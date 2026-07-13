吳彥祖談湊女經｜與青春期女兒相處似每日打仗　推神書解讀少女心

男神吳彥祖（Daniel）除了在演藝事業上不斷突破，現實生活中亦是一位廿四孝爸爸。隨着女兒踏入青春期，這位星級爸爸亦有一套獨特的育兒心得。近日網上流傳一段吳彥祖與友人探討與青春期子女相處的片段，他大談應對「反叛期」少女的秘訣，強調父母亦需要不斷學習，同時給予孩子私人空間尋找自我。



青春期受荷爾蒙影響 情緒起伏大如「每日打仗」

不少家長面對步入青春期的子女，或會覺得他們突然變得情緒化、難以溝通。吳彥祖在片中指出，13至18歲的青少年正處於身心劇變的階段，受荷爾蒙及生理期等生理因素影響，加上他們正在尋找自我身份認同，情緒自然會容易起伏不定。他形容，這段時期的年輕人面對外界挑戰，「每日出街都好似打緊仗咁」，所以父母應該明白他們的情緒失衡是成長必經階段，不應動輒責罵。

吳彥祖與女兒Raven。（吳彥祖IG）

忌過度追問「今日點？」 推介神書解讀「少女心」

當子女放學回家，父母出於關心，很多時候會第一時間詢問：「今日過得點呀？（How was your day?）」，但吳彥祖坦言，看似平常的關心，對青春期的孩子來說可能是一種壓力，因為他們在外已要應付各種人際及學業問題，回到家只想擁有寧靜空間，「心底裏其實係想話：『唔好煩我，我想休息』」。他建議家長應理解並給予適當的空間，避免在他們疲累時強迫對話。

吳彥祖與女兒Raven。（吳彥祖IG）

片中友人分享自己曾因女兒發脾氣而忍不住開口責罵，事後卻感到非常後悔。吳彥祖對此表示，父母不能單靠本能去教導子女，直言「做父母其實都要睇書」，必須主動學習如何應對青春期的女孩子。他特別推介一本名為《Untangled》的育兒書籍，教導父母如何解開少女成長期的心結（untangle a girl's mind），了解她們反叛行為背後的真正需求。

他又說，只要父母願意理解並給予足夠的空間，就能好好幫助孩子度過這段迷惘期，讓她們順利「尋找自己（Find herself）」。