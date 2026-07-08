動畫電影2026｜必看15套兒童電影片單附上映日期+劇情｜持續更新

2026年多套動畫電影陸續上映！以下將持續更新兒童電影片單。除了大受歡迎的經典系列續集，如《反斗奇兵5》、《迷你兵團與大怪獸》之外，亦有多套全新原創動畫、奇幻冒險電影登場，題材豐富涵蓋魔法世界、動物冒險、童話改編，家長可以預先收藏心水電影，安排與小朋友一同觀影！



【2026親子動畫電影推介】

1.《反斗奇兵5》（Toy Story 5）

上映日期：2026年6月25日



劇情介紹：

大家最熟悉的玩具朋友胡迪、巴斯光年、翠絲，將聯同新舊玩具對抗全新強敵，誓要與現今小朋友最沉迷的各式電子科技產品決一死戰！

2.《迷你兵團與大怪獸》（Minions & Monsters）

上映日期：2026年7月1日



劇情介紹：

今集講述迷你兵團踏進1920年代荷里活，一躍成為電影明星，然後一夕間又失去一切，更意外把怪獸釋放肆虐世界，引發大混亂！他們需要聯手拯救自己捅出的彌天大禍，過程荒誕不羈。

3. 《多啦A夢：新・大雄之海底鬼岩城》

上映日期：2026年7月16日



大雄他們打算在暑假一起露營，不過各人心目中的地點都不一樣，最後多啦A夢竟然建議到海底露營？大家靠著多啦A夢的法寶「水底旅行車」和「萬應燈」，愉快地在海洋深處冒險。他們更發現原來海底有個龐大的國家「姆聯邦」，並遇見「海底人」的少年希路。與此同時，海底人最懼怕的「鬼岩城」正蠢蠢欲動，更有可能令地球滅亡？多啦A夢和大雄他們要怎樣和新朋友一起解決這場危機？決定地球命運的大冒險，即將開始！

4.《劇場版CHIIKAWA人魚島的秘密》

上映日期：2026年8月6日



劇情介紹：

有日，吉伊卡哇與小八在廣場休息時，兔兔突然出現臉上更貼上一張傳單。傳單原來是一封邀請函，寫著「特別島嶼招待」，宣傳字句更寫著誘人字眼「島上的簡單討伐就能獲得100倍報酬」、「限定島拉麵與限定甜點，甜的辣的全部實質免費」。吉伊卡哇一行人被邀請函吸引，與感到懷疑的水獺一同搭船前往人魚島，展開冒險……

5.《汪汪隊立大功：恐龍大電影》（PAW Patrol: The Dino Movie）

上映日期：2026年8月20日



劇情介紹：

汪汪隊的船遭遇神秘風暴，擱淺在一個充滿恐龍的不知名熱帶島嶼上；還遇到了被困在島上多年、現已成為恐龍專家的小狗樂樂。與此同時，汪汪隊的宿敵韓丁納開始肆無忌憚地在這個島採礦，妄圖掠奪島上的所有自然資源，卻不慎導致一座巨大的休眠火山爆發。汪汪隊被捲入了規模空前龐大而且極度危險的恐龍救援行動，他們必須在島上一切滅絕之前，阻止韓丁納的行動。

6.《威利狼大戰阿卡米公司》（Coyote vs. Acme）

上映日期：未確定上映日（2026年8月28日美國上映）



劇情介紹：

《威利狼大戰阿卡米公司》是真人動畫混合電影，講述威利狼因使用Acme生產的瑕疵產品，導致一直捉不到嗶嗶鳥更經常受傷。他決定聘請一位人類律師把Acme告上法庭。

7.《誤闖遺忘島》（Forgotten Island）

上映日期：預計2026年9月上映



劇情介紹：

阿祖、維莎從小學開始已是最好朋友，高中畢業後將會分隔異地生活。在分開前的最後一晚，她們無意中跌入神秘傳送門，被帶到菲律賓傳說中的奇幻遺忘島。只要逗留在島上越久，就會遺忘越多記憶。她們的唯一出路，竟是這段友誼的所有回憶？她們要在忘記對方前，想辦法一同逃離險境。

8.《笑笑羊：莫西底層的野獸》（Shaun the Sheep: The Beast of Mossy Bottom）

上映日期：預計2026年10月上映（2026年9月18日美國上映）



劇情介紹：

故事講述萬聖節前夕，農夫不小心毀掉了羊群精心培育的南瓜田，一怒之下Shaun變身為瘋狂科學家，嘗試用各種方法讓南瓜快速生長。與此同時，森林裡出現一個神秘且毛茸茸的巨大野獸，農夫更神秘失蹤，Shaun和夥伴們必須展開一場拯救大冒險。

9.《Steps》

上線日期：2026年11月20日Netfilx全球同步上線



劇情介紹：

故事講述灰姑娘的兩名繼姊Lilith和Margot，在皇家舞會上捲入一場魔法事故。Lilith被冤枉施展魔法惡作劇，意外令妹妹Margot變成青蛙，更讓一名野心勃勃的惡毒女孩趁機篡奪王位。為了拯救王國，也為了證明壞人同樣可以擁有幸福結局，姊妹倆必須與灰姑娘及一名巨魔聯手，修補這個被打亂的童話故事。

10.《魔法師的秘密王國》（Hexed）

上映日期：2026年11月26日



劇情介紹：

故事講述性格古怪、不合群的少女比莉，意外發現自己一直以來的「怪異特質」其實是隱藏的魔法天賦。她因此與處事嚴謹的母親愛麗絲，一同被傳送到一個能夠自由施展魔法的奇幻世界，展開一段充滿挑戰與驚喜的冒險旅程，同時重新認識彼此，修補母女關係。

11.《憤怒鳥大電影3》（The Angry Birds Movie 3）

上映日期：預計2026年12月上映



劇情介紹：

故事講述易怒的阿雄（Red）升格成為新手爸爸後，迎來人生最大考驗。他不但要適應爸爸身份，面對家庭生活的轉變，更要在突如其來的災難中肩負拯救世界的重任。

12.《戴帽子的貓》（The Cat in the Hat）

上映日期：預計2026年12月上映



劇情介紹：

「戴帽子的貓」接下了想像力與靈感研究所有限責任公司，迄今最艱鉅的任務：為蓋比和賽巴斯汀這對姊弟加油打氣，他們正為搬到新城鎮而苦惱。對這位過去以行事過激而聞名的闖禍精來說，這可能是他證明自己的最後機會……否則他就會失去他的魔法帽！

13.《GOAT級神射手》（Goat）

上映日期：2026年2月12日



劇情介紹：

動畫《GOAT級神射手》熱血詮釋小山羊大夢想。「咆哮球」聯賽一向係巨獸天下，點估到今季殺入隻山羊仔Will？場上隊友當佢透明，對手當佢點心，但山羊仔偏要逆襲全場，同班巨無霸鬥波，成為真正的GOAT級神射手！

14.《狸想奇兵》（Hoppers）

上映日期：2026年3月12日



劇情介紹：

熱愛大自然和動物的環保少女美寶，利用科學家全新發明的「跳躍傳送技術」，把意識轉移到一隻超萌機械海狸身上，潛入動物王國，發現不為人知的驚天大秘密，展開一場超越想像的刺激動作搞笑大冒險！

15.《超級瑪利歐銀河大電影》（The Super Mario Galaxy Movie）

上映日期：2026年4月1日



劇情介紹：

故事延續前作冒險，瑪利歐與路易吉今次走出蘑菇王國，踏上廣闊銀河旅程。二人將與碧姬公主及新夥伴恐龍「耀西」同行，穿梭不同奇妙星球，迎戰來自宇宙的強大敵人，展開一場充滿驚喜、友情與勇氣的太空冒險。