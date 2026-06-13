孩子考試滿分卻不會溝通？AI時代教育應著重提升表達力與同理心

以下內容節錄自《語文素養，孩子一生的超能力：從小一開始，練就AI時代必備的競爭力》。



週末午後，小杰媽媽看著兒子手裡那張國語科一百分的考卷，心裡有種踏實而溫暖的驕傲，彷彿所有陪讀與練習都有了回報。

卷子上，成語填空、古詩默寫、選擇題，全都答得滴水不漏。她心想：「平常的測驗卷練習沒白做，這孩子的語文能力很強。」她甚至忍不住在心裡想像，將來作文比賽、國語朗讀比賽，他站在台上自信發光的模樣。

然而，這份踏實感很快就被一個小小卻真實的生活場景打破了。

那天晚上，家裡為了是否要收養一隻流浪貓起了爭執。小杰極力反對，媽媽沒有責怪，只是要他寫下三點反對的理由，試著用文字來說服爸爸。

小杰坐在書桌前，抓耳撓腮了半小時，反覆塗改，最後卻只寫出了三個簡單、缺乏說服力的句子：「貓咪會很吵」、「貓咪會把家具抓壞⋯⋯」、「我不喜歡動物的毛！」

媽媽看著這幾行字，忍不住嘆了口氣，心想：

明明考卷上的作文可以寫得文情並茂，怎麼一遇到現實生活中需要說服的表達，就變得如此蒼白無力？

那一刻，她心裡湧上一種說不出的苦澀，彷彿看到孩子的語言力量只停留在紙上，卻無法真正走進生活。

這張滿分考卷，突然間變得像一個華麗的空殼，它殘酷地提醒我們一個現實：孩子國語考高分，往往只是證明他能完美應付標準答案，卻不等於具備了能應用於真實生活、解決問題、與人溝通的語文素養。

孩子考高分，往往只是證明他能完美應付標準答案，卻不等於具備了能應用於真實生活、解決問題、與人溝通的語文素養。（AI生成圖片）

當分數只是「知識的圖書館」

我們這一代的父母，不少是在一九九○年代完成基礎教育的。那是一個深信「背多分」的年代，只要大腦能儲存足夠多的資訊，能寫出與標準答案一樣的內容，一張張鮮紅的一百分，就是一枚又一枚的勳章，象徵著努力、成就感與被認可的喜悅。

當時的語文學習，就像一場單純以記憶為核心的競賽。老師們在講台上鉅細靡遺地講解，從字的字源到句子的結構，再到文章的修辭手法。而學生們做的，就是將這些知識分門別類，像圖書館管理員一樣，整齊存放在大腦的書架上。

我們像一群訓練有素的鸚鵡，能精準複述課本內容，卻很少被鼓勵去問：

為什麼這篇古文要這樣寫？作者的心情是什麼？這些文字與我們的生活又有什麼連結？

我們將大量時間與精力，投入於這套與真實世界脫節、專為應付考試而存在的知識體系。結果是：一旦面對真實世界複雜且多變的情境，例如小杰需要說服爸爸不要收養流浪貓時，這些孤立的知識就完全無法被調用，顯得力不從心，甚至手足無措。

這時，我們才會真正意識到，過去的一百分代表的只是對標準答案的服從，而非在沒有標準答案的現實世界中，找到表達、連結、理解與影響他人的方式。

相關文章：兒童心理｜鼓勵表達想法、預設抱怨時間 5個守則助孩子鍛鍊EQ👇👇👇

+ 13

AI的出現讓「舊能力」全面歸零

成長於那樣的年代，我們或許會對現在的改變感到徬徨，但時代的巨輪早已轉向。當網際網路出現，所有知識就像洩洪一樣嘩啦嘩啦湧進日常生活。接著，智慧型手機像一台隨身攜帶的圖書館，讓知識的取得變得跟呼吸一樣自然。每一次滑動和搜尋，都能瞬間獲取過去需要幾小時，甚至幾天才能完成的資訊。

「人工智慧」（AI）的出現，更是把這場改變推向最高潮。過去被視為是學習重點的記憶和重複練習，價值正在快速下降。AI不只是幫忙找資料，還能幫使用者整理、分析，甚至創造出新的東西。

二○二六年的今天，AI已經能夠在幾秒鐘內，寫出一篇結構完整、用詞精準的作文，甚至模擬不同作家的風格。它能分析數百篇論文，提煉出核心觀點，並生成一份摘要。這些過去需要耗費大量時間、心力完成的知識儲存和資訊重組工作，如今已變得輕而易舉，而且AI做得比人類更快、更好。

AI可以瞬間完成數百萬字的閱讀和歸納，其實是一種無情的效率碾壓。我們必須意識到，所有低階、重複性的語文處理任務，都將被外包給機器。這就引發了一個關鍵的問題：如果我們還在讓孩子花費大量時間去訓練AI已經能完美勝任的能力，那麼我們教育的意義究竟在哪裡？

我們等於是在花時間訓練一個即將失業的職業，而這種重複訓練，可能剝奪了孩子探索創意與解決問題的寶貴機會。

分數無法衡量的「人味超能力」

在AI浪潮中，人類還剩下什麼？答案是：獨特性、同理心，以及創造力—這正是語文素養的真正核心，也是讓我們在機器面前依然不可替代的關鍵價值與立足之本。這種素養不再只是著重知識的累積，更關心思維的創造與情感的共鳴，引導孩子形成屬於自己的觀點與聲音。它涵蓋了三個AI無法取代的「人味超能力」：

1. 批判性思維

素養的第一個超能力，是批判性思考。

當AI能夠生成大量資訊時，孩子們需要有能力從海量的數據中辨別真偽、分析觀點，理解背後的脈絡與意圖。他們需要質疑：「AI說的對嗎？我同意這個觀點嗎？背後有沒有隱藏的偏見？」

這項能力，不是靠背誦口訣得來的，而是透過在日常生活中不斷地提問、辯論和反思來培養。只有具備這樣的能力，孩子才能在資訊的汪洋中找到方向，保持獨立判斷，而不被AI牽著鼻子走，迷失在表面的數據與文字中。

2. 深度同理心

真正的語文能力，不是在考卷上寫出「天涼好個秋」這些漂亮詞語，而是能在日常生活中，用精準的詞彙描述心底複雜的感受，或是從他人的隻字片語中，捕捉到那些未言明的溫柔與失落，甚至理解他人不輕易表達的細微情緒。

同理心是人類獨有，能夠透過語言理解他人處境與情感的能力。AI可以寫出結構完美的悲傷文章，但它沒有靈魂。而孩子們在生活中真實感受到的喜怒哀樂、點滴互動與細微觀察，才是他們寫出有溫度、有力量文字的唯一素材。

3. 精準表達力

最終，素養力讓我們能夠有效溝通，把腦中的想法清楚、有力地表達出來，還帶著屬於自己的溫度與立場，讓語言真正成為連結思想與情感的橋梁，而非只是完成任務的工具。

當小杰想說服爸爸不要養貓，他需要的不是作文範本，而是把自己的擔心和焦慮，轉化成有說服力、可以被理解的理由；同時，也要考慮爸爸的想法和感受，理解對方真正的疑慮。這種把內心情緒轉化成行動、進而影響別人的能力，就是創造力的一種展現。

相關文章：ChatGPT｜被孩子好奇心問到詞窮？網民稱AI科技必成未來育兒神器

+ 7

《語文素養，孩子一生的超能力：從小一開始，練就AI時代必備的競爭力》書本封面（圓神出版機構授權使用）

書名：語文素養，孩子一生的超能力：從小一開始，練就AI時代必備的競爭力



作者：王文仁（文科教授），筆名王厚森，臉書粉專「文科教授跨域國文學習筆記」版主，國立東華大學中國語文學系博士，現任國立虎尾科技大學語言中心教授，「創世紀詩社」同仁。曾獲東海文學獎、南瀛文學獎、府城文學獎等。長年浸潤於學術研究與文學創作之間，對文字有著精準與溫情的堅持。著有新詩集《搭訕主義》、《隔夜有雨》、《讀後：王厚森「論詩詩」集》；學術論著《現代與後現代的游移者：林燿德詩論》、《想像、凝視與追尋：1960世代臺灣詩人研究集》；讀寫教育書籍《閱讀寫作公開課：大學老師神救援，國文上課不無聊》等十餘冊。致力於推動閱讀、寫作與生命教育。面對AI浪潮，始終站在教學第一線，主張語文素養不只是考科，更是孩子在數位時代最核心的競爭力。同時也是「高詩佳故事學堂」Podcast節目主持、製作。專業見解深受媒體關注，經常受邀採訪，文章亦多次獲各大媒體轉載。擅長將深厚的人文底蘊應用於現代生活，以簡潔大方、富有故事感且具人性洞察的筆觸直擊痛點，為家長與讀者在科技焦慮中，尋得讀寫教養與身心安頓的實用解方。



出版社：圓神出版社



【本文獲「圓神出版機構」授權轉載。】