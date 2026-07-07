暑期活動2026｜20+興趣班/兒童夏令營推介！暑假課程快閃優惠

暑假活動2026｜又準備放暑假啦！各位父母計劃好如何與孩子們一起度過了嗎？不少機構都趁著暑期舉辦不同的體驗營及活動，讓孩子在度過充滿的假期同時可以增值自己！內文更附優惠碼，即減$100！



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暑期活動2026【1】香港馬灣公園挪亞方舟「夏日體驗營2026」｜獨家85折 送主題公園門票｜4-12歲

暑假即將到來，正在煩惱如何為子女安排既充實又能擴闊視野的難忘假期？香港馬灣公園挪亞方舟旗下「挪亞學堂」特別針對不同成長階段的學童，精心設計兩大特色主題的夏日體驗營，探索大自然及STEAM科學！經01空間報名，獨家送挪亞方舟主題公園 親子1大1小入場門票 (價值: HK$356)。

【獨家85折】多元智Fun 探索營 (4-7歲)

適合年齡：4-7歲

課程日長：5天日營

HK$2,890 (原價HK$3,400) 👉即報名

【獨家85折】全方位 STEAM 挑戰營（8-12歲）

適合年齡：8-12歲

課程日長：5天日營

HK$2,763 (原價HK$3,250) 👉即報名

室內遊樂場｜限量快閃買2送2！全港首個AI太空主題 最平$39.5玩6大區

暑期活動2026【2】阿仙奴(香港)足球學校 暑期足球訓練日營 2026｜獨家85折

炎熱仲夏，一齊為足球流下汗水，今年度暑期課程，分為三個主題，內容由英國阿仙奴足球發展總部提供，總教練Simon McManus認證香港技術總監調整，內容設計包含：TECHNICAL (技術) , TACTICAL (戰術) , SOCIAL（交際）、PSYCHOLOGCIAL (心理) 及PHYSICAL (體能）5大元素。 專注於POSITIVE COACHING ，提升學員自信心，主動性和勇於突破自我。

【訓練班主題】

第一階段 提升運動能力

第二階段 豐富個人技術

第三階段 團隊協作技巧

第四階段 戰術應用

【85折套票】適合3-13歲 包證書

8堂套票：$1,615｜12堂套票：$2,295｜16堂套票：$2,890

不限堂數：$4,080｜非套票4堂價錢(必需選擇同一分校)：HK$1,000

校服：$500/套

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暑期活動2026【3】長洲西園｜暑期探索營 2026｜野外炊事,木筏挑戰,夜間生態探索｜8-10歲

正在為孩子漫長的暑假作準備？快來報名參加西園三日兩夜的「STEAM 冒險家 - 西園暑期探索營」！在「長洲西園」這個安全而天然的環境中，孩子們將與來自不同家庭的新朋友，共同度過充實的三日兩夜。在探索營裡，小朋友將透過各種沉浸式挑戰、團隊協作任務，在大自然中的STEAM元素下提升創造力、問題解決能力與團隊合作精神。

西園暑期探索營

日期：7月14日 至 7月16日（三日兩夜）

費用：$3,180

適合對象：8-10歲

‧ 第一天

野炊 - 土窯 Pizza

海盜尋寶 - STEAM 活動

夜間生態探索 - STEAM 活動

‧ 第二天

STEAM 自製車競賽 - STEAM 活動

木筏挑戰 - STEAM 活動

‧ 第三天

樹頂走廊 - 飛索

木紋拓印 - STEAM 活動

其他精彩活動內容包括：野炊、攀爬活動及多種團隊合作任務！

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暑期活動2026【4】Super sport park｜5萬呎室內運動樂園｜2026暑期夏令營

Super Sports Park 位於奧海城附近1號銀海的地下，占地超過50000尺，是全香港最大的室內運動樂園。Super Sports Park（SSP）是所有年齡層人士的一站式運動天地，更有餐廳提供能量補充。SSP為你提供超過20種獨特、健康、體能挑戰的運動，無論你是孩子、青少年還是成年人，總有一款適合。

【01空間獨家優惠】Super Sports Park 2人入場門票

【平日】10:00 - 13:00 $420/2位

【平日】13:30 - 17:30 $500/2位

【平日】18:00 - 21:00 $380/2位

【週末及公眾假期】10:00 - 13:00 $520/2位

【週末及公眾假期】13:30 - 17:30 $580/2位

【週末及公眾假期】18:00 - 21:00 $420/2位

【01空間獨家優惠】Super Sports Park 3人入場門票

【平日】10:00 - 13:00 $630/3位

【平日】13:30 - 17:30 $750/3位

【平日】18:00 - 21:00 $570/3位

【週末及公眾假期】10:00 - 13:00 $780/3位

【週末及公眾假期】13:30 - 17:30 $870/3位

【週末及公眾假期】18:00 - 21:00 $630/3位

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暑期活動2026【5】獨家adidas授權證書課程 Ｘ ASG香港亞洲體育學院｜4大運動 早鳥69折起

香港唯一獲得國際品牌adidas的運動證書課程，趁暑期讓小朋友在專業教練指導下，培養對運動體育的興趣！4大運動：籃球、排球、羽毛球及劍擊，設不同年齡組別及上課地點，經「01空間」報名即享獨家早鳥69折報名優惠，包證書及球衣。

籃球早鳥69折 至6月30日（全英授課) 5-15歲 適合不同程度學員 包證書及球衣

▶️ 攻防戰術（8-12歲）$1368起

▶️ 基礎技巧（5-7歲）$1520起

▶️ 射手進激（7-15歲）$1368起

▶️ 籃球王者（11-15歲）$1520起

▶️ 全方位技巧（5-12歲）$1368起

排球早鳥69折 至7月1日 6-16歲 適合不同程度學員 包證書及球衣

▶️ 全方位技巧｜6-16歲 $912起

▶️ 攻防技巧｜11-16歲 $912起

▶️ 排球專項﹕發球、進攻、防守｜7-12歲 $1,520起

▶️ 排球專項﹕主攻、副攻及攔網｜11-16歲 $1,520起

▶️ 排球專項﹕攻防及比賽對抗訓練｜適合7-12歲 $1,520起

羽毛球早鳥69折 至7月1日 6-15歲 適合不同程度學員 包證書及球衣

▶️ 全方位技術要領｜9 - 15歲 $1,520起

▶️ 單打戰術要領｜6 - 10歲 $1,520起

▶️ 後場步法與擊球｜9-15歲 $912起

▶️ 球感與揮拍｜6-10歲 $912起

▶️ 前場步法與網前技術｜6-10歲 $1,520起

劍擊早鳥85折 4-14歲不同程度連證書 報名送裝備！ ▶️初學者啟蒙必上！學習基礎技巧 $1,425起

暑期活動2026【6】香港滾軸溜冰學校｜獨家72折起 暑期速成班｜適合4-17歲

香港滾軸溜冰學校成立於2019年，現設連續3日的暑期速成班課程，學會原地站立、安全跌到、基礎移動技巧、剎停技巧等等，4.5小時令你的子女不單學懂滾軸溜冰在學習中有效改善身體協調性及提升身體反應，令人容易避開意外及在危險中將受傷情況減到最低。

【暑期速成班】A班

星期一至三（每日1.5小時，三日共4.5小時）

早鳥72折｜$1,282.5｜銷售日期: 5月20至6月2日

獨家95折｜$1,691｜銷售日期: 6月3日至活動

【暑期速成班】B班

星期四及五（每日2小時，兩日共4小時）

早鳥72折｜$1,140｜銷售日期: 5月20至6月2日

獨家95折｜$1,501｜銷售日期: 6月3日至活動

【獨家$199起 兒童滾軸溜冰體驗班】

79折｜單人票價: HK$199

6折｜雙人票價: HK$299

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暑期活動2026【7】HKATA 香港航天科技教育學院 | 獨家低至6折 | 太空體驗工作坊、3日太空探索者夏令營 包ADA Space官方證書 | 5-12歲

香港首間及最大型的航天科技及 AI 旗艦學院，設於逾 6,000 平方呎的專屬教學場地，地址為香港北角電氣道228號1-2樓全層。所有課程內容均由航天科技上市公司（ADA Space）專業認證。

獨家65折起｜60分鐘英語太空體驗工作坊｜$228

AI 3D 太空人肖像體驗、動手工程 — 航天模型製作、遇見未來 — E-28 機器人獨家試玩。E28太空AI機械人具備視覺及三語發聲能力，更內置AI大腦，能互動對答並記住使用者，是具陪伴功能的教學引領者。課程捨棄傳統教科書，改用IP故事與情境引導。孩子將穿上仿真太空衣參與「太空任務」，在互動中學習航天知識。

獨家65折起｜3天太空探索者夏令營｜$2500

學員從零開始組裝及編程一台雙足 AI 機器人，逐步完成三大整合系統，包括頭部 — 大腦與感知系統、軀幹 — 核心與導航系統、腿部 — 移動系統（5 天大師班重點）；學員從軟件編程延伸至實體硬件工程，親手製作航天模型並帶回家。

獨家65折起｜5天太空指揮官大師班｜$5000

太空指揮官大師班涵蓋探索者夏令營的全部內容，另加：

進階 AI 編程與程式設計 — 更深入的系統整合與工程應用、強化運動控制 — 導航邏輯與實戰工程能力、更深入的航天工程設計與模型任務應用。

暑期活動2026【8】foodPLUS 小廚師自由配親子班體驗、暑期全日制課程｜獨家低至79折｜3-12歲

深受大人小朋友愛戴的烹飪學校FoodPLUS全新旗艦店已經進駐太古城喇！1500尺全新校舍，配備專業廚房設施，可以容納多達60人同時下廚，港島區內罕見！

【低至79折】小廚師自由配親子班｜8月31日前適用｜3-12歲

$432/1堂｜$800/2堂｜$1,200/3堂｜$1,520/4堂

時數：1.5 - 2小時

時間：10AM / 1PM / 2PM / 4PM

*5歲或以上可選擇獨立上課

【88折】小廚師全日制｜1天課程｜5-12歲

$1,400 (原價HK$1,600)

時數：7小時

時間：9:30AM - 4:30PM

暑期活動2026【9】Fun Peak 暑期山海體驗夏令營 獨家79折起｜螢火蟲夜探

各位家長，想幫小朋友預留今年暑假最難忘嘅放電、挑戰自我行程？由擁有專業資格嘅資深戶外導師帶領，帶小朋友行出冷氣房，上山下海學真技能！

山海體驗夏令營

五日四夜【全能探索家】$4780｜三日兩夜【上山下海】$3140｜

兩日一夜【水上初體驗】$2390｜單日【戶外體驗營】$800

常規成長課程

小小探險家 (5-8歲) $3,880｜領袖培訓計劃 (9-12歲) $4,180

親子同樂日

SUP 直立板$650｜獨木舟探索$650｜溪降體驗$750｜ 螢火蟲夜探$280｜

深度跳島遊$650｜攻防箭體驗$400｜

暑期活動2026【10】Sipe Explorer｜足球體適能｜驚喜主題五感探索營｜4-12歲

Sipe Explorer 為你帶來前所未有的「動感 + 科技」雙重體驗！我們擁有佔地近 9,000 呎的甲級寬敞空間，是家庭聚會、朋友狂歡及公司團建的絕佳首選。

Little Global Explorer 幼兒足球體適能 ＋ 驚喜主題五感探索營

適齡4-6歲

包證書+活動相片&報告portfolio

Little Global Explorer 進階足球體適能 ＋ 驚喜主題五感探索營

適齡6-12歲

包證書+活動相片&報告portfolio

半日課程$480｜全日課程$900｜5天營$4,275

暑期活動2026【11】AAPA 兒童初級匹克球Pickleball體驗營｜獨家83折

由前香港網球「一姐」及現役運動員陳詠悠聯同其他專業運動員團隊創立。AAPA黃竹坑匹克球舉行一連5天的英語密集訓練營，課程內容涵蓋匹克球基本規則、底線抽球技巧、發球技術以及基本計分方法等。完成課程後，將獲得香港網球一姐陳詠悠簽名課程證書。

5天英語密集訓練營（6-13歲）

獨家83折｜$2,500（原價$3,000）

暑期活動2026【12】全香港滑板協會 AHKSA 暑期3天訓練營｜獨家$150試堂體驗

HKSA與頂級滑板教練聯手，提供最優質的滑板體驗予大家。小朋友未接觸過滑板，不知道適不適合自己？那就不能錯過今次活動！由AHKSA 專業教練，由淺入深教大家不同的滑板技巧。無論你是未踩過滑板，還是想在技巧上有所改善，都歡迎參加!

AHKSA 滑板 單堂體驗班 (大人細路均可報名）

01空間獨家: $150 (原價$400)

**體驗班每人限報一次****如同一人重複使用不會被接納以及不會退款***

逢星期四6:00-7:00PM、只可第一次使用，4歲以上包裝備

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暑期活動2026【13】Snow & Surf HK 室內衝浪滑&滑雪學校

Snow & Surf 是香港最大型滑雪學校，擁有龐大兼優良的滑雪教練團隊。讓你能在最舒適的環境學習滑雪，無論是單版或雙板。Snow & Surf 更加是世界上第一所室內滑雪滑水的設施，擁有香港唯一滑雪賽道同時亦有兩台最新型號的金針菇滑雪機和美國滑雪隊訓練基地同一型號! 金針菇滑雪氈的像真程度極高，無論你是初學還是希望改進技術或想學玩花式，也能滿足你的要求!

1. 一小時室內滑雪或衝浪課程｜包器材及私人教練

01空間二人同行64折：$888（原價$1,396）｜人均$444

7月31日前使用

2. 滑雪衝浪五天訓練營課程

價錢: $5,500

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暑期活動2026【14】TaekSoul 樂魂 跆拳道暑期訓練班｜3-12歲｜獨家9折

由前香港代表隊、黑帶五段黃嘉瑤教練親自創辦及主理的 TaekSoul 樂魂跆拳教育，打破傳統刻板的武術訓練，以「快樂鍛煉心靈」為宗旨，打破傳統跆拳道訓練模式，融入表演跆拳道元素，將專業競技經驗與趣味教學方法相結合，為學員打造充滿歡笑與成長的運動課堂，是專為 2.5 歲至 12 歲兒童提供系統化的跆拳道體驗。

現設01空間獨家報名優惠， 獨家9折連證書，最平$191一堂，再送運動訓練衣服！

1. 01獨家9折｜TaekSoul 跆拳道暑期訓練班｜包參與證書（4堂）

$810/4堂 （原價HK$900）

時數：45分鐘

2. 01獨家9折｜TaekSoul 跆拳道暑期訓練班｜包參與證書（8堂）

$1,584 (原價HK$1,760)

時數：45分鐘

3. 01獨家9折｜TaekSoul 跆拳道暑期訓練班｜包參與證書&運動訓練T-shirt（12堂）

$2,295 (原價HK$2,550)

時數：45分鐘

暑期活動2026【15】Drama class 暑期兒童戲劇班｜雙語教學｜連證書獨家9折

這個暑假，讓孩子用「劇場」把表達力、自信心與團隊精神一併練起來。I.R.O.N. Creative Kids Theatre Camp 以戲劇為核心，透過戲劇遊戲、肢體與聲音訓練、角色扮演與即興表演，引導孩子在安全、鼓勵嘗試的氛圍中勇敢開口，學會清晰表達想法，並與同伴建立更好的合作默契。

課程設計以 I.R.O.N. 四大能力為主軸：

I – Intelligent 聰明學習，透過角色扮演、即興與故事創作鍛鍊觀察力與臨場反應；

R – Responsible 有責任感，學習守時、分工及照顧道具與舞台；

O – Optimistic 樂觀面對，鼓勵嘗試與接納錯誤，把每次練習化為成長；

N – Never give up 永不放棄，循序完成小作品，累積「我做得到」的成就感。

課程會做什麼？

- 戲劇遊戲／肢體與聲音訓練

- 角色扮演／即興表演

- 故事創作／小組排練

- 舞台小知識：走位、道具、簡單舞台呈現

雙語教學戲劇課程｜獨家9折｜連證書

$1512 （原價$1680）

*報名8月3-7日的課程。特設8月8日於美孚 饒宗頤文化館 演藝廳的演出，小朋友將加入《Iron Bear時空穿越之旅》的演出。

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暑期活動2026【16】HKSPORTPRO｜獨家8折｜包證書+隊服

以專業和團體的態度和概念培訓新一代，提供不同的運動課程。

1. 花式跳繩｜獨家8折｜包證書+隊服

$1,008 (原價$1,260)

2. 體操｜獨家8折｜包證書+隊服

$1,008 (原價$1,260)

3. 跳舞｜獨家8折｜包證書+隊服

$1,008 (原價$1,260)

暑期活動2026【17】Lohas rink康城溜冰場｜暑期五日溜冰課程｜獨家88折｜可獲證書

康城溜冰場 x HK01專屬暑期溜冰課程現正招生，讓孩子在專業教練的帶領下，學習溜冰技巧，提升體能與專注力，渡過一個充實又快樂的暑假！

【01空間 | 5月門票優惠: 二人同行門票優惠 +$50多1人】

星期一至四: $120 | 必須於2026年 6月 30日或之前使用，逾期無效。

星期五: $130 | 必須於2026年 6月 30日或之前使用，逾期無效。

星期六、日及公眾假期: $145 | 必須於2026年 6月 30日或之前使用，逾期無效。

【01空間 | 1-6月單人門票優惠】

星期一至四: $70 | 必須於2026年 6月 30日或之前使用，逾期無效。

星期五: $80 | 必須於2026年 6月 30日或之前使用，逾期無效。

星期六、日及公眾假期: $95 | 必須於2026年 6月 30日或之前使用，逾期無效。

*公眾假期及學校假期恕不適用。

暑期活動2026【18】FunKids Show 跑親子田徑賽 2026｜獨家7折起｜適合2-8歲參加（已截止報名)

「FunKids Show 跑親子田徑賽 2026」將於2026年7月1日 (三)強勢舉行，為小朋友嘅暑假打響頭炮！活動結合FunKids主打田徑比賽同主題攤位。除咗小朋友鬥快跑嘅徑項比賽，仲有鬥遠嘅擲豆袋同立定跳遠田項比賽，等小跑手一展身手！

田徑比賽

比賽日期： 2026年7月1日（三）

比賽地點： 南華體育會 – 銅鑼灣加路連山道88號賽馬會運動場





任選三項｜8折： $456

任選四項｜75折： $570

任選五項｜7折： $665

所有項目均可由一位家長陪同（免費）；每位參賽者將獲發參與證書一張。賽事設有各年齡組別男女子全場總冠軍（贈送水晶獎盃及證書）。👉立即報名

暑期活動2026【19】黑暗中對話體驗館｜01空間獨家9折

黑暗中對話係每個人生命中必須體驗一次的旅程！試想像如果你無咗視覺，你仲可以好似平時一樣行動自如、分辨方向？呢個係一趟需要發揮聽覺、觸覺同嗅覺嘅一小時全黑旅程，黑暗中對話將會係你畢生難忘嘅回憶，請踏上一個與內心對話嘅旅程。

1. 愛家樂旅程 - 01空間獨家優惠

小童 9折 $144 (原價: $160)

成人 9折 $234 (原價: $260 )

小手牽大手，身為爸爸媽媽嘅你哋，平日都會拖住小朋友嘅手唔畀佢哋受傷。但有冇試想過角色調換，會發生咩事呢？愛家樂讓你喺全黑之中，由小朋友拖住你走，一步又一步，透過溝通、探索同合作，跟住導賞員離開漆黑一片嘅世界。

2. 出雙入對 - 01空間獨家優惠

2位 9折 $468 (原價: $520)

想體驗一個更高私隱度嘅出雙入對旅程？你可以預訂一個只有你同另一半嘅黑暗之旅，兩人共用一枝手杖，喺黑暗之中互相扶持，體驗浪漫嘅互動時刻。導賞員每團只會帶領一對情侶，旅程中唔會有其他情侶一齊體驗，唔使再怕畀人聽到你哋黑暗之中嘅甜甜蜜語！