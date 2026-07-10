幼年壓力會干擾腦腸溝通！研究揭成年後較常有腸胃問題易腹痛腹瀉

美國一項研究發現，幼年時期承受壓力，可能會增加日後出現消化系統問題的風險，影響甚至會持續至成年，日後會更易出現便秘、腸易激綜合症等問題。幼年壓力原來不只影響情緒與大腦發展，更會對身體有實質影響。



《Gastroenterology》期刊最新發表的一項研究發現，幼年時期承受的壓力，可能會增加日後出現消化系統問題的風險。研究發現，這些影響與腸道及交感神經系統的變化有關。

幼年壓力或干擾腦部與腸道溝通

過往的研究顯示，母親在懷孕期間承受壓力，以及孩子在幼年時期經歷逆境，都可能會影響孩子的大腦發育，更會增加日後患上焦慮症、抑鬱症等精神問題的風險。

美國紐約大學牙醫學院（NYU College of Dentistry）疼痛研究中心的研究團隊，探討幼年的壓力會如何影響大腦與腸道傳遞訊息。大腦與腸道有密切聯繫，一旦兩者的溝通受到干擾，便可能影響消化功能，更會引發腹痛、便秘、腹瀉，甚至導致腸易激綜合症。

老鼠實驗：幼年壓力可影響腸道至成年

研究人員用老鼠進行實驗，研究人員每天會將初生小鼠與母鼠分開數小時，以模擬在幼年期間承受壓力的情況。結果發現，數個月後這些小鼠較容易有焦慮行為，並出現腹痛及腸道蠕動異常的情況。雄性和雌性的小鼠受到的影響不同，雌性較容易腹瀉，雄性則較容易便秘。

進一步分析顯示，不同症狀背後涉及不同的生物機制。阻斷交感神經訊號後，可改善腸道蠕動問題，但對減輕腸道疼痛沒有明顯效果；相反，性荷爾蒙會影響疼痛反應，卻不會影響腸道蠕動。此外，血清素相關路徑同時與腸道疼痛及蠕動功能有關。

孕婦抑鬱症未經治療 子女較易出現腸胃問題

此外，研究團隊亦分析兩項大型兒童研究的數據。其中一項研究招募逾4萬名丹麥兒童，從出生起一直追蹤至15歲。當中約一半兒童的母親曾在孕期間或產後患上抑鬱症，而且沒有接受治療。

研究發現，這些沒有接受抑鬱症治療的母親，孩子會較易出現消化系統問題，包括噁心、嘔吐、功能性便秘、嬰兒腸絞痛，以及腸易激綜合症。而懷孕期間曾服用抗抑鬱藥的母親，子女日後仍有更高機率會患上功能性便秘，但風險低於沒有接受抑鬱症治療的情況。

研究作者Kara Margolis建議，如果孕婦患有抑鬱症，應積極接受治療，包括心理治療等非藥物方法。

幼年時期承受的壓力，可能會增加日後出現消化系統問題的風險。（Freepik）

童年遭虐待或忽視 或影響日後腸胃健康

另外一項是由美國國立衛生研究院資助的研究。研究分析了近1.2萬名美國兒童的資料，評估他們是否在童年經歷過被虐待、被忽視、父母出現精神問題等逆境，再分析他們到9至10歲期間出現的消化系統症狀。

這項研究發現，只要曾經歷過任何形式的幼年壓力，都會增加出現腸胃問題的機會。不過暫時兩項人類研究均未發現男女童在消化系統問題上有差異，這點與小鼠實驗的結果不同。