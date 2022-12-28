江若琳結婚4年終懷孕 曾患畸胎瘤需動手術 老公因1事決心勤做運動

江若琳與丈夫蕭唯展（前名蕭潤邦）於2018年共諧連理，夫妻倆一直渴望為家庭增添成員，在結婚四周年當天（12月23日），他們同在社交平台宣布「造人」成功。江若琳後來也拍攝影片分享二人經歷幾重波折後迎來新生命的心路歷程，表達喜悅之餘也為同路人打氣。



現年35歲的江若琳在社交平台公布懷孕喜訊後，前天（26日）公開影片分享詳細心路歷程。江若琳坦言，與丈夫蕭唯展（Oscar）結婚四年來一直渴望生小孩，她表示嘗試過向被稱爲「百發百中」的中醫求醫、使用排卵紙，以及找西醫檢查身體。眼見身邊朋友的孩子都逐漸長大，奈何已嘗試多種方法的二人一直未能成功「造人」。

畸胎瘤阻擋輸卵管 需動手術切除

嘗試多種方法後仍未能懷孕成功，江若琳曾懷疑問題出於自己。她憶述，數年前她發現自己患有畸胎瘤，「當時我工作很忙，想晚一點才處理，我是沒有動手術。」直至婚後發現多次嘗試懷孕未果，江若琳求診時，醫生稱其畸胎瘤長大了很多，「還阻擋了我右邊的輸卵管，如果不馬上動手術，我懷孕的機率很低。」當時江若琳馬上動手術切除畸胎瘤，術後檢查身體也一切正常。

二人在備孕期間偶爾會前往身體檢查，Oscar的報告結果卻顯示「精子不是很活躍，當時有諮詢婦產科醫生有何解決方法，但她說沒有甚麼方法。」拿到這份「成績表」後，Oscar決定勤做運動，「很多人以爲我爲了外表減肥，但其實是想自己健康一點，打破醫生說沒甚麼補救方法的講法。」Oscar帶著恆心改變生活習慣，結果在數月後再次檢查身體，醫生說精子活躍度變為正常。

夫妻旅行心情放鬆成好時機 一同運動調理身體

數年來一直未有喜訊，二人都已經停止刻意嘗試懷孕，但今年二人外遊回來後，江若琳某天發現「爲何一直有月經到、卻又來不到的感覺，整個人又很腫」，於是她利用驗孕棒驗孕，居然驗出兩條綫。

不少夫妻在備孕期間同樣經歷不少波折，江若琳鼓勵夫婦保持心情放鬆。「如果想懷孕，或可以兩夫妻一起去旅行，旅行期間開心輕鬆，可能是一個更好的時機（幫助懷孕）。」除了減少給自己的壓力，江若琳也一直跟Oscar一同調理身體，「我有經常跟老公跑步，也有健身、拳擊。」江若琳預產期為明年6月，期待寶寶出生的她表示會跟丈夫Oscar努力做最好的父母，「未必可以給他最好的東西，但一定會給他最多的愛。」

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