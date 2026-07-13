商場推小機師體驗 機長：機師非理科生專利 反著重溝通及團體合作

飛機師是不少小朋友的夢想職業，在家長眼中，要衝上雲霄必定要精通數理。近日，香港青年航空學會（HKYAA）聯同將軍澳MCP新都城中心，舉辦「小機師體驗工作坊」，帶來不一樣的視角。學會總監、現役民航機長黃智聰接受《香港01》專訪時打破迷思，直言駕駛艙最看重的往往不是硬知識，而是「溝通軟實力」。他寄語家長以「反向學習」思維，放手讓孩子發掘潛能。



萌爆卡通打破專業隔閡 頂尖模擬器啟發「反向學習」

成立於2012年的香港青年航空學會，今次首度將專業訓練帶入商場，對象鎖定為6至12歲小朋友。為吸引小朋友目光，活動找來人氣卡通Cinnamoroll坐鎮，設有多個超萌打卡位。同為人父的黃機長笑言，「因為我自己都有小朋友，你要去將一個咁沉悶嘅職業、咁專業嘅嘢講畀佢聽，就咁聽佢哋會覺得好悶，但有卡通人物就可以好吸睛，令佢哋覺得得意」。

場內最觸目的是由商場贊助的成人專業級模擬飛行器。黃機長強調，組件並不馬虎，「小朋友接觸到嘅控制台，用緊業界最頂尖部件，嗰個部件會畀你有返feedback（力回饋），揸住時感受到好重，知道真正機師返工嘅感覺」。

香港青年航空學會總監黃智聰。（黃寶瑩攝）

他認為，這種體驗可促成「反向學習（Reverse Engineer）」，不像死板知識般難以引起共鳴，「如果走去畀本書個小朋友睇，佢哋會覺得好死板、好悶。但當你擺佢喺 simulator （模擬器）入面，經歷過手眼腳協調飛完一次之後，佢哋就會主動問：『點解架飛機會轉彎？』、『引擎做緊咩？』，從而自己去搵返相關嘅STEM同航空知識」。

場內的成人專業級模擬飛行器。（黃寶瑩攝）

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雲霄上危機處理 培養多工應變與「Plan B 思維」

不少家長關心機師具備的高抗壓力與紀律，在日常中應如何培養。晉升機長約一年的黃機長分享一次驚險經歷，他憶述，曾有航班上的乘客突然癲癇發作（發羊吊），短短十多分鐘內，需要即時處理多個問題，「當刻機艙服務員要即刻急救，我哋就要即刻諗：如果需要急降，附近有咩機場？邊個比較好？點同公司及其他乘客交代？」。

「架飛機飛緊，係唔可以停喺度！」。他坦言，航空業講求周詳後備方案，體現「Plan B 思維」，「每次飛心入面有好多個plan，發生呢件事就咁、嗰件事就咁，意外嘅嘢，好靠機師當刻個judgement（判斷力）」。

黃智聰指，航空業講求周詳後備方案，體現「Plan B 思維」。（黃寶瑩攝）

機師非理科生專利？駕駛艙最需「溝通軟實力」

為鋪路讓孩子成為專業人士，許多家長或會從小催谷子女理科。然而自小對大型交通工具充滿熱情而立志入行的黃機長，卻以過來人身分打破這項迷思。

他坦言，自己大學時並非理科出身，指在現代駕駛艙內，最大的挑戰其實是「溝通」，「好多人覺得機師就係數學要叻、識工程，呢啲當然重要。但其實駕駛艙入面最少兩個人一齊工作，同事包羅萬有咩國籍都有，你仲要同機艙服務員、地勤、航空交通管制員溝通」。

黃機長提到，對於土生土長的香港人來說，最大的衝擊往往是跨文化的英語溝通與軟技巧（Soft Skills），「最初入到駕駛艙會有少少shock（驚訝），雖然有程序跟，但soft skill（軟技巧）上嘅溝通要慢慢演練」。

他又指現代人太習慣看著手機找資料，反而缺乏與人協作的能力，「到底點樣有效講畀人聽你做緊乜，或者有問題時點樣一齊解決？呢個溝通技能係非常緊要」。

模擬駕駛體驗由現役本地民航機師及航空業專業人士所指導。（黃寶瑩攝）

模擬駕駛體驗由現役本地民航機師及航空業專業人士所指導。（黃寶瑩攝）

生涯規劃貼士：按興趣選科 放手讓子女體驗

對於有意培育子女投身航空業的家庭，黃機長建議家長放手讓孩子探索，「選科最緊要揀小朋友鍾意嘅」。他解釋，「硬知識」在AI世代易於自學；相反，英語溝通、團隊合作及領袖才能等軟實力，才是訓練機構看重的元素。

他又鼓勵中學生參與學會舉辦的「AeroQuiz」等比賽，期望未來可將活動擴展至小學層面。被問到對參加工作坊的小朋友有何提示，黃機長笑言毋須包袱，「最緊要放膽玩！唔使話溫定書先，只要有一個open mindset（開放心態），願意聽同事去教，一定玩得開心」。