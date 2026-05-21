機師爸爸談AI時代育兒：讓孩子學會管理風險　才能鍛鍊核心競爭力

如果要用一句話來抓住華人世界常見的教養困境，我會這樣說：我們習慣「排除風險」，卻很少學會「管理風險」。

（以下內容節錄自《鷹式教養：不被AI取代的人生演算法》。）



「這個不行、那個很危險。」

「聽爸媽的就對了。」

「不要亂跑會跌倒！」

「藝術、運動不能當飯吃！」

「創業風險太大，還是考個公務員比較保險。」



上一代父母會這樣說，並不是因為他們不愛我們，而是因為他們活在一個「錯一步就可能被淘汰」的工業時代。那是一個講求穩定產出的年代，安全感來自「不犯錯、不偏離規則」，因為犯錯意味著被淘汰。

但我們的孩子將面對的是AI時代，一個高度變動、無法預測的世界。若還用工業時代的「零風險」邏輯來養育孩子，他們將錯過鍛鍊在不確定中生存與創造的能力。承擔越高的風險，才有機會換取越高的報酬。當我們把孩子的世界打造成一間無菌室，風險是少了，但成長、韌性、創造力帶來的報酬，也一起被刪掉了。

當我們把孩子的世界打造成一間無菌室，風險是少了，但成長、韌性、創造力帶來的報酬，也一起被刪掉了。（AI生成圖片）

這就像飛行。

從1903年萊特兄弟起飛開始，「飛」這件事就一直跟「高風險」綁在一起。

風險消失了嗎？沒有。只是在過去一百多年裡，人類透過科技進步、制度設計、標準流程、訓練文化，一點一滴，把原本很高的風險，管理到我們可以接受的範圍。

我擔任機師十年，許多人都認為這是一個高風險的職業，殊不知如今的商業航空，卻是世界上最安全的交通工具（開車比搭飛機危險100萬倍）。

飛行的本質沒有變，變的是：我們學會了「怎麼跟風險共存」，而不是「假裝風險不存在」。這，才是我們在育兒上最想跟孩子傳遞的東西。不是「人生不要有風險」，而是「你要學會怎麼意識風險、怎麼管理風險」。

以前的教育，來自工業時代的藍圖

傳聞中，昔日的石油大王洛克斐勒在1902年創立了「通用教育委員會」時曾說過：「我不要一個思想者的國家，而是勞動者的國家。」

不管這句話真實出處為何，它反映了過去百年教育的本質：教育是為了工廠服務，是為了產線穩定運轉設計的。

這個委員會的初衷是為了幫助無數農村家庭脫貧，也讓整個社會的識字率、就業率大幅提升。如果放回二十世紀初的背景，其實很難說它是錯的。只是，當社會慢慢從工業走向資訊、走向創新驅動，這套訓練「標準化勞動力」的系統，就開始變成枷鎖。這套系統保護了一代人，卻也束縛了下一代的想像力。

今天，我們的孩子站在一個AI正在改寫規則的岔路口。工業時代的教育，就像一條穩定的公車路線：路線固定、班次準時、安全可預期。AI時代則像一片沒有既定航路的天空：

航向要自己決定、高度要自己掌握、風險要自己判斷。

未來的勝負，不再是「誰更會背標準答案」（那是機器做的事），而是「誰能在舊流程之外，設計出全新的方法」（那是人做的事）。

對我來說，教育真正的目標從來不是「把孩子訓練成不會犯錯的人」，而是讓他們有能力在犯錯之後，穩住高度、調整航向。真正決定你是不是一個好飛行員的，往往不是風平浪靜的巡航，而是在亂流、側風、警報響起的那幾分鐘，你怎麼評估狀況、怎麼做決定。

身為父母，我們真正能做的，不是一輩子幫孩子操控駕駛桿，而是還有我們在場的時候，陪他們學會面對風險、做出決定、承擔後果。

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《鷹式教養：不被 AI 取代的人生演算法》書本封面（圓神出版機構授權使用）

書名：鷹式教養：不被AI取代的人生演算法



作者：「鷹式一家」康海瑞（Hiram） ，出生於紐西蘭，單親家庭長大。公務員母親當年用「80／20 原則」的一場賭注，讓他學會對自己的人生負責。 他的人生從不照規矩來：基測數學滿分卻選讀文藻外語學院，後插班淡江國企系；服役時自願加入特戰傘兵，退伍後考上民航飛行員。在 3 萬呎高空的駕駛艙內，他看見了風險管理的真諦，並將其轉化為獨特的育兒智慧。 現與妻子秀秀（Queenie）共同經營「鷹式一家」系列社群，跨平台追蹤超過百萬。 育有三子女：在恩（Zion）、在熙（Zenith）、舟夏（Zosia）。 致力於推廣正和思維與價值回流的人生演算法哲學，陪伴孩子在加速的世界中，飛往屬於自己的時代。



出版社：方智出版社



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