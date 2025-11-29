媳婦每週三次送餐 奶奶1溫馨舉動藏洋蔥暖哭網民：好想效法她
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
根據日媒「ねとらぼ」報導，一名網友alfonso_yukari在社群平台Threads上提到她每周三次為奶奶準備晚餐，並送到家中，而奶奶每次在歸還餐具時，總會附上一張親手寫的小紙條表達感謝。
Yukari在發文裡附上一張照片，92歲高齡的奶奶在裝有餐碗的袋子上貼著字跡工整優美、語氣真摯的便條，上面寫著「晚餐很好吃！謝謝妳」，表達感謝之情，讓許多網友都覺得溫馨。Yukari也道出心聲：「我也要像婆婆（奶奶）一樣，能這麼為人著想！」
許多網友紛紛留言：
「婆婆（奶奶）好有教養，好想效法她」
「這樣溫暖一句話，真的讓人好想繼續做菜」
「看完心都暖了起來」
也有人稱讚媳婦的用心：「妳能每星期幫婆婆準備三次晚餐，已經很了不起了」
「妳也很貼心，所以婆婆很感謝你」
不過，也有網友分享了截然不同的經驗。有位網友無奈表示：「我之前也幫婆婆送飯，但她只冷冷說『又是這道菜？』明明是她兒子最愛的料理，從此之後我就不再送了。」
這樣的對比讓不少人感嘆，婆媳之間的關係，不只是日常照顧，更藏著雙方的情感溫度。善意的小舉動都能讓對方備感尊重與鼓勵，但冷漠的回應卻可能澆熄所有熱情。
或許，不論年紀，只要願意說一聲感謝，就能讓彼此的生活增加一點喜悅。一句話的力量，真的不容小覷。
相關文章：婆媳｜新抱股票勁蝕 奶奶沒跟她說甚麼 卻在群組說出兩句窩心話
+5
婆媳｜無償送贈物業 10年來更堅持「一事」 網民大讚她奶奶識做婆媳｜奶奶太囉唆怎辦？新抱「以彼之道還施彼身」嚇到奶奶即投降婚姻｜結婚10年老婆懶得就懶！老公頻嘆氣 網民卻斥他「不知足」婆媳｜觀察孩子半夜睡眠習慣 奶奶卻總要干涉 新抱嘆育兒路難行婆媳｜一家三口去街玩她又想一齊！天真奶奶不解新抱為何全程黑面
延伸閱讀：
不滿只包6600 她怒噴老公同學「臉皮厚」：占便宜吃五星喜宴
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】