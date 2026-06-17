為了愛而改變！德國研究證實「爸爸腦」讓新手父親育兒變得更敏銳

德國亞琛工業大學（RWTH Aachen University）一項針對新手父親的大腦追蹤研究發現，男性在孩子出生後，大腦多個核心區域的灰質體積會出現顯著變化，且以產後前6至9週期間的變動最為明顯，相關成果已刊登於精神醫學期刊《Translational Psychiatry》。



該研究以25名初為人父的男性為受試對象，分別在孩子出生後第1、3、6、9、12及24週，共進行6次核磁共振（MRI）腦部掃描，同步追蹤親子依附程度的變化。結果顯示，額葉、顳葉、頂葉與海馬迴等區域的灰質體積，在產後初期呈現快速下降趨勢，但進入第12至24週後，部分區域的體積則逐漸回升。

相關文章：爸爸放工累透仍要照顧4個孩子 心生一計 在子女面前照瞓無誤

+ 8

研究團隊強調，灰質減少並不意味著大腦功能退化，而更接近神經路徑的重新整合與優化過程。參與研究的精神科醫師達內希尼亞（Negin Daneshnia）指出，這些大腦結構上的改變，可能有助於提升父親對嬰兒哭聲、面部表情及各種需求的感知敏感度。

在功能連結層面，研究同樣觀察到與情緒及獎勵機制相關的腦區出現新的活化模式。其中，與多巴胺分泌密切相關的黑質（substantia nigra），以及負責情緒調節的杏仁核（amygdala），均被記錄到明顯的功能性變化。

研究人員也指出，過往有關育兒對大腦影響的科學研究，長期以母親的懷孕與產後變化為主要焦點，男性在這方面的相關研究積累相對不足。團隊同時提醒，目前仍需規模更大、追蹤時間更長的研究，才能進一步釐清這些大腦變化究竟源自睡眠剝奪、心理壓力、荷爾蒙波動，抑或實際參與育兒的程度所致。

相關文章：愛心屁屁攻擊！1歲女兒想幫爸爸遮陽光 「整個屁股」坐在他面上

+ 5

延伸閱讀：

金鐘7歲主持人病逝！ 洪水瞬間淹沒大腦...醫曝4大危險徵兆

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】