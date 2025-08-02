婚前的強悍任性怎麼消失了？與奶奶相處「5原因」讓新抱不敢反擊

有時候與婆家的戰爭，不是一黑即白，不滿意就可以直接黑化或開罵，還有很多「不得不」的理由.....



你是否曾納悶過，為什麼有些女性，在婚前強大、有主見，不會讓自己受委屈，但卻在結婚遇到壞奶奶、不喜歡的夫家成員時，忍氣吞聲不敢反擊呢？小編看了許多社團媽媽的分享後，得出了5種最常見的原因……

1. 為了老公、家庭著想

或許我們不愛老公從小的家庭文化、家族成員，但我們確實是愛著與自己結婚的男人。因此有很多媽媽會寧願為了老公而忍氣吞聲，不讓老公在最重要的兩個女人中二選一。但如果老公遲遲沒有解決問題、出面代為溝通，這種對家族的不滿會漸漸延伸到老公身上，最後導致夫妻失和。

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2. 財力不足、寄人籬下

很多夫妻因為財力不足、又養小孩，不得不選擇與老爺奶奶同住，並讓老爺奶奶照顧孫子。這時候如果遇到教養觀念不同、生活習慣不同，也很少媽媽會與夫家長輩正面對決。小編就曾聽過網友媽媽分享：「那時候我們只要有一點意見，老爺奶奶就會威脅：『那你們就搬出去啊！小孩你們自己顧！你們這麼厲害就不用住我們家、靠我們幫忙養小孩了啦！』」 聽到這種情緒勒索，最容易受動搖的就是老公，畢竟還是自己親媽，實在是很難說走就走，而妻子也只能繼續受氣、與老爺奶奶同住。

3. 容易被道德、情緒勒索

如果是對工作上的競爭伙伴、不熟識的陌生人，對他們發脾氣、據理力爭當然沒什麼，但面對「要熟不熟」的家人卻完全不是這麼一回事。有些媽媽從小教導敬老尊賢、時不時被情緒勒索，因此長大後容易分不清楚自己的底線在哪，到底被要求到什麼地步，才是太超過？

有些長輩會不時用：「人老了沒用了，可以去死了」、「孩子大了翅膀硬了，不要我了」、「不孝」來恐嚇自己的兒子、媳婦，讓人倍感壓力。

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4. 希望能獲得認同

如果遇到愛比較的長輩，很容易就會興起「我也想要被稱讚」的情緒。因為想要成為被長輩炫耀的媳婦、想要被長輩稱讚，因此會默默地越做越多、將自己的言行舉止成為長輩喜愛的模樣。如果你對自己的期許本來就是那樣，那自然是相輔相成，但有些女性可能是因為愛面子，會選擇委屈自己，獲得那一句可有可無的稱讚。

5. 用蜜糖包裝的不合理要求

有些婆媳相處看似和諧、安逸，但其實是用蜜糖包裝的腐長輩居然會漸漸用溫和的口氣要求著不合理的事情，讓人懷疑：「她到底是故意的還是無心的？我應該要對這件事情生氣嗎？」

例如：

「吃這個對身體不好，我幫你準備了（媳婦不愛吃的食物），多吃一點」

「看你們房間好亂，就順手幫你們整理了一下。不要介意啊～」



這種看似好意卻讓人不喜的行為，也很難強硬的拒絕啊！

面對以上5種情況，實在是很難像婚前想像的那樣：「遇到惡奶奶就直接反擊」，反而會不知所措，過得很壓抑。因此還是老話一句：「老公要出頭啊！」媳婦畢竟不比自己的親兒子，有時候兒子說的話對長輩還是比較有用；想讓老婆好過一點，就要認真聽進老婆的抱怨，下次跟奶奶溝通。

女生們如果不想被金錢壓制、寄人籬下，也要有婚後的配套措施，像是存款、與閨蜜維繫好關係，才能隨時找人吐苦水！

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