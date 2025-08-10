新抱無故被奶奶單打　老公「神反擊」護妻！網民讚：這老公很少有

「我老公好帥。」一名人妻分享周末奶奶來家中吃飯時，因自己正在煮飯又順手擦了地板，被奶奶冷言冷語酸了一句。正當她還來不及回應，老公立刻出聲護妻，一席話讓全場瞬間安靜，也讓她忍不住感動直呼：「這才是婚姻中的神隊友。」



事主在Facebook群組「靠北婚姻」發文指出，奶奶假日來家中吃飯，看到她在煮飯、擦地板，就酸了一句「終於知道要做家事了？會不會太慢？」，事主還來不及回話，老公就突然從梳化站起來、語氣嚴肅地說：「媽，這是我家，不是妳的舞台劇，別每次來都想演《媳婦訓練手冊》。」面對奶奶回嗆「我還不能講話了？」，老公也不退讓地回應：「妳不是不能講話，是不能用那種語氣講話。這是我老婆，她不是傭人，也不是來取悅妳的。」

事主表示，當下空氣瞬間凝結三秒，但自己內心卻滿是感動。她感謝老公在關鍵時刻挺身而出，讓她感受到婚姻中最重要的「隊友感」。她也補充，「神隊友老公＋互相尊重的婚姻，真的很加分。」

老公的舉動也引起網友大讚：

「妳老公無敵帥！要簽名」

「這老公，很少有」

「這幾個月以來看到最正能量的，給妳老公點讚哦，恭喜妳嫁對人了」

「神隊友啊，太給力」

「我老公都不敢、只會叫我忍耐」



但也有人認為：

「你媽說你幾句，也不需要過度反應」

「對啊，老公為老婆說話很好，但是也不要學自己的媽媽這樣酸言酸語」

「我覺得老公應該和奶奶私下講，不要硬衝」

「聽了很感動，不過我是妳老公的話我不會這樣說，因為得罪媽媽也沒有什麼好處」。



