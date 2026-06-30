九龍塘根德園幼稚園正式停辦 網民感歎「一個時代的終結」

位於九龍塘、擁有60年歷史的私立幼稚園根德園，於今日（30日）正式停辦。校方已順利完成自2023年9月宣布的為期三年逐步停辦計劃，2025/2026學年的學生為最後一屆畢業生。



退休潮與出生率下跌

校方解釋，停辦的兩大主因是包括校監、校長在內的大部分教職員已達退休年齡，以及香港出生率持續下滑帶來的衝擊。校長梁紫馨對學校結業標誌著一個時代的終結表示依依不捨。創辦人兼校監黃慧嫻則感恩能圓滿完成停辦計劃，並對學校多年來為學生建立良好中文及中華文化基礎感到自豪。

九龍塘根德園幼稚園（資料圖片）

1966年10月開學第一天只有7名學生

據根德園幼稚園校網介紹，該校創辦於1966年10月，開學第一天只有7名學生。該校由黃女士創辦，並擔任校長一職，她生於香港，1930年代末隨家人移民上海，其後遷回香港。

根據校網所指，黃女士因戰時在上海的經歷，令其深知教育的價值，其母亦時刻提醒女兒：「教育在你手，別人拿不了」，故在美國加州大學洛杉磯分校進修回港後，留意到1960年代香港幼稚園數量少、分佈較廣，萌生辦校念頭。

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根德園之名取自「根深葉茂」與「德才兼備」

校網指出，黃女士與家人住在九龍塘區一幢大屋，屋内甚寬敞、屋外有大花園，遂靈機一動就地創辦一所幼稚園，為根德園幼稚園由來。據黃女士所指，根與德，即為「根深葉茂」與「德才兼備」。

1966年開校時，7名學生每天只需上3小時，一學年上課10個月，每月學費45元；至第二學年、即1967年，學生人數已增至約50名，當時香港爆發嚴重社會動蕩，不少家庭選擇移民外國，但黃女士仍決心戰勝困難，堅持繼續辦學。

至1979年，鄰近根德道校舍、位於多實街的第二校舍正式啓用，面積較老校舍大一倍；1999年黃女士卸任校長職改出任校監，校長一職由其女兒擔任，當學生人數已增至1,800人，在香港私立幼稚園領域中穩佔一席之地。