育兒｜孩子遇挫折別急著安慰！專家教3步給予安全感培養韌性思維

孩子也需要這樣的心理韌性。考試失利、和同學吵架、被老師批評，這些對他們來說都是真實的「小型危機」。 父母若只急著安慰或幫他解決，孩子不會學到「如何自己站起來」，應該陪他練習重設（Reset）心態：

（以下內容節錄自《鷹式教養：不被AI取代的人生演算法》。）



1. Aviate→先引導孩子冷靜。

先停下來，深呼吸。你現在感覺怎麼樣？

允許情緒存在，但不讓情緒接管駕駛桿。

2. Navigate→陪孩子釐清問題，決定下一步。

發生了什麼事？我們現在有哪些選擇？你想怎麼做？

3. Communicate→鼓勵孩子說出需求。

你需要爸爸媽媽幫你什麼嗎？還是你想自己試試看？

我們這些年的教養選擇，讓我真實看見了韌性思維在孩子身上的發芽。在恩和在熙每天都用自己的方式測試邊界、犯錯、再站起來，因為我們給他們安全的空間去嘗試，他們知道什麼是危險，也知道怎麼從跌倒中學習。

韌性是被愛養出來的 （AI生成圖片）

韌性是被愛養出來的

韌性不是與生俱來的，而是被愛養出來的。心理學研究顯示，能夠培養出高韌性的孩子，背後都有一個穩定的「關愛支持者」。這個人給孩子一種深層的保證：

不管你做得好或不好，你都是被愛的。

這種安全感是韌性的養分。這就是熱算力第三層「連結層」的力量。當孩子確信自己不會因為一次錯誤就被拋棄，他們才敢去嘗試、去犯錯。心理學家研究「創傷後成長」發現，能從谷底站起來的人，大多擁有至少一個穩定的情感連結。

我的母親就是我的支持者。她並不是替我掃除所有障礙，而是一直在旁邊提醒我：「你可以再試一次。」當我失敗時，她不會急著把我拉起來，而是蹲下來看著我，讓我知道：「沒關係，慢慢來。」

人感到壓力的根源，往往是對生存與死亡的恐懼。當孩子知道他們是安全的、是被愛的，他們面對外在壓力時就能更冷靜面對，不會陷入恐慌。

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《鷹式教養：不被 AI 取代的人生演算法》書本封面（圓神出版機構授權使用）

書名：鷹式教養：不被AI取代的人生演算法



作者：「鷹式一家」康海瑞（Hiram） ，出生於紐西蘭，單親家庭長大。公務員母親當年用「80／20 原則」的一場賭注，讓他學會對自己的人生負責。 他的人生從不照規矩來：基測數學滿分卻選讀文藻外語學院，後插班淡江國企系；服役時自願加入特戰傘兵，退伍後考上民航飛行員。在 3 萬呎高空的駕駛艙內，他看見了風險管理的真諦，並將其轉化為獨特的育兒智慧。 現與妻子秀秀（Queenie）共同經營「鷹式一家」系列社群，跨平台追蹤超過百萬。 育有三子女：在恩（Zion）、在熙（Zenith）、舟夏（Zosia）。 致力於推廣正和思維與價值回流的人生演算法哲學，陪伴孩子在加速的世界中，飛往屬於自己的時代。



出版社：方智出版社



【本文獲「圓神出版機構」授權轉載。】