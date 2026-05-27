各位有被父母嘲笑體重的經驗嗎？或許只是一句無心之言，不過都有可能已損害孩子的自尊心、飲食習慣和心理健康。



近日，一項關於《家人對青少年的體重嘲諷與其不健康飲食行為、身體認同的關聯》研究發表在《兒科心理學雜誌》（Journal of Pediatric Psychology）上，一共向美國1073名年齡介乎10至17歲的青少年進行問卷調查，以及調查11位不同家庭成員對體重歧​​視與特定健康行為之間的關聯。

女孩更容易受到體重歧​​視 特別來自女性親屬

研究結果得出，女孩比起男孩更容易因為體重問題而受到親屬嘲笑，而當中來自女性的親戚比例會比較高；其次，當母親嘲笑孩子的體重問題時，均對他們造成最嚴重的負面影響，包括體重指數升高、自尊心降低、飲食失調及對身體不滿。

研究團隊更表示，出現體重歧​​視的問題不單上存在在較肥胖的青少年身上，反而，身高體重指數（BMI）處於正常範圍的青少年所遭受的嘲諷比例是最高。

母親嘲笑孩子體重問題 可造成最嚴重負面影響

研究團隊分析，由於母親通常是孩子的主要依戀對象，在孩子的日常飲食、身體形象和健康中扮演著核心角色。因此，母親對孩子體重的嘲諷，對孩子和青少年來說會顯得格外刺耳，亦是對孩子造成嚴重負面影響的原因。

專注於培養孩子習慣 而非評頭論足

有專家表示，若父母真的對於孩子的體重感到擔憂，重要的是專注於培養孩子擁有健康的飲食和運動習慣，而非對孩子的身材評頭論足。例如，可以飲食中增加更多營養豐富的食物，以取代限制孩子食用其他食物，其次，可以專注於培養有益健康的習慣，例如以遊戲來活動身體，或是在晚餐後安排全家散步。