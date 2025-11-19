江若琳分享4大幼兒早教活動　訓練頸部和下肢肌肉、視覺追蹤能力

早教練習｜江若琳（Elanne）以重曾分享兒子Owen的早教訓練日常，當中整理了4大必做練習。Elanne於2023年6月誕下與丈夫蕭唯展（Oscar）的兒子，現在不時都會在YouTube頻道分享育兒日常與經驗心得。



Elanne曾分享過育兒的一天，片中展示了多項早教練習，訓練 Owen 的不同能力。以下為大家整理了 4 項幼兒必做的早教練習。

1.俯臥時間 Tummy time

Elanne分享每日都會讓Owen做俯臥練習，她會用玩具在上方晃動來吸引Owen的目光，讓他練習抬頭，強化頸部肌肉的力量。

（YouTube@江若琳 Elanne）

2.下半身訓練

這動作可說是俯臥時間的變奏版，Elanne會先讓Owen跪在床上，上半身趴在枕頭上，訓練下肢力量，為爬行做好準備。做這動作時，家長可以在寶寶身後扶著，以免寶寶倒下或失去支撐。

（YouTube@江若琳 Elanne）

3.頸部肌肉和視覺追蹤能力

在下半身訓練的基礎上，Elanne 會加入頸部訓練。她會在寶寶上方移動玩具，由左至右吸引視線，既能訓練頸部力量，也能提升視覺追蹤能力。

（YouTube@江若琳 Elanne）

4.唱歌時間

Elanne會讓Owen一邊玩玩具，一邊聽音樂，Elanne會在旁邊晃動會有聲音的玩具並唱歌，片中Owen趴下在玩玩具的同時，身體也隨著音樂擺動。這活動能引導寶寶隨節奏擺動身體，幫助培養節奏感。

（YouTube@江若琳 Elanne）

Elanne曾在一段影片中邀請嘉賓分享早教重點，當中就提到有些家長不會特別重視孩子的爬行、翻身等能力，但是這些能力其實與寶寶的大肌肉發展、前庭發展有密切關係。

如果孩子的肌肉發展不完全、肌肉張力較弱時，身體就會較軟、容易累。當孩子的肌肉不夠穩定，會難完成需要手部力量的精細動作，例如撿東西、放東西、寫字等。

Owen 經過一段時間的早教練習後，腹部、背肌、手臂及下肢力量都有明顯提升。平日在家只要用很少的力量，已經可以支撐身體，容易保持身體穩定，維持良好坐姿和平衡能力。