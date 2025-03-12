江若琳歷時5年逾60次失望才成功懷孕 曾試5大方法卻失敗告終

備孕｜江若琳與丈夫蕭唯展於2018年宣佈結婚喜訊，於2023年6月誕下兒子Owen（BB包），不時在社交平台上分享合照，可見一家三口生活幸福美滿。不過，江若琳近日在社交平台上分享懷下Owen前卻是經歷幾重波折，更坦言「歷時5年，60次的失望」，曾試5大方法卻失敗告終，更向網民分享成功懷孕的必備心態。



曾患畸胎瘤 導致懷孕機率降低

江若琳與丈夫蕭唯展於2018年結婚，2023年6月誕下兒子Owen，數年前曾公開影片分享詳細心路歷程，坦言曾嘗試過多種方法後仍未能懷孕成功。她更憶起曾患有畸胎瘤，但因工作緣故未有時間處理，直至有生育計劃後才得以抽空時間求診。江若琳指當時的畸胎瘤長大程度足以阻擋右邊的輸卵管，導致懷孕的機率降低，她聽後隨即安排動手術切除畸胎瘤，幸好術後檢查身體也一切正常。

曾試5大方法 終靠一心態成功懷孕

近日，江若琳在社交平台上再次分享懷下Owen前的經過，提及「歷時5年，60次的失望」才順利懷下Owen，更將自己的懷孕過程形容為「非常艱辛」。她又指，當時嘗試過多種方法，包括看中醫、用排卵紙、偏方、計時間、量體溫都未能成功懷孕。當最後打消了懷孕的念頭時，Owen就在此時「出現了」。江若琳推測或許是壓力降低的緣故導致懷孕，因此她認為懷孕最重要的是心態，坦言懷孕的秘訣是「放鬆、放棄」。

5大懷孕方法

1. 中醫調理

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2. 排卵試紙

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3. 民間偏方

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4. 計算時間

在月經週期的第一天，身體會在第 6-14 天左右進入排卵期。排卵的這天，剛好是下次月經週期開始的前 14 天；在這天前後加減 3-4 天的誤差時間，就是所謂的黃金受孕期。若想懷孕，最佳的時間，是在排卵日前兩天，以及排卵日當天進行性行為，但如果來不及把握黃金時間，也可以依此規律，推算下一次的最佳受孕時間。

5. 體溫測量

除了計算天數之外，我們也可以藉由觀察身體的變化狀況，來判斷自己是否進入排卵期。例如陰道分泌物增加，或是基礎體溫（Basal Body Temperature，簡稱 BBT）偏高等，都是排卵期的明顯徵兆。

建議可以每天早上在醒來後下床前量一次體溫，並記錄下來。在排卵之前，體溫會稍微下降，而排卵後的 24 小時，體溫就會升高，並持續幾天。通常在排卵前，女性的基礎平均體溫在 36.1°C-36.4°C 之間，排卵後，會上升到 36.4°C-37°C。

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