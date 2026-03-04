婆婆哭訴委屈求同情　新抱反揭自己像義工　一句回應引爆婆媳話題

有一名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文，詳述她與婆家的種種糾葛，直言自己長年被婆家不公平對待，甚至決心打破家中的傳統結構，掀起一場婆媳間的「革命」。該篇貼文一經曝光，立刻引發網友熱烈討論。



這名女網友在貼文中提到，她的婆婆日前突然向她哭訴，訴說自己過去當媳婦時如何被婆婆和大小姑欺負的經歷，並強調自己有多疼愛後輩。然而，該網友直言：「也許婆婆以前真的過得很心酸，但不代表我必須同情她的遭遇。」

她更進一步指出，自己在婆家也曾遭受公婆的欺負，包括偷拆信件、嘲笑她，甚至只讓她一個人承擔所有家務，而其他家人卻從不幫忙。

該網友表示，她曾經將婆婆視為親生母親般對待，體貼地分擔家務，甚至在婆婆身體不適時更是全力幫忙。然而，她後來發現婆婆對她的態度依然刻薄，讓她感到心寒。她形容自己像是「慈濟的義工」，一心付出卻得不到應有的尊重。

在這樣的情況下，她決心改變現狀，開始改革家中的「傳統結構」。她直言，家中的公公婆婆固守舊有的觀念，公公退休後整天閒賦在家，卻要求他人伺候；而婆婆則偏心對待自己的子女和孫子。對此，她提出了自己的不滿：「不是60歲退休了就可以在家閒閒等飯吃，不是別人應該伺候你！」

這篇貼文引來大量網友留言支持與討論。有網友表示：

「傳統就是要用來打破！加油！」、

「堅持到底，我支持你！」



也有網友建議她搬出去住：

「如果能力許可，搬出去租房子或買房子，不要再住一起了。」



然而，也有部分網友對此持不同看法，認為與其試圖改變他人，不如改變自己的心態：

「改變他們不如改變自己，期待越大越傷害。」



【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】