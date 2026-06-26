研究揭管教方式可跨代延續　童年曾被打屁股成年後更傾向體罰子女

體罰｜一項研究發現，不少年輕世代父母都會用「打屁股」來管教孩子，部分人更認為是必要的管教方式，曾被父母的人成年後更會傾向體罰子女。但是，世界衛生組織及多項研究都指出，體罰無助改善孩子行為，更可能造成多項長遠的負面影響，影響小朋友的心理健康與大腦發展。



近日，一項發表在加拿大《Canadian Journal of Public Health》的研究，調查加拿大成年人童年被打屁股的經歷、對打屁股的態度，以及父母或主要照顧者使用打屁股管教孩子的情況。

結果發現，被打屁股是不少人童年時的共同經歷。許多新一代父母亦會用打屁股來懲罰孩子。有部分受訪者認為，打屁股是正確管教孩子的必要方式。不過，研究人員卻指出，其實體罰對兒童健康及發展沒有任何好處，反而會帶來多種不良後果。

逾半數成年人童年曾被打屁股

研究採用一項2024年研究的數據。研究招募了3,767人定期參與網上問卷調查，年齡介乎18至49歲。

數據顯示，有55.6%的受訪者表示自己童年曾被打屁股三次或以上；40.2%人表示從未被打過屁股，或被打過一至兩次；3.6%人表示不知道；0.6%人選擇不回答。而在18至27歲的年輕世代中，當中被打過屁股的人，比例仍有48.9%。

回答曾被打過屁股的受訪者中，大部分人都是被親生或養父母打，有74.5%的人表示是被母親打；73.4 %的人是被父親打；另外有12%表示是被祖母打屁股。

年齡方面，有52.7%的人表示首次被打屁股是在2至12歲期間，也有0.7%的人表示自己在未滿2歲時就開始被打，更有14.0%的人到了13至17歲時仍遭此懲罰。打屁股的管教行為在孩子童年時期，平均持續了5.3年。

這些受訪者中，有22.6%表示曾因此留下痕跡或瘀傷，甚至造成持續身體痛楚。

許多新一代父母亦會用打屁股來懲罰孩子。有部分受訪者認為，打屁股是正確管教孩子的必要方式。（PhotoAC）

一成半受訪者視打屁股為必要

除了童年經歷，研究亦調查受訪者對打屁股的態度。結果顯示，15.0%受訪者認為，要正確教育孩子，打屁股是必要的；72.6%的人不認同這說法；10.6%表示不知道；1.8%選擇不回答。

研究亦調查了成人對打屁股的看法，發現目前有15.0%人深信打屁股是正確管教孩子的必要方式，也會用這個方法管教子女。身為父母或主要照顧者的受訪者中，有28.4%人坦承自己曾打過孩子屁股。

童年曾被打屁股 成年後會傾向同一做法

數據更進一步揭示，童年被打屁股的經歷，與成年後的管教取向有關。童年曾被打過屁股的人，成年後會更傾向認為打屁股是必要的管教方式，打自己孩子的機率更比沒有相關經歷的人高。

年長世代以及女性較常被打

研究亦按出生的世代進行比較。結果顯示，較年長的世代在童年被打屁股的比例較高。18至27歲的Z世代，有48.9%人表示童年曾被打屁股三次或以上；28至42歲的千禧世代中，曾被打屁股的比例為59.0%；43至49歲的X世代中，比例則達68.1%。

同時亦發現，女性在童年時被打屁股的比例比男性高。不過，在實際教養方面，女性則較少會用打屁股來教育孩子。

體罰對兒童造成長遠負面影響

世界衛生組織指出，體罰會影響孩子的心理與生理健康。孩子會感到痛苦、悲傷、恐懼、憤怒、羞恥和內疚。當他們的大腦感受到威脅時，身體亦會啟動壓力反應，並激活用來應對危險的神經路徑。

受體罰的兒童在面對壓力時，會有較強的荷爾蒙反應，他們的生物系統，包括神經系統、心血管系統，長期承受過高壓力可能會超負荷，嚴重時更會影響大腦結構與功能。

雖然打屁股被大眾視為可接受的行為，但這對大腦的影響，與嚴重虐待造成的大腦變化相似。大量研究表明，體罰與長期的負面影響有關：

‧ 增加心理疾病風險，包括行為問題、焦慮、抑鬱、自卑、絕望感、自殘及自殺企圖，部分影響更可持續至成年。

‧ 影響認知及社交情緒發展，特別是情緒調節和解決衝突的能力。

‧ 影響學習表現，包括學業成績下降、增加輟學風險，以及影響日後職業發展。

‧ 較難建立內在道德觀，增加反社會行為。

‧ 增加兒童的攻擊性行為。

‧ 提高成年後出現暴力、反社會及犯罪行為的風險。

‧ 因生物系統超負荷，增加患上癌症、心血管疾病、偏頭痛、關節炎及肥胖等健康問題的風險。

‧ 較容易接受或使用暴力。

‧ 傷害家庭關係。