡，小朋友將透過各種沉浸式挑戰、團隊協作任務，在大自然中的STEAM元素下提升創造力、問題解決能力與團隊合作精神。

西園暑期探索營

日期：7月14日 至 7月16日（三日兩夜）

費用：$3,180

適合對象：8-10歲

第一天

野炊 - 土窯 Pizza

海盜尋寶 - STEAM 活動

夜間生態探索 - STEAM 活動

第二天

STEAM 自製車競賽 - STEAM 活動

木筏挑戰 - STEAM 活動

第三天

樹頂走廊 - 飛索

木紋拓印 - STEAM 活動

其他精彩活動內容包括：野炊、攀爬活動及多種團隊合作任務！

👉立即報名

+ 1

暑假戶外活動2026【3】香港馬灣公園挪亞方舟「夏日體驗營2026」｜獨家85折 送主題公園門票｜4-12歲

暑假即將到來，正在煩惱如何為子女安排既充實又能擴闊視野的難忘假期？香港馬灣公園挪亞方舟旗下「挪亞學堂」特別針對不同成長階段的學童，精心設計兩大特色主題的夏日體驗營，探索大自然及STEAM科學！經01空間報名，獨家送挪亞方舟主題公園 親子1大1小入場門票 (價值: HK$356)。

【獨家85折】多元智Fun 探索營 (4-7歲)

適合年齡：4-7歲

課程日長：5天日營

HK$2,890 (原價HK$3,400) 👉即報名

【獨家85折】全方位 STEAM 挑戰營（8-12歲）

適合年齡：8-12歲

課程日長：5天日營

HK$2,763 (原價HK$3,250) 👉即報名

暑假戶外活動2026【4】阿仙奴(香港)足球學校 暑期足球訓練日營 2026｜獨家85折

炎熱仲夏，一齊為足球流下汗水，今年度暑期課程，分為三個主題，內容由英國阿仙奴足球發展總部提供，總教練Simon McManus認證香港技術總監調整，內容設計包含：TECHNICAL (技術) , TACTICAL (戰術) , SOCIAL（交際）、PSYCHOLOGCIAL (心理) 及PHYSICAL (體能）5大元素。 專注於POSITIVE COACHING ，提升學員自信心，主動性和勇於突破自我。

【訓練班主題】

第一階段 提升運動能力

第二階段 豐富個人技術

第三階段 團隊協作技巧

第四階段 戰術應用

【85折套票】適合3-13歲 包證書

8堂套票：$1,615｜12堂套票：$2,295｜16堂套票：$2,890

不限堂數：$4,080｜非套票4堂價錢(必需選擇同一分校)：HK$1,000

校服：$500/套

👉 立即報名

暑假戶外活動2026【5】西貢珍珠首飾工作坊 出海採珠自製首飾｜獨家62折起

在這2.5小時的工作坊中，導師將帶您深入探索珍珠的奧秘，了解珍珠的形成過程及其與海洋之間的密切關係。這將是一段讓你重新認識珍珠的奇妙旅程，讓你重新認識東方之珠的獨特魅力。

活動內容

‧ 珍珠講座［介紹香港被遺忘的珍珠故事］

‧ 養殖示範［揭開珍珠成長的神秘面紗］

‧ 開貝尋珠［打開珍珠貝尋獲自己的香港珍珠］

‧ 首飾製作［由導師協助製作自己的珍珠首飾］

1. 一大一小親子套票（包一件珍珠+首飾）

HKD 680（原價: $980）

2. 兩大一小親子套票（包兩件珍珠+首飾）

HKD 1180（原價: $1660）

逢星期六／日：早上 10:30 - 下午 1:00

所需時間：2.5 小時，包括來回船程

